Trong "Xóm nhỏ" tập 1, Trâm bỏ nhà lên thành phố sống tự lập sau khi cãi nhau với bố và ngay lập tức gặp rắc rối.

Xóm nhỏ xoay quanh Trâm (Lê Lưu Ly) - cô gái 19 tuổi quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với người bố nghiêm khắc (NSƯT Hoàng Hải). Trâm mang theo khát vọng tự do, mong muốn khẳng định bản thân và giấc mơ về một cuộc sống đầy cơ hội nơi thành phố lớn, cô gái trẻ tin rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định tương lai. Thế nhưng, cuộc sống không dễ dàng như những gì Trâm từng hình dung và được hứa hẹn bởi Duyên (Thuỳ Dương) - bà chị đồng hương.

Cảnh trong phim.

Ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội, cô đã phải đối diện với một cú lừa, mất đi chỗ dựa và gần như trắng tay. Không tiền bạc, không người thân bên cạnh, Trâm buộc phải bắt đầu cuộc sống tự lập trong một xóm trọ nghèo, nơi mọi thứ đều xa lạ với cô. Tại đây, Trâm gặp Phong (Hà Thành) - chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế và không ít lần khiến cô nổi cáu.

Trong tập 1 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 21/10, Trâm (Lê Lưu Ly) cãi nhau với bố (NSƯT Hoàng Hải) nên đã tự ý bỏ nhà lên Hà Nội với Duyên (Thuỳ Dương), quyết tâm tự lập ở tuổi 19. Nhưng vừa lên thành phố Trâm đã vấp phải rắc rối không thể ngờ tới.

Như những lần xích mích khác, ông Đô nghĩ cô con gái ngang bướng của mình chỉ đang giận dỗi và cố thi gan với bố nên ông Đô cũng thi gan lại, chỉ khổ Long (Long Hoàng) - ‘cầu nối bất đắc dĩ’ suốt ngày phải đi hoà giải cho hai bố con nhà ông Đô nhưng có lẽ ông không biết con gái đã âm thầm bỏ nhà đi từ lúc nào.

Trâm lên thành phố nhưng Duyên đi công tác nên cô một mình đến nhà trọ. Tuy nhiên khi tới nơi, Trâm bị anh hàng xóm nghi ngờ thân phận và liên tục tra hỏi nên rất cuống đến nỗi không thể mở nổi khoá cửa.

Ông Đô sẽ làm gì khi biết con gái bỏ nhà ra đi? Trâm đối mặt với khó khăn trên thành phố ra sao? Diễn biến chi tiết tập 1 Xóm nhỏ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.