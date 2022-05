Xe sedan giá 1 tỷ tháng 4: Duy nhất xe Vinfast Lux A2.0 sụt giảm doanh số

Theo VAMA thống kê trong tháng 4/2022, toàn phân khúc xe sedan bán ra đạt 1.178 xe tăng nhẹ 8,6% so với tháng trước đạt 1.084. Vị trí xếp hạng giữa các mẫu xe không thay đổi. Dưới đây là doanh số của các mẫu xe sedan giá 1 tỷ tại thị trường Việt Nam.

Toyota Camry: 520 xe

Toyota Camry hiện vẫn đang gây sốt khi có mức chênh “bia kèm lạc” lên đến 80 triệu đồng. Dù vậy tháng qua, mẫu xe này vẫn tăng nhẹ 13% doanh số so với tháng trước đạt 460 xe và tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan cỡ D.

Toyota Camry

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Camry đạt 1.814 xe được bán ra thị trường.

Tại Việt Nam, Toyota Camry 2022 hiện có tới 4 phiên bản để lựa chọn khi mua Toyota Camry, bao gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Từ tháng 5, mẫu xe này tăng giá 18-21 triệu đồng tùy phiên bản. Giá bán mới của Toyota Camry 2022 hiện dao động từ 1,070 - 1,460 tỷ đồng. Chưa kể, mẫu xe này đang gặp tình trạng bán bia kèm lạc từ 50-80 triệu đồng tại các đại lý.

Tuy nhiên, vì đối thủ Vinfast LuxA2.0 liên tục sụt giảm, tạo điều kiện cho mẫu xe này có cơ hội lấy lại vị thế của mình vốn đã mất trước đó.

Vinfast LuxA2.0: 287 xe

Vinfast LuxA2.0 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có doanh số sụt giảm trong tháng 4/2022. Cụ thể, kết thúc tháng qua, mẫu xe này đạt 287 xe, giảm 7,1% so với tháng trước đạt 309 xe.

Vinfast LuxA2.0

Từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đạt 965 xe bán ra thị trường.

Hiện tại Vinfast LuxA2.0 đang nhận được khuyến mãi khá lớn từ nhà sản xuất, tuy nhiên, sau thông tin mẫu xe này sẽ sớm bị khai tử trên thị trường Việt nên khách hàng dường nhà đã giảm yêu thích vì lo các vấn đề bảo hành sau này không được đảm bảo.

Tại Việt Nam, VinFast LUX A2.0 có 3 phiên bản với giá bán niêm yết từ 1,115 - 1,358 tỷ đồng.

Kia K5: 217 xe

Kia K5 tiếp tục vượt lên trên Mazda6, Honda Accord với doanh số 217 xe, tăng vỏn vẹn 2 xe so với tháng trước đạt 215. Tổng doanh số 4 tháng đầu năm của K5 đạt 817 xe. Kết quả này thậm chí đã gần bằng doanh số của Vinfast LuxA2.0.

Kia K5

Kia K5 được phân phối với 3 phiên bản gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line, giá bán lần lượt là 869 triệu đồng, 929 triệu đồng và 1,029 tỷ đồng.

Nếu như mẫu xe thế hệ cũ Kia Optima thường xuyên ế ẩm, đứng gần cuối phân khúc thì Kia K5 có vẻ được người tiêu dùng đón nhận và ưa chuộng hơn.

Mazda 6: 105 xe

Xếp vị trí thứ tư là Mazda6 với 105 xe bán ra thị trường, tăng 31% so với tháng trước đạt 80 xe. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Mazda6 đạt 366 xe được giao đến tay khách hàng.

Mazda 6

Tại Việt Nam, Mazda6 hiện có 5 phiên bản là New 2.0L Luxury, New 2.0L Premium, New 2.5L Signature Premium, 2.0L Luxury và 2.5L Premium. Giá bán của xe dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng.

Honda Accord: 49 xe

Với doanh số chỉ chỉ 49 xe tăng 145% so với tháng trước đạt 20 xe, Honda Accord tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng phân khúc. Cộng dồn 4 tháng qua cũng chỉ có 109 xe được giao đến tay khách hàng.

Honda Accord

Honda Accord 2022 cũng vừa ra mắt phiên bản mới tại Việt Nam trong tháng 12/2021. Giá bán của Honda Accord tại Việt Nam là 1,319 tỷ đồng cho bản màu đen, ghi, bạc và 1,329 tỷ đồng với bản màu trắng.

Y Nhụy

