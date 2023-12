{"article":{"id":"2221546","title":"Xe limousine siêu dài gần 30 tuổi vẫn được rao bán giá khoảng hơn 4 tỷ","description":"Mỹ - Chiếc xe limousine Dodge Viper Limo đời 1996 dài tới 25 ft (hơn 7,6 mét) màu trắng được chủ nhân của nó rao bán với giá có thể dư sức mua 4 chiếc thường.","contentObject":"<div id=\"readability-page-1\" class=\"page\">

<p>Một chiếc limousine mui trần <a href=\"https://vietnamnet.vn/dodge-viper-tag15856536800227293504.html\">Dodge Viper</a> đời 1996 dài 25 ft (hơn 7,6 mét) đang được rao bán tại Gateway Classic Cars với giá 169.000 USD (khoảng 4,1 tỷ đồng). Trong khi đó, một chiếc Dodge Viper tiêu chuẩn cùng đời đang chỉ có giá 37.100 USD (hơn 900 triệu đồng).</p>

<p>Thực tế, chiếc xe này đã khá \"quen mặt\" với nhiều người bởi chỉ cách đây hơn 1 năm đã từng được rao bán với giá 160.000 USD, nhưng sau đó đã phải hạ xuống 140.000 USD. Còn vào năm 2021, chính chiếc xe này cũng được chủ nhân \"đánh tiếng\" rao bán đấu giá trên trang eBay.</p>

<p>Trong lịch sử của mình, Dodge chưa bao giờ chế tạo một chiếc Viper limo dài như vậy. Đây là chiếc xe được độ chế từ Viper nguyên bản chỉ có 2 chỗ ngồi bằng cách cắt và kéo dài phần đuôi xe cùng trục cơ sở, giúp chiếc mui trần này có thể chở được tới 12 người.</p>

<p>Mặc dù vậy, chiếc Dodge Viper này dường như vẫn giữ nguyên đường nét ngoại hình ban đầu của nó. Mui xe, đèn pha, lưới tản nhiệt và cản va sau vẫn gần như nguyên trạng đặc trưng của Viper RT. Việc chuyển đổi chỉ xảy ra ở 3/4 thân xe phía sau để kéo dài từ chiếc coupe 14 ft (xấp xỉ 4,3m) thành chiếc limo mui trần dài tới 25 ft (hơn 7,62m).</p>

<p>Chiếc <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-limousine-tag4246364555163605840.html\">xe limousine</a> trên cũng không còn được trang bị động cơ nguyên bản V10 8.0 lít thể thao của Viper mà thay vào đó là động cơ Mopar Dodge Magnum 5.9 lít, sản sinh công suất 390 mã lực. Dù loại động cơ này không quá mạnh như động cơ nguyên bản V10 của Viper nhưng được cho là phù hợp với kiểu dáng kéo dài của chiếc xe.</p>

<p>Theo công ty chuyên nghiên cứu và định giá xe mới Hagerty Insurance, một chiếc Dodge Viper đời 1996 trong tình trạng tốt có giá trung bình khoảng 37.100 USD. Như vậy, với giá đang được rao bán của chiếc limousine này là 169.000 USD có thể thừa sức mua được 4 chiếc, đồng thời vẫn dôi ra một khoản \"bỏ túi\".</p>

