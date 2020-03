Cũng như các xe khác của Toyota, Rush được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn của một chiếc xe hiện đại bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), Cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí và đạt đánh giá 5 sao theo tiêu chuẩn của ASEAN NCAP.

Đánh giá về chiếc xe này, anh Nguyễn Đình (Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: “Toyota Rush có lợi thế hơn so với các đối thủ cùng phân khúc ở một số điểm như được trang bị hệ thống chiếu sáng Led, vành đúc 17 inch, tạo khoảng sáng gầm xe cao, khung xe dạng dời (Body on Frame) và dẫn động cầu sau. Đèn Led phía trước dành cho cả cho chiếu xa và chiếu gần, cùng đèn hậu Led vừa hiện đại, vừa tăng độ sáng khi di chuyển vào ban đêm sẽ an toàn hơn. Khoảng sáng gầm xe cao hơn các đối thủ tới 15mm, giúp vượt qua tốt những vùng ngập nước ở Hà Nội vào mùa mưa. Thân xe dạng dời chịu lực vặn, xoắn tốt hơn khi di chuyển trên những cung đường khó khăn, giảm tiếng ồn từ lốp xe truyền tới khoang lái. Đặc biệt, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc, có hệ dẫn động cầu sau, đem đến khả năng tăng tốc tốt, trọng lượng xe cân bằng và điều khiển nhẹ nhàng hơn”.

Còn anh Trần Quốc Dũng (Triều Khúc, Thanh Xuân Hà Nội), cho rằng: “Ngoài những ưu điểm kể trên, Toyota Rush còn có những ưu điểm khác như nội thất 7 chỗ rộng rãi phù hợp với gia đình nhiều người