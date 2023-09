Đại diện các xã, phường điểm về chuyển đổi số nhận điện thoại thông minh do doanh nghiệp tài trợ hỗ trợ cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Luận, hộ nghèo, có chồng và con trai là người khuyết tật ở tổ 1, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn cho hay: “Khi đi bán hàng, thi thoảng có người muốn thanh toán bằng tài khoản nhưng tôi không thể đáp ứng được vì không có điện thoại thông minh”.

Được biết, sẽ là một trong 21 hộ của phường được nhận điện thoại từ Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 08 xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023 (đợt 1), bà Luận rất phấn khởi và cho rằng: "Chương trình rất kịp thời và thiết thực, giúp hộ khó khăn có điều kiện tiếp cận với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống...".

Theo Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh, việc thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số tại 8 xã, phường nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất qua đó nâng cao đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các xã điểm về chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn gồm: Phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn) và các xã: Quang Thuận (Bạch Thông); Thượng Giáo (Ba Bể); Nghĩa Tá (Chợ Đồn); Như Cố (Chợ Mới); Đức Vân (Ngân Sơn); Côn Minh (Na Rì) và Giáo Hiệu (Pác Nặm).

Tổ triển khai Kế hoạch số 369/KH-UBND của tỉnh làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn và phường Sông Cầu.

Thực hiện chủ trương trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch về thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại 08 xã/phường/thị trấn. Trong đó, xác định các nhiệm vụ cụ thể với sự tham gia của 08 sở, ngành và 04 doanh nghiệp; ban hành mẫu phiếu khảo sát, mẫu kế hoạch cho các đơn vị thực hiện; thành lập Tổ triển khai Kế hoạch số 369/KH-UBND của tỉnh với sự tham gia của 42 thành viên thuộc 08 sở, ngành và 04 doanh nghiệp có nội dung triển khai...

Đến nay tổ đã làm việc trực tiếp với UBND TP. Bắc Kạn và UBND phường Sông Cầu nhằm thảo luận, góp ý cho kế hoạch thực hiện tại phường Sông Cầu. UBND huyện Na Rì và TP. Bắc Kạn đã ban hành được Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số. 06 huyện còn lại đã có dự thảo Kế hoạch, đang trong quá trình xin ý kiến tham gia góp ý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp chứng thư số chuyên dùng cho 510 giáo viên tại tất cả các trường học trên địa bàn 8 xã, phường thí điểm; đồng thời đề nghị VNPT hỗ trợ các ứng dụng của ngành Giáo dục, đặc biệt là mở miễn phí chức năng xem kết quả học tập trên Sổ liên lạc điện tử vnEdu teacher và vnEdu connect cho phụ huynh trong thời gian từ 01/9/2023 cho đến khi kết thúc chương trình thí điểm chuyển đổi số tại 08 xã, phường hoặc khi có nguồn kinh phí chi trả các ứng dụng.

Tại UBND phường Sông Cầu, ngay sau khi được thành phố Bắc Kạn giao là đơn vị thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023, phường đã chủ động khảo sát, rà soát các tiêu chí, nội dung dự kiến tổ chức thực hiện; trao đổi với các thành viên Tổ triển khai Kế hoạch 369 cấp tỉnh.

Từ đó, UBND phường đề nghị được hỗ trợ trong việc xây dựng hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin; có hướng dẫn cụ thể về quy định xây dựng các điểm phát wifi công cộng; hỗ trợ lắp đặt camera an ninh trên toàn phường, đặc biệt là những khu vực trọng điểm về an ninh trật tự; hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ quảng bá, bán sản phẩm đặc thù của địa phương trên các sàn thương mại điện tử; tập trung triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử; hỗ trợ lắp đặt hệ thống loa thông minh để nâng cao hiệu quả truyền thanh…

Từ những đề xuất trên, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 07/9/2023 về triển khai thí điểm chuyển đổi số tại phường Sông Cầu; triển khai thực hiện các nội dung của mô hình thí điểm chuyển đổi số, làm cơ sở để nhân rộng trong thời gian tiếp theo.

Với quan điểm bám sát thực tiễn, đặc điểm địa phương, “lấy người dân làm trung tâm”, các xã điểm còn lại đang chờ cấp huyện ban hành kế hoạch thực hiện mô hình chuyển đổi số. Mục tiêu chung là để cán bộ, người dân thông suốt về ích lợi của chuyển đổi số với cuộc sống và công việc. Triển khai công tác chuyển đổi số một cách thiết thực, bám sát thực tiễn cuộc sống và mang lại hiệu quả cao.

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, trước khi các huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thí điểm chuyển đổi số tại các xã, việc rà soát có ý nghĩa rất quan trọng. Qua rà soát mới nắm rõ tình hình đặc điểm của địa bàn, đánh giá đúng hiện trạng, nhu cầu và xác định được cụ thể các nội dung nhiệm vụ, dịch vụ chuyển đổi số phù hợp.

Theo Đức Kiên (Báo Bắc Kạn)