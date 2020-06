Chiến thắng dịch bệnh giữ được tăng trưởng kinh tế ở nhóm đầu khu vực và thế giới, Việt Nam đã thành công và làm nên điều khác biệt được cả thế giới ghi nhận. Điều đó không chỉ giữ cho nhân dân và đất nước một môi trường sinh sống, làm ăn an toàn để từ đó còn mở ra cơ hội lớn cho phát triển trong giai đoạn mới.

Trong báo cáo của Chính phủ về “Phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội” tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (sáng 20/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân.

Nhờ đó, chúng ta vẫn có những điểm sáng trong phát triển kinh tế, nhất là duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định và các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau dịch.

Dù không tránh khỏi xu hướng giảm của toàn thế giới, nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng tăng trưởng với GDP quý I đạt 3,82%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới. Trong khó khăn, nhiều địa phương vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao. Chúng ta vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, không để rơi vào suy thoái, trong khi hầu hết các nước, đối tác lớn đều tăng trưởng âm. An ninh năng lượng, lương thực được bảo đảm, cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

Các chỉ số khác cho thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn kiên cường trước đại dịch và hồi phục nhanh trong giai đoạn bình thường mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2020 đạt mức tăng 11,2% so với tháng trước, tuy vẫn còn giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 197,03 tỷ USD, chỉ giảm 2,85%. Đây là kết quả đáng khích lệ khi nhiều quốc gia phải “đóng cửa” do tác động của dịch Covid – 19, nhu cầu thế giới sụt giảm. Đánh giá về thành công của Việt Nam, Ngân hàng Thế giới cho rằng, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được dự báo sẽ khởi sắc sau khi làm được điều khác biệt so với phần lớn các nước khác trên thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Với thành công chống dịch cùng niềm tin vào 1 đất nước có ổn định chính trị, môi trường kinh doanh thuận lợi và tiềm năng thị trường lớn… Việt Nam đang nổi lên là điểm đến số 1 của các dòng vốn đầu tư nhất là trong xu hướng tái cơ cấu lại chuỗi sản xuất toàn cầu sau đại dịch. Nhiều tập đoàn lớn đã chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất toàn cầu. Những cơ hội lớn đã xuất hiện và Thủ tướng đã kịp thời có chỉ đạo làm tổ để đón ‘đại bàng’.

Ngay trong lúc dịch còn cao điểm, chính phủ đã khởi động chương trình hỗ trợ người dân, DN sớm vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế. Với tâm thế chủ động, chuẩn bị sẵn sàng Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ ngành sớm xây dựng hàng loạt gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Ngày 4/3, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tích cực triển khai gói tín dụng 250 nghìn tỷ đồng với lãi suất giảm thấp nhất 2%, có ngân hàng giảm tới 4%. Cùng với đó là việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, chính sách về lãi suất…

Các biện pháp mà Ngân hàng Nhà nước hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cân đối vốn tốt hơn, kịp thời, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành để phát tín hiệu rõ ràng, mạnh mẽ sẵn sàng hỗ trợ tổ chức tín dụng trong trường hợp cần tiếp cận vốn.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã khởi động chương trình 16.000 tỷ đồng cho vay tái cấp vốn, lãi suất 0% cho người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay với lãi suất 0% trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch

Tới ngày 8/4, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuế đất… bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ước tính tổng số tiền lên đến 180 ngàn tỷ đồng.

Tiếp đó ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/người/tháng, không quá 3 tháng từ tháng 4-6.

Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động được hưởng hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, từ tháng 4 đến tháng 6. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hỗ trợ được hưởng 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, mức hỗ trợ được hưởng là 1,8 triệu đồng trong thời gian không quá 3 tháng (từ tháng 4-6/2020).

Ngoài ra, Quyết định cũng hỗ trợ một số đối tượng khác như người có công với cách mạng, Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương, đối tượng bảo trợ xã hội.

Đến ngày 29/5, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Cụ thể: Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch. Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020.

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3/2020, thời gian gia hạn không muộn hơn đến 31/12/2020. Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp…

Nghị quyết 84 còn đưa ra nhiều giải pháp khác về giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước… góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Chính phủ cam kết tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung phù hợp chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành để khuyến khích gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển sản xuất trong nước, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp ô tô, trình Quốc hội khoá XIV tại Kỳ họp thứ 10. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách pháp luật, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chính phủ cũng yêu cầu cắt giảm, hạn chế các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2020, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch hoá các chế tài xử lý có đủ mức độ răn đe, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.