Trước đó, trong lần \"lên sàn\" gần đây nhất hôm 28/10, biển số này từng được chốt giá thành công lên đến 16,57 tỷ đồng gây sốt.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bien-sanh-rong-30k-567-89-quay-tro-lai-phien-dau-gia-bien-so-o-to-sap-toi-2221142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bien-sanh-rong-30k-56789-bat-ngo-quay-tro-lai-phien-dau-gia-sap-toi-540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221595","title":"Toyota Innova Cross - một bất ngờ trong phân khúc MPV cỡ trung","description":"Innova Cross hoàn toàn mới ra mắt với thiên hướng SUV, trang bị phong phú đã khiến những khách hàng yêu thích xe Toyota ngỡ ngàng trước những giá trị nhận được.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toyota-innova-cross-mot-bat-ngo-trong-phan-khuc-mpv-co-trung-2221595.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/toyota-innova-cross-mot-bat-ngo-trong-phan-khuc-mpv-co-trung-752.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221083","title":"Máy bay hạ cánh khẩn cấp trên cao tốc, đâm trúng một chiếc ô tô KIA","description":"Một chiếc ô tô KIA bị máy bay hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc Minnesota (Mỹ) đâm trúng, cắt ngang phần đuôi xe.Tình huống khá nguy hiểm khi xung quanh khu vực có nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh và ô tô lưu thông đông đúc.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/may-bay-ha-canh-khan-cap-tren-cao-toc-dam-trung-mot-chiec-o-to-kia-2221083.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/may-bay-ha-canh-khan-cap-tren-cao-toc-dam-trung-mot-chiec-o-to-kia-568.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:56:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221544","title":"Thầy cô giáo chọn xe điện VinFast để ủng hộ ‘di chuyển xanh’","description":"Với sản phẩm chất lượng, sạch, êm, giá bán hợp lý cùng chính sách đặc biệt tri ân các thầy cô kéo dài đến hết 31/12/2023, xe máy điện VinFast đang đứng đầu danh sách lựa chọn của những người làm trong ngành giáo dục.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-co-giao-chon-xe-dien-vinfast-de-ung-ho-di-chuyen-xanh-2221544.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thay-co-giao-chon-xe-dien-vinfast-de-ung-ho-di-chuyen-xanh-403.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221485","title":"2 lưu ý quan trọng khi chọn mua xe tải nhẹ máy xăng","description":"Khi tìm kiếm một chiếc xe tải nhẹ máy xăng, người mua cần xem xét kỹ lưỡng yếu tố động cơ và tải trọng tối đa từ nhà sản xuất.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/oto-xe-may/tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/tu-van","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-luu-y-quan-trong-khi-chon-mua-xe-tai-nhe-may-xang-2221485.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/2-luu-y-quan-trong-khi-chon-mua-xe-tai-nhe-may-xang-233.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219332","title":"6 sai lầm cần tránh khi lái xe ô tô số tự động","description":"Lái ô tô số tự động được coi là dễ dàng và nhàn hạ với mọi tài xế, từ đó hình thành một số thói quen mà các chuyên gia cho rằng không tốt cho xe và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/6-sai-lam-can-tranh-khi-tai-xe-lai-xe-o-to-so-tu-dong-2219332.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/6-sai-lam-can-tranh-khi-lai-xe-o-to-so-tu-dong-1638.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220311","title":"Loạt ô tô mới sắp ra mắt khách Việt trong tháng cuối năm 2023","description":"Thị trường ô tô Việt Nam nước vẫn khá \"bận rộn\" trong tháng 12 tới khi có sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới với nguồn gốc rất phong phú.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/6-o-to-moi-sap-ra-mat-khach-viet-trong-thang-cuoi-nam-2023-2220311.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/loat-o-to-moi-sap-ra-mat-khach-viet-trong-thang-cuoi-nam-2023-1664.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221035","title":"Top 10 xe SUV có khoảng sáng gầm lớn nhất, nhiều mẫu đã có mặt tại Việt Nam","description":"Với khoảng sáng gầm lớn, những mẫu xe SUV này đều có khả năng vượt qua những địa hình phức tạp cùng khả năng vận hành mạnh mẽ.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-10-xe-suv-co-khoang-sang-gam-lon-nhat-nhieu-mau-da-co-mat-tai-viet-nam-2221035.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/top-10-xe-suv-co-khoang-sang-gam-lon-nhat-nhieu-mau-da-co-mat-tai-viet-nam-1252.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221281","title":"Đấu giá biển số chiều 30/11: Biển đẹp Cần Thơ giá \"0 đồng\"","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số chiều 30/11, biển số 99C - 269.69 của Bắc Ninh trúng giá cao nhất, 65 triệu đồng. Biển số 65A - 399.68 của Cần Thơ khá đẹp nhưng không có khách chốt giá.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-30-11-bien-dep-can-tho-gia-0-dong-2221281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dau-gia-bien-so-chieu-3011-bien-dep-can-tho-gia-0-dong-1242.