Công ty BĐS Redfin (Mỹ) cho biết, giữa đại dịch Covid, nhu cầu sở hữu BĐS nghỉ dưỡng second home tại Mỹ trong năm 2020 có xu hướng bùng nổ và tăng vọt gấp đôi. Lý do là bởi giới nhà giàu Mỹ có xu hướng chọn cách vượt qua đại dịch bằng việc rời khỏi khu vực trung tâm đông đúc. Họ chọn học tập và làm việc trong những ngôi nhà có nhiều tiện nghi và không gian riêng biệt để cảm thấy an toàn hơn.

Báo cáo từ Town & Country cho biết, tất cả 40 biệt thự hạng sang tại The Four Seasons Hotel & Residences ở đảo Anguilla (Vương quốc Anh) đã được thuê sạch với giá khoảng 15.000 đến 20.000 USD/đêm.

Để thoát khỏi những bức bối của việc phong toả, đồng thời giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe do COVID-19, giới thượng lưu của nhiều quốc gia đã chọn “bỏ phố về quê”, hoặc “cách ly chủ động” bằng những kỳ nghỉ dưỡng dài ngày tại các địa điểm biệt lập, an toàn, gần gũi thiên nhiên.

Gia đình anh Long đã chọn thuê dài ngày một căn villa 3 phòng ngủ sát biển tại một resort hạng sang ở Nam đảo. Cuộc sống thiên đường với ngày mới bắt đầu bằng tiếng sóng biển rì rào và kết thúc dưới ánh hoàng hôn tuyệt diệu của đảo Ngọc. Mẹ và vợ anh hàng ngày làm nội trợ, mua sắm hay vào resort đi spa, thư giãn. Con gái vẫn tham gia đầy đủ các lớp học online còn anh thì điều khiển công việc kinh doanh từ xa dưới bóng dừa, trên một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Không chỉ du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, nhu cầu sở hữu second home ven biển của những người có tiền cũng đang tăng cao. Trong một khảo sát về nhu cầu đầu tư second home (ngôi nhà thứ hai) do báo VnExpress thực hiện thu hút hơn 3.000 độc giả, đã có 74,8% người trả lời thích second home của mình toạ lạc ở vùng biển. Còn theo báo cáo của DKRA, chỉ trong tháng 4/2021, tổng số biệt thự biển được tiêu thụ tại Việt Nam là 1.106 căn, gần bằng tổng nguồn cung của cả năm 2019 (hơn 2.500 căn), thời điểm trước khi đại dịch diễn ra.

Nhận định về xu hướng này, ông Tống Thanh Chung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS Sky Realty cho rằng Việt Nam là đất nước có nền kinh tế đang phát triển, thu nhập tính trên đầu người tăng nhanh và cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng người giàu cao đứng đầu thế giới. Điều này thúc đẩy gia tăng những sản phẩm xoay quanh tầng lớp người giàu mới, trong đó có bất động sản cao cấp gắn với du lịch. “Thu nhập tăng lên kéo theo tư duy con người cũng ngày càng thay đổi, cởi mở hơn, đi du lịch, tận hưởng nhiều hơn. Chính vì thế BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng là xu thế tất yếu và sẽ phát triển mạnh trong tương lai” – ông Chung đánh giá.

Đồng tình với ông Chung, nhiều chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, nhu cầu sở hữu second home tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Hội An và Phú Quốc sẽ ngày một tăng cao. Tuy nhiên, nếu như trước đây, các khu đô thị phức hợp mang yếu tố thông minh, hiện đại, ngập tràn tiện ích tại trung tâm sôi động là không gian sống mơ ước của nhiều người, thì ngày nay, môi trường sống lý tưởng lại là những căn nhà sát biển, được bao phủ bởi cây xanh và sở hữu những dịch vụ, tiện ích đậm đặc yếu tố wellness. Nhiều người giàu không ngại chi bộn tiền cho những second home giúp họ xua đi những lo lắng về chất lượng không khí, về ô nhiễm tiếng ồn, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống đích thực. Một trong những điểm đến hội tụ đủ những yếu tố trên, đang thu hút sự quan tâm của các gia chủ thượng lưu là Phú Quốc.