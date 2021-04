Khi những hình ảnh đầu tiên của khu nghỉ dưỡng 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay bên bãi biển cát trắng mịn được hé lộ cuối năm 2016, các tín đồ du lịch đã bị thu hút bởi “hấp lực” của nơi này. Giới yêu xê dịch, mê nghỉ dưỡng "sang chảnh" lập tức tìm kiếm địa chỉ của “trường đại học Lamarck” đầu thế kỷ XX này và họ đều bất ngờ khi khu nghỉ dưỡng "sang chảnh" nằm ở Bãi Kem, phía Nam Phú Quốc - nơi vốn chưa được xuất hiện trên bản đồ nghỉ dưỡng hạng sang.

Khi JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay vẫn đang là từ khóa "hot" tại Phú Quốc, Nam đảo đã lại "đốn gục" trái tim các tín đồ du lịch bởi sự xuất hiện liên tiếp của loạt công trình đẹp như mơ: cáp treo 3 dây vượt biển Hòn Thơm dài nhất thế giới và tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park, công viên nước Aquatopia, khu nghỉ dưỡng 5 sao hai mặt biển tuyệt mỹ ở Mũi Ông Đội Premier Village Phu Quoc Resort, khu nghỉ dưỡng "siêu" sang Sun Premier Village The Eden Bay, khách sạn cao cấp Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, “làng biển” New World Phu Quoc Resort (tên cũ là Sun Premier Village Kem Beach Resort), khu phố shophouse Melodia thời thượng…

Theo thời gian, Nam Phú Quốc ngày càng lộng lẫy. Những công trình vẫn ngày đêm cấp tập triển khai để vận hành nay mai. Đó là khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, "thị trấn Địa Trung Hải" bao gồm tổ hợp shophouse Sun Premier Village Primavera, tổ hợp giải trí Central Village với tháp đồng hồ cao 75m, dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence với những tòa cao tầng sở hữu lâu dài sát biển được ví như biểu tượng tự hào của thành phố, công trình Cầu Hôn, show trình diễn Vortex... Những dự án mới vẫn đang được Sun Group "nung nấu". Bộ sưu tập kiến trúc Nam đảo Ngọc dự báo sẽ còn nối dài trong thập kỷ này.

Sau 5 năm, những hình ảnh từ cuộc viễn du thời trang Fashion Voyage #3 của đạo diễn trẻ Long Kan lại khiến nhiều người "săn lùng" nơi check-in đẹp như trời Tây tại Nam Phú Quốc này. Những hình ảnh đầu tiên về “thị trấn Địa Trung Hải” ở Nam Phú Quốc dần hé lộ, với tháp đồng hồ đỏ gạch cao vút ngạo nghễ, một bể bơi vô cực hình vòng cung hướng về đại dương lam ngọc, những nếp nhà sắc màu thoải dần về phía biển, những dãy phố đẹp mộng mị như một góc Amalfi phồn thịnh nơi miền Nam nước Ý… Chừng ấy cũng đã đủ khiến những tâm hồn yêu cái đẹp muốn diện ngay những bộ cánh đẹp nhất, xách máy ảnh lên và đến nơi đây để có bộ ảnh lung linh, thấm đẫm tinh thần Địa Trung Hải.

Và càng ngày, các tín đồ du lịch càng nhận ra rằng, Nam Phú Quốc quả là chốn "thiên đường" không chỉ để nghỉ dưỡng….

Ngày 19-20/3/2021, Fashion Voyage #3 vừa thết đãi giới mộ điệu bằng đại tiệc “Chasing the Sun” với những gam màu đậm chất Địa Trung Hải. Trong tiếng nhạc lãng du phiêu bồng, dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng lấp lánh, những tác phẩm thời trang phóng khoáng, tươi mới như người con gái lúc xuân thì, bồng bềnh tôn dáng vóc mảnh mai của các siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng, lướt đi trên sàn runway vô cực giữa tổ hợp Central Village đã chạm đến xúc cảm của người xem. Sự kiêu kỳ toát ra từ thần thái các siêu mẫu, sự nóng bỏng của những trang phục mang sắc màu của nắng, của gió, của biển khơi… tiệp màu tuyệt vời với cảm hứng kiến trúc Địa Trung Hải.

“Like The Sunshine” - đứa con tinh thần của NTK Lê Thanh Hòa được trình diễn tại mùa Fashion Voyage này như lời thú nhận của anh khi trót “phải lòng” vẻ đẹp đầy chất thơ của nơi được mệnh danh là “điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Phú Quốc”. Cuộc dạo chơi sắc màu, rực rỡ thanh xuân khiến người xem mê đắm.

“Dải màu tuyệt đẹp mà Hoà được chiêm ngưỡng ở nơi đây, từ màu sắc của những ngôi nhà hay buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, nó vô cùng đặc trưng và mang tinh thần Địa Trung Hải. Chính cuộc dạo chơi màu sắc đầy ngẫu hứng này đã đem lại rất nhiều cảm hứng cho Hoà mang vào bộ sưu tập mới ra mắt trong dịp này”, NTK Lê Thanh Hòa chia sẻ.

Chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage #3 còn đưa người xem lạc vào một con phố rực rỡ, đẹp như tranh vẽ với những boutique-house mái vòm, những ô cửa sổ duyên dáng, thấp thoáng giàn hoa giấy tươi mới như thể là một “thế giới khác” của Phú Quốc. Ekip Fashion Voyage #3 đã chinh phục khán giả bằng những ý tưởng táo bạo, mới mẻ khi biến con phố Địa Trung Hải trở thành một street-show lộng lẫy, nổi bật là sàn catwalk sắc màu đầy ngẫu hứng. Vừa chiêm ngưỡng những trang phục "siêu hot" của làng mốt trong mùa hè năm nay, người xem lại vừa được tận mắt ngắm nhìn những dấu vết thời gian chân thực đến từng chi tiết - hiệu ứng của kỹ thuật theming giả cổ kỳ công trên các căn nhà phố Sun Premier Village Primavera. Sắc màu, nghệ thuật, sáng tạo như được thăng hoa và tôn vinh để tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

“Mình đã từng tới nhiều nơi ở Pháp, Tây Ban Nha, Italia... Khi tới đây mình thấy bồi hồi như được sống lại những kỷ niệm du lịch đó, vì có rất nhiều điểm tương đồng về thời tiết, kiến trúc và những gam màu rực rỡ. Kiến trúc Địa Trung Hải đã giúp cho các màn trình diễn thời trang ấn tượng hơn rất nhiều. Mình tin rằng bất kỳ ai tới đây cũng sẽ có những cảm xúc rất thăng hoa”, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh - đại sứ du lịch của Fashion Voyage #3 chia sẻ.

Đến đây, sẽ hiểu vì sao “kẻ lãng du” Long Kan quyết đem Fashion Voyage - show diễn danh giá đáng khao khát nhất của làng mốt đến bờ Tây Nam đảo Ngọc. “Ngay lần đầu tiên khi đến Sun Premier Village Primavera mình đã cảm thấy choáng ngợp với không gian ở đây từ kiến trúc, sắc màu, đến những dãy phố, cũng đã từng ước ao được sở hữu một căn nhà ngay tại đây, view mặt biển, chiều chiều thong thả đi dạo trên những tuyến phố, triền dốc, ngắm hoàng hôn và cầm một ly cocktail để mơ mộng và sáng tạo nhiều hơn nữa. Chính kiến trúc ở đây đã truyền cho mình cảm hứng để quyết định chọn nơi này tổ chức Fashion Voyage #3” - đạo diễn Long Kan nói.

Đạo diễn trẻ tài hoa còn gọi sự hợp tác giữa Sun Group với mình như mối “duyên kỳ ngộ”: “Cũng có thể gọi là sự tình cờ, nhưng cũng có thể là do hữu ý khi Sun Group là một nhà đầu tư, một tập đoàn luôn luôn kiến tạo nên những kiệt tác về kiến trúc, những nơi thiên nhiên vô cùng đẹp. Trong khi đó thì Long Kan lại là người luôn luôn rong ruổi để tìm kiếm những cái đẹp. Chính sự đồng điệu đã tạo nên cuộc gặp gỡ này”.

Fashion Voyage #3 đã kích hoạt cho 12 mùa lễ hội sôi động suốt năm 2021 tại Nam Phú Quốc. Kể từ đây, Nam đảo sẽ trở thành miền đất của lễ hội đa sắc màu, vạn trải nghiệm, triệu cảm hứng. "Thị trấn Địa Trung Hải” trong lòng đảo Ngọc sẽ là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ. Điểm hẹn này sẽ đón các show thời trang Haute Couture của các nhà mốt đình đám thế giới muốn đi tìm sàn diễn vượt ra ngoài biên giới, bởi nghệ thuật, cái đẹp vốn dĩ luôn có sợi dây kết nối. Bối cảnh châu Âu này cũng sẽ sớm được tái hiện trong những bộ phim đình đám, truyền tải tinh thần, vẻ đẹp của một vùng đất mới tràn đầy sức sống. Trước mắt, ngay trong năm 2021, sau Fashion Voyage #3, Nam đảo Ngọc sẽ lại khiến du khách, cư dân, giới đầu tư BĐS choáng ngợp bởi chuỗi lễ hội, sự kiện hấp dẫn.

