- Khi tôi nhận chức danh Chủ tịch thì công ty đã ở tuổi trên 30 rồi, và một doanh nghiệp nhiều tuổi là sự già đi trong tư duy, trong cách làm và hành động nên mọi vấn đề đều bắt đầu từ việc trẻ hoá. Riêng việc duy trì doanh nghiệp này như đúng những gì được tiếp nhận, và sau đó làm sao cho nó phát triển lột xác, đổi mới sản phẩm, lo an sinh xã hội cho cả 1.000 người cũng là nhiệm vụ rất áp lực.

Về phía Khoá Việt Tiệp, chúng tôi nhận thấy nếu liên doanh thì sẽ đốt ngắn được giai đoạn để xây dựng một nhà máy, có thêm thời gian để dày công ra được những sản phẩm đầu tiên. Nói gì thì nói, việc đầu tư máy móc xây dựng nhà xưởng cũng không phải trong thời gian ngắn mà làm được. Trong khi đó, Khoá Việt Tiệp lại có thế mạnh về gia công cơ khí, hệ thống phân phối rộng khắp, thương hiệu hàng đầu về khóa ở Việt Nam. Do đó, chúng tôi quyết định liên doanh.

Vậy đâu là lý do khiến AMACCAO và Việt Tiệp quyết định “kết hôn” với nhau?

- Cả 2 đều có. Áp lực bỏ vốn lập liên doanh thì phải phát triển, phải đi lên, phải hiệu quả khiến tôi lo lắng. Lúc đó chúng tôi mang vốn của Khoá Việt Tiệp đổ vào liên doanh này thì phải nghĩ đến rủi ro nếu mất vốn trách nhiệm sẽ đến đâu, chưa kể mất cả cơ hội, lỡ đi mất 5 năm so với những gì mình tính toán. Chính vì vậy mà chúng tôi đã tính toán rất kỹ mới đi đến quyết định này.

Mục tiêu đầu tiên mà Hội đồng quản trị đặt ra cho Novo-Việt Tiệp là gì? Và sau 2 năm thì mục tiêu đó đã hoàn thành đến đâu rồi, thưa ông?

- Mục tiêu dài hạn chắc chắn là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam và là một đơn vị xuất khẩu mạnh sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc...

Bây giờ chỉ là bước khởi đầu, chúng tôi tập trung xây dựng khách hàng đến đầu tư hệ thống quản lý để luôn luôn duy trì là một doanh nghiệp bài bản hiện đại. Tiếp đó, mục tiêu ngắn hạn là trong 3 năm đầu chúng tôi chấp nhận đầu tư vào hệ thống, đầu tư vào con người, đầu tư vào thương hiệu để thực hiện các công việc như nâng cao doanh thu, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, nâng cao sản lượng và từ năm thứ 4 thì phải có lãi. Dù có rủi ro do kinh doanh do Covid-19, nhưng chúng tôi duy trì được hoạt động kinh doanh và vẫn có tăng trưởng so với năm trước, liên tục xuất khẩu các đơn hàng lớn đến các thị trường Anh, Mỹ, Úc….