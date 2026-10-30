Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông tin về kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Tập đoàn BCG), TPHCM và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Theo kết quả điều tra, ngày 26/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ban hành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3), đề nghị truy tố 16 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong số 16 bị can có Nguyễn Hồ Nam, Phạm Thị Ngọc Thanh, Huỳnh Thị Kim Tuyến, Lê Thị Mai Loan, Lê Nông, Võ Mạnh Tín, Trần Văn Đức, Hoàng Thị Thu Huyền, Nguyễn Phan Việt, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thành Tuấn, Đỗ Anh Tú, Trần Sơn Hải, Bùi Thị Thanh Trà, Nguyễn Đình Ngôn và Chế Đoàn Viên.

Cơ quan điều tra cho biết đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt để khắc phục hậu quả, bảo đảm thi hành án và hoàn trả cho bị hại theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn của các cá nhân mua trái phiếu do những công ty liên quan đến Tập đoàn BCG phát hành. Những người này được xác định là bị hại trong vụ án. Một số đơn được gửi đến cơ quan điều tra thông qua các cơ quan, đơn vị.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thông báo kết quả điều tra đến các cơ quan, đơn vị. Trường hợp người bị hại tiếp tục gửi đơn, cơ quan, đơn vị được đề nghị trao đổi, chuyển đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thụ lý vụ án để xem xét, giải quyết.