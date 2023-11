Hôm nay (20/11), Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân (SN 1985, trú tại Liễu Ngạn, Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Trước đó, ngày 31/10, tại Km 70+830, quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Rừng Cấm - Chằm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 10 người bị thương.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Kết quả điều tra xác định, vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế Quách Đình Trọng (SN 1966, trú tại tổ 23, Khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe khách BKS 14B-036.57 đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội không chú ý quan sát, đi với tốc độ không đúng quy định đâm vào phần đuôi bên trái xe ô tô đầu kéo 98C-016.45 kéo theo sơmi rơ moóc 98R-013.79. Trên xe đầu kéo lúc này đang chở xi măng, do tài xế Nguyễn Văn Tuân điều khiển bị hỏng máy, đang đỗ cùng chiều phía trước.

Thời điểm đó, xe đầu kéo không bật đèn cảnh báo nguy hiểm, không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía trước, phía sau xe ô tô.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Quách Đình Trọng.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định.