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221141","title":"Trôi ngược dốc, ô tô tải đè trúng xe máy, hai người thoát chết trong gang tấc","description":"Chiếc ô tô tải vừa lên dốc thì bất ngờ trôi ngược lại, sau đó lật nghiêng đè trúng một xe máy. Hai người đàn ông thoát chết trong gang tấc. Tình huống thót tim vừa xảy ra sáng nay, 30/11 ở huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/troi-nguoc-doc-o-to-tai-de-trung-xe-may-hai-nguoi-thoat-chet-trong-gang-tac-2221141.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/troi-nguoc-doc-o-to-tai-de-trung-xe-may-hai-nguoi-thoat-chet-trong-gang-tac-1125.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:28:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221078","title":"Chủ xe điện bất ngờ với hóa đơn thay pin khoảng 500 triệu đồng","description":"Mỹ- Một chủ xe điện Tesla Model S 2015 đã bất ngờ khi phải thay bộ pin hết 19.346 đô la (gần 500 triệu đồng) sau khi đã hết bảo hành.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-xe-dien-bat-ngo-voi-hoa-don-thay-pin-khoang-500-trieu-dong-2221078.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-xe-dien-bat-ngo-voi-hoa-don-thay-pin-co-500-trieu-dong-1119.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220553","title":"Cậu bé 12 tuổi liều lĩnh lái trộm xe cần cẩu gây hư hỏng 10 chiếc ô tô","description":"Mỹ- Một cậu bé 12 tuổi đã liều lĩnh trộm xe cần cẩu và lái đi với tốc độ khá lớn ngay trong thành phố, gây hư hỏng 10 chiếc ô tô khác. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ bị cảnh sát truy đuổi, cậu bé mới chịu dừng xe lại.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-be-12-tuoi-lieu-linh-lai-trom-xe-can-cau-gay-hu-hong-10-chiec-o-to-2220553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cau-be-12-tuoi-lieu-linh-lai-trom-xe-can-cau-gay-hu-hong-10-chiec-o-to-1108.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:19:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221106","title":"Đấu giá sáng 30/11: Biển \"thần tài\" của Đồng Nai giá cao nhất chỉ 60 triệu đồng","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số sáng ngày 30/11, biển số 60K - 390.39 của Đồng Nai chốt giá cao nhất chỉ 60 triệu đồng. Có khá nhiều biển số đẹp của Hà Nội, TP HCM trúng giá rẻ 40 triệu đồng gây chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-30-11-bien-than-tai-gia-cao-nhat-chi-60-trieu-dong-2221106.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dau-gia-sang-3011-bien-than-tai-cua-dong-nai-gia-cao-nhat-chi-60-trieu-dong-770.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221026","title":"VinFast nhận giải thưởng ‘Dự án công nghiệp xanh xuất sắc’","description":"VinFast vừa được Autobest (tổ chức dánh giá xe lâu đời ở châu Âu) trao giải thưởng dành cho doanh nghiệp có đóng góp đặc biệt trong ngành công nghiệp “di chuyển xanh” tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-nhan-giai-thuong-du-an-cong-nghiep-xanh-xuat-sac-2221026.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vinfast-nhan-giai-thuong-du-an-cong-nghiep-xanh-xuat-sac-422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220498","title":"Volkswagen thừa nhận đang sa sút nghiêm trọng, buộc phải cắt giảm nhân sự","description":"Thomas Schaefer, Giám đốc điều hành của thương hiệu Volkswagen đã không ngần ngại nói trong một cuộc họp nhân viên gần đây rằng, Tập đoàn hiện mất lợi thế cạnh tranh do chi phí vận hành và sản xuất tăng cao, tổ chức nhân sự kém hiệu quả.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/volkswagen-thua-nhan-dang-sa-sut-nghiem-trong-buoc-phai-cat-giam-nhan-su-2220498.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/volkswagen-thua-nhan-dang-sa-sut-nghiem-trong-buoc-phai-cat-giam-nhan-su-1603.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220499","title":"Loạt ông lớn châu Âu ra mắt xe điện giá rẻ, thách thức xe điện Trung Quốc","description":"Hàng loạt các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang rục rịch cho ra mắt những mẫu xe điện bình dân nhằm chống lại sự thách thức tới từ xe điện giá rẻ Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-ong-lon-chau-au-ra-mat-xe-dien-gia-re-thach-thuc-xe-dien-trung-quoc-2220499.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/loat-ong-lon-chau-au-ra-mat-xe-dien-gia-re-thach-thuc-xe-dien-trung-quoc-1635.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220538","title":"Toyota Land Cruiser 70 2024 thêm phiên bản 3 cửa, giá ước tính trên 1 tỷ đồng","description":"Mẫu SUV huyền thoại Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 vừa được ra mắt với các nâng cấp mới. Đặc biệt, nhà sản xuất Nhật Bản đã giới thiệu thêm phiên bản 3 cửa thường được giới chơi xe off-road ở Việt Nam gọi với cái tên Land \"cộc\".","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-toyota-land-cruiser-70-2024-phien-ban-3-cua-uoc-tinh-tren-1-ty-dong-2220538.