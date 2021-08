Rơ Chơm Brông (làng O Đất, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai) từng tham gia Fulro. Cải tạo trở về với hai bàn tay trắng, anh được giúp đỡ vay vốn, học cách sản xuất, từ chỗ là hộ nghèo, nay đã đủ ăn…

Xoá đi mặc cảm tội lỗi

Con đường đất đỏ dẫn tới nhà ông Chơm Brông (sinh năm 1977) lầy lội sau cơn mưa lớn, hai bên đường bạt ngàn những vườn cà phê xanh mướt mát, lác đác còn cây trổ hoa muộn trắng muốt. Căn nhà rộng hơn 50m2, mái lợp tôn là nhà tình nghĩa mà chính quyền xã cùng các cơ quan đoàn thể trao tặng để giúp vợ chồng ông và các con có chỗ ở yên ấm, sạch sẽ. Ông vui vẻ khoe chiếc tivi mới sắm…

"Nhìn cảnh vợ con đói khổ tôi thấy xấu hổ. May có công an và chính quyền địa phương giúp đỡ, động viên để tôi xoá bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, bắt đầu lại từ đầu", Chơm Brông nói. "Giờ tôi chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà giúp đỡ, sống hạnh phúc cùng vợ con. Nhìn các gia đình xung quanh sung sướng mà vợ con mình khổ thì buồn lắm".

Ông Rơ Chơm Brông đón Đại úy Lê Thế Nông đến thăm nhà

Ông chia sẻ đã học được nhiều điều từ những lầm lỗi quá khứ. Sau khi ông đi cải tạo về, gia đình rất nghèo do không có vốn sản xuất, chưa biết cách làm ăn. Từ khi được công an xã và chính quyền cấp bò, giúp xây nhà tình nghĩa, bảo lãnh để ngân hàng cho vay vốn, được sinh hoạt trong câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”, ông đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất. Hiện tại, ông có 8 sào cà phê, 30 cây tiêu, gia đình đã đủ ăn đủ mặc.

Đại úy Lê Thế Nông - Phó trưởng Công an xã Ia Băng là người đứng ra bảo lãnh để ông Brông được vay vốn sản xuất. Đại uý cho biết, làng O Đất có khá nhiều trường hợp trước đây vì cuộc sống khó khăn đã nghe lời xúi giục của thành phần xấu, bỏ nhà với mong muốn đổi vận, nhưng sau đó hầu hết trở về với đôi bàn tay trắng. Họ đã được chính quyền và công an huyện, xã giúp đỡ, để tái hòa nhập cộng đồng…

Ông Rơ Chơm Brông giới thiệu với Đại úy Nông về vườn cà phê của mình

Ngay đầu giờ làm việc buổi sáng tại ngân hàng Chính sách huyện Đak Đoa, anh Trần Châu Hổ (SN 1989, thôn 5, xã Ia Băng) đã được Thiếu tá Trần Thị Luận, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an huyện hướng dẫn và bảo lãnh hoàn tất các thủ tục vay vốn.

Trần Châu Hổ phải chịu án tù về tội cướp tài sản, sau thời gian chấp hành án trở về địa phương gặp rất nhiều khó khăn để ổn định lại cuộc sống và tìm việc làm. Anh tham gia câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”, được cơ quan công an và chính quyền địa phương hỗ trợ nhiều trong việc vay vốn 50 triệu đồng.

“Số tiền vay tôi dùng để mua xe chở hàng, máy cày làm phương tiện sản xuất cũng như làm dịch vụ nông nghiệp cho người làng. Tôi tham gia câu lạc bộ và thấy hoạt động rất hiệu quả, mọi người học hỏi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm làm ăn, không trở lại con đường xấu”.

Dùng mạng xã hội tìm việc làm

Xã Ia Băng có 70 người chấp hành xong án phạt tù, nhiều người ra tù khi trở về địa phương đã tự nguyện tham gia câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”. Thành lập từ tháng 9/2020, đến nay, câu lạc bộ của xã thu hút được 33 thành viên. Mọi người được giúp đỡ tìm việc làm, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế.

Anh Trần Châu Hổ cho biết sẽ dùng tiền vay để mua xe chở hàng, máy cày làm phương tiện sản xuất

Mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, cán bộ công an xã, đại diện chính quyền địa phương phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, động viên mọi người cùng giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, câu lạc bộ đã trao 40 suất quà cho các thành viên.

Thượng tá Hoàng Văn Huân, Phó trưởng Công an huyện Đak Đoa cho biết, Công an huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xây dựng kế hoạch phân công cho các ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ trong công tác tái hoà nhập cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tìm việc làm và định hướng nghề nghiệp. Công an huyện cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp lớn tạo điều kiện công ăn việc làm cho người hoàn lương.

Thiếu tá Trần Thị Luận hướng dẫn anh Hổ hoàn tất thủ tục vay vốn

Thiếu tá Trần Thị Luận chia sẻ thêm, Công an huyện đã xây dựng trang Facebook để đăng tải thông tin tìm việc làm và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; phối hợp với các ngân hàng và bảo lãnh thành công để 25 gia đình được vay vốn với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Mô hình điểm “Bạn giúp bạn” trong công tác tái hoà nhập cộng đồng thành lập tại xã Ia Băng đã giúp các thành viên xích lại gần nhau, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, để không ai còn mặc cảm về quá khứ. Từ hiệu quả của mô hình này, huyện có kế hoạch thành lập thêm nhiều câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” ở các xã khác.

Những con người từng một thời lầm lỡ, khi trở về cũng đã giúp ích rất nhiều cho chính quyền địa phương, công an xã về trật tự an ninh. Họ tích cực trao đổi thông tin, giúp lực lượng công an nắm bắt địa bàn; vận động những người khác không nghe theo lời kẻ xấu, không vi phạm pháp luật; cùng nhau chịu khó làm ăn, làm giàu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thái An - Ảnh: Nhật Anh