Đó là các chương trình, sự kiện âm nhạc, trải nghiệm kiến trúc Việt, khám phá bức tranh thịnh vượng và bền vững của Nam Phú Quốc, khám phá sắc màu phong cách sống và ẩm thực Địa Trung Hải, khám phá phong cách sống tỷ phú trên đảo; trải nghiệm đón hoàng hôn trên khinh khí cầu hay chuỗi lễ hội âm nhạc Giáng sinh, lễ hội pháo hoa đón năm mới…

Trong hệ sinh thái 50 công trình đẳng cấp ở Nam đảo này, bất cứ công trình nào cũng có thể trở thành một sân khấu hay sàn runway độc đáo. Những lễ hội âm nhạc, carnival với sự tham gia của hàng nghìn người sẽ được diễn ra tại các sân khấu ngoài trời rộng lớn như quảng trường Bãi Kem, ga đi cáp treo Hòn Thơm, hay tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi… Cứ nhìn những sự kiện khởi động năm lễ hội 2021 vừa qua như lễ hội Noel 2020, Countdown 2021, sự kiện Phú Quốc lên thành phố, rồi đến Fashion Voyage #3… sẽ thấy Nam đảo Ngọc dường như được sinh ra để trở thành "thiên đường" của lễ hội, sự kiện.

Dưới "bàn tay" của Sun Group, Nam Phú Quốc đã đem đến nhiều bất ngờ nối tiếp suốt 5 năm qua. Những mảnh ghép của du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - BĐS cao cấp trong hệ sinh thái nhiều tỷ USD được gấp rút hoàn thiện từng ngày. Hành trang đến Nam đảo không cần nhiều, chỉ cần chuẩn bị đủ năng lượng để sẵn sàng chơi "tới bến", hòa vào không khí lễ hội, sự kiện sôi động, cuồng nhiệt suốt đêm ngày, cũng như thỏa thuê mua sắm trong hệ thống shophouse, thưởng thức đủ thứ của ngon vật lạ, phong vị Á - Âu … Mô hình hệ sinh thái Nam đảo sẽ khiến du khách phải dành gấp đôi, gấp ba quỹ thời gian so với trước kia để thỏa sức khám phá và trải nghiệm mọi ngóc ngách của miền đất phồn hoa này.

Sau chuyến viễn du Fashion Voyage #3, ngay trong tháng 4/2021, Nam Phú Quốc sẽ tiếp tục diễn ra nhiều chương trình âm nhạc, ẩm thực hấp dẫn bên các công trình nghệ thuật kiến trúc đẳng cấp và độc bản tại Bãi Kem - top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh và “thị trấn Địa Trung Hải” đầy mê hoặc. Rồi đây, ngay tại phân khu Sorrento, dự án Sun Premier Village Primavera của “thị trấn Địa Trung Hải” sẽ hình thành chuỗi nhà hàng ẩm thực hướng biển với những thương hiệu ẩm thực hàng đầu như Nhà hàng hải sản tươi sống À La Carte từ thương hiệu Tom Hill Resort & Spa; Nhà hàng Draft Beer từ thương hiệu Draft Beer Đà Nẵng hay mô hình nhà hàng hải sản Nhật từ thương hiệu Tribe Holdings Japan... Sự đồng hành của các thương hiệu ẩm thực lớn, cùng với các thương hiệu quốc tế như Teatro vận hành hệ thống bar, club biển… sẽ khiến du khách đến Nam Phú Quốc luôn được trải nghiệm không khí lễ hội muôn màu 24/7, ở bất cứ thời điểm nào trong năm.

Cứ thế, Nam Phú Quốc đang từng bước xây dựng thương hiệu “thiên đường” của lễ hội, như một Rio de Janeiro đắm say mà bất cứ ai cũng ước mơ được đến ít nhất một lần trong đời. Và đã đến, sẽ quay trở lại nhiều lần.

Tương lai không xa, khi các công trình dần hoàn thiện đưa vào hoạt động, như khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, các công trình mới tiếp tục được Sun Group bồi đắp như Cầu Hôn, show trình diễn công nghệ đỉnh cao Vortex, các dự án trên đảo tỷ phú Hòn Thơm... sẽ góp phần đưa Nam Phú Quốc thành vùng đất của thịnh vượng.

Những du thuyền triệu đô sẽ tấp nập trên cảng quốc tế An Thới. Các tuyến phố Melodia ở Bãi Kem, shophouse Sun Premier Village Primavera, shophouse trong tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence, các đại lộ ở Sun Grand City New An Thoi … sẽ nhộn nhịp du khách lại qua. Trên các quảng trường, bãi biển… không khí lễ hội tưng bừng thâu đêm suốt sáng. Các sự kiện lớn trong, ngoài nước sẽ tìm đến Nam Phú Quốc bởi sự đủ đầy về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông và sức hút của điểm đến mới.

Bằng uy tín, tiềm lực dồi dào, bằng kinh nghiệm tổ chức vô số lễ hội hoành tráng, tầm cỡ như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF tại Đà Nẵng, lễ hội Carnival tại Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, thế giới lễ hội suốt bốn mùa tại các khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Sun World Fansipan Legend, … việc Sun Group sẽ biến Nam Phú Quốc thành miền đất của lễ hội và phồn hoa là hoàn toàn trong tầm tay.