Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (13/11), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 7h sáng nay có nơi trên 130mm như: Bản Ngần (Hà Giang) 131.8mm, Trịnh Tường (Lào Cai) 173.8mm, TP Vinh (Nghệ An) 186.4mm, Đại Lộc (Hà Tĩnh) 205.2mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 212.8mm, Đập Hà Thành (Quảng Nam) 192.0mm, ...

Cơ quan khí tượng cho biết, trong hôm nay, ở khu vực Nam Nghệ An tiếp tục có mưa đến rất to và giông với lượng 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm nay, ở Hà Tĩnh lượng mưa 60-150mm, có nơi trên 180mm.

Đáng lưu ý, từ hôm nay đến ngày mai (14/11), thời tiết khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng từ 100-200mm, có nơi trên 500mm.

Cũng thời gian này, ở phía Đông của khu vực Tây Nguyên lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Miền Trung mưa lớn, nguy cơ ngập lụt nhiều nơi. Ảnh minh họa: Thiện Lương

Theo cơ quan khí tượng, từ 15-17/11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 80-150mm, có nơi trên 250mm.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, do tác động của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông nên Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó là Nam Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, và kéo dài đến khoảng 16-17/11. Tổng lượng mưa nhận định, có những vùng như Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 500mm.

TS. Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai mới đây cũng đưa ra những cảnh báo về diễn biến mưa lớn ở miền Trung.

Cụ thể, vùng mưa lớn sẽ trải dài từ Quảng Bình tới Ninh Thuận, tuy nhiên khu vực Quảng Bình sẽ có lượng mưa và thời gian mưa ít hơn các tỉnh phía Nam Trung Bộ.

Từ sáng sớm nay đến 17/11, mưa lớn liên tục xảy ra ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, phía Đông của Gia Lai, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Đồng thời, TS. Huy đặc biệt lưu ý: “Mưa lớn từng đợt kéo dài từ 3-6 tiếng, và ngắt quãng ngắn từ 2-4 tiếng. Lượng mưa có thể lớn hơn 300mm/ngày ở một số ổ mây giông lớn, và khoảng từ 150-250mm/ngày trên diện rộng.

Trước diễn biến mưa lớn dồn dập và khả năng kéo dài như trên, cơ quan khí tượng cảnh báo, từ hôm nay đến 18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, bắc Phú Yên ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.

"Khu vực Trung Bộ mưa lớn khả năng gây ra tình trạng lũ, ngập lụt ven đô thị, ven biển như khu vực Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi", ông Hưởng cảnh báo.