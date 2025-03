Mang ý nghĩa sâu sắc hơn việc chỉ là phương tiện di chuyển, xe sang không chỉ đóng vai trò là bản tuyên ngôn của đẳng cấp, phong cách và thành đạt mà đó còn là món quà đáng giá cho bản thân để đồng hành trên mọi chặng đường. Chính vì thế, cách lựa chọn xe sang của nữ giới cũng có một “check-list” dài những quy tắc, đầy thuyết phục, mà trong đó sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ, phụ nữ thường ưu tiên sự an toàn của bản thân, gia đình và những người đồng hành cùng họ, đặc biệt nhất là khi họ có gia đình.

Những mẫu xe như Mercedes-Benz E-Class là minh chứng rõ nét cho một dòng xe sang chiều lòng phái nữ. Mẫu xe này từng đạt được giải thưởng Top Safety Pick+ năm 2021 từ Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (Insurance Institute for Highway Safety). Theo đó, sự an toàn của chiếc xe khá hoàn thiện bao gồm hệ thống hỗ trợ đổ xe chủ động, hệ thống bảo vệ chủ động PRE-SAFE, hay sự an toàn từ tính năng hỗ trợ cảnh báo điểm mù…