Cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe hạng A khá nhàm chán khi chỉ có hai đối thủ Hyundai Grand i10 và KIA Morning chia nhau thị phần trên thị trường.

Dù vậy, trong tháng 4, cả 2 mẫu xe này đều giảm mạnh doanh số khiến Hyundai Grand i10 không đủ lực lọt top xe bán chạy nhất thị trường tháng qua, KIA Morning vẫn chưa thể vượt lên dẫn đầu phân khúc.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4/2023, tổng doanh số xe hạng A giá rẻ chỉ đạt 618 xe, giảm 25,9% so với tháng đạt 834 xe.

Hyundai Grand i10: 494 xe

Kết thúc tháng 4, có 494 chiếc Hyundai Grand i10 được bán ra thị trường, giảm đến 25,6 so với tháng trước đạt 664 xe. Và giảm đến 59,7% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 1.227 xe).

Tính chung 4 tháng đầu năm, Hyundai Grand i10 đạt doanh số 2.739 xe, giảm 35,3% so với tổng doanh số 4 tháng đầu năm ngoái. Liên tục sụt giảm số xe bán ra trong hai tháng qua khiến Grand i10 chưa thể trở lại bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Hyundai Grand i10 2023.

Hyundai Grand i10 đang được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước và phân phối với tất cả 6 phiên bản, giá niêm yết từ 360-455 triệu đồng. Trong đó có 3 phiên bản hatchback và 3 phiên bản sedan gồm 1.2MT Tiêu chuẩn, 1.2MT và 1.AT.

Hyundai Grand i10 sử dụng động cơ xăng Kappa 1.2L MPI, cho phép sản sinh công suất cực đại 83 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 114 Nm tại 4.000 vòng/phút. Kết hợp với động cơ là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, tùy phiên bản.

KIA Morning: 124 xe

KIA Morning cũng chỉ bán được 124 xe trong tháng 4, giảm 27% so với tháng trước đạt 170 xe, và giảm sâu đến 84,2% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 787 xe). Lũy kế 4 tháng đầu năm, có 603 xe được giao đến tay khách hàng, giảm 73,1% so với năm ngoái (bán được 2.241 xe).

KIA Morning hiện sở hữu 6 phiên bản bao gồm Standard MT, Standard AT, Deluxe, Luxury, GT-Line và X-Line. Xe được niêm yết giá từ 344 - 474 triệu đồng.

KIA Morning 2023.

KIA Morning sử dụng động cơ xăng Kappa, dung tích 1.25L, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp. So với đối thủ thì mẫu xe này không hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn.

Thời gian sắp tới, phân khúc xe giá rẻ dưới 500 triệu sẽ có thêm đối thủ với sự xuất hiện của Toyota Wigo thế hệ mới đã được hãng xe Nhật Bản ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam vào 24/5. Bên cạnh đó, mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Hongguang Mini EV cũng sắp xuất hiện và có thể trở thành một đối thủ đáng gờm của Hyundai Grand i10 cũng như KIA Morning.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!