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/toyota-land-cruiser-70-2024-them-phien-ban-3-cua-gia-uoc-tinh-tren-1-ty-dong-1594.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220889","title":"Sản lượng xe máy tại Việt Nam tăng tốc, sắp cán đích 3 triệu chiếc","description":"Lượng xe máy sản xuất trong nước đạt tới gần 310.000 chiếc trong tháng 11, đưa tổng số xe máy xuất xưởng của năm 2023 tiến sát cột mốc 3 triệu chiếc.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/san-luong-xe-may-tai-viet-nam-tang-toc-sap-can-dich-3-trieu-chiec-2220889.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/san-luong-xe-may-tai-viet-nam-tang-toc-sap-can-dich-3-trieu-chiec-1643.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220634","title":"Siêu bán tải RAM rơi xuống vực sâu 30m, tài xế vẫn bình an vô sự","description":"Mỹ - Chiếc xe siêu bán tải hạng nặng RAM TRX khi đi off-road đã bị rơi xuống vực sâu hơn 30m ở bang Utah. May mắn là người tài xế và chú chó trên xe đều bình an vô sự sau vụ tai nạn này.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-ban-tai-ram-roi-xuong-vuc-sau-30m-tai-xe-van-binh-an-vo-su-2220634.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/sieu-ban-tai-ram-roi-xuong-vuc-sau-30m-tai-xe-van-binh-an-vo-su-1495.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220681","title":"Ô tô sản xuất trong nước lập kỷ lục tăng trưởng, lấn át xe nhập ngoại","description":"Tháng 11, số lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tăng mạnh lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay, chiếm tỷ trọng 82,2% nguồn cung. Ngược lại, xe nhập khẩu lại có chiều hướng giảm sâu chỉ còn chiếm 17,8% tổng số xe mới gia nhập thị trường.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/o-to-san-xuat-trong-nuoc-lap-ky-luc-tang-truong-lan-at-xe-nhap-ngoai-2220681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/o-to-san-xuat-trong-nuoc-lap-ky-luc-tang-truong-lan-at-xe-nhap-ngoai-1207.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220807","title":"Đấu giá biển số chiều 29/11: Biển lộc phát của TP.HCM giá cao nhất 125 triệu","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số chiều 29/11, biển có số đuôi lộc phát: 51K - 959.68 của TP HCM có giá trúng cao nhất, đạt 125 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-29-11-bien-loc-phat-cua-tp-hcm-gia-cao-nhat-125-trieu-2220807.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dau-gia-bien-so-chieu-2911-bien-loc-phat-cua-tphcm-gia-cao-nhat-125-trieu-1196.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220466","title":"Có nên lắp thêm nắp thùng cao cho xe bán tải Ford Ranger?","description":"Nếu lắp một chiếc nắp thùng loại cao lên xe bán tải sẽ giúp tăng không gian chứa đồ phía sau, nhưng tôi lo sợ loại phụ kiện này sẽ quá cồng kềnh và có thể gặp khó khi đi đăng kiểm.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-nen-lap-them-nap-thung-cao-cho-xe-ban-tai-ford-ranger-2220466.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/co-nen-lap-them-nap-thung-cao-cho-xe-ban-tai-ford-ranger-750.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220502","title":"Top 5 mẫu xe SUV tiết kiệm xăng nhất trong năm 2023","description":"Danh sách 5 mẫu xe SUV tiết kiệm xăng nhất tại Mỹ trong năm 2023 đều được trang bị công nghệ plug-in hybrid nhờ tận dụng ưu điểm của động cơ đốt trong và động cơ điện. Trong đó, Ford Escape Plug-in Hybrid tiêu hao xăng thấp nhất chỉ 5,88L/100 km.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-5-mau-xe-suv-tiet-kiem-xang-nhat-tai-my-trong-nam-2023-2220502.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/top-5-mau-xe-suv-tiet-kiem-xang-nhat-trong-nam-2023-736.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220651","title":"Đấu giá biển số sáng 29/11: Quá nhiều biển xấu, hơn 97% không ai mua","description":"Phiên đấu giá biển số sáng ngày 29/11 diễn ra ế ẩm, chỉ có 14/504 biển số được chốt giá thành công. Mức giá trúng cao nhất là 70 triệu đồng thuộc về biển 60K - 363.66 của Đồng Nai. 97,3% biển số bị ế và không có ai đăng ký đặt cọc do biển xấu.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-29-11-qua-nhieu-bien-xau-hon-97-khong-ai-mua-2220651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dau-gia-bien-so-sang-2911-qua-nhieu-bien-xau-hon-97-khong-ai-mua-732.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220468","title":"Loạt biển đẹp trúng đấu giá gắn lên siêu xe Lamborghini, Land Rover, Porsche","description":"Ghi nhận trong tuần qua, thêm nhiều biển đẹp trúng đấu giá được chủ nhân gắn lên những chiếc xe sang và siêu xe giá đắt đỏ như Lamborghini, Land Rover. Trong đó, siêu SUV Lamborghini Urus S gắn biển tứ quý 9 (30K-399.99) giá 2,725 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-bien-dep-trung-dau-gia-gan-len-sieu-xe-lamborghini-land-rover-porsche-2220468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/loat-bien-dep-trung-dau-gia-gan-len-sieu-xe-lamborghini-land-rover-porsche-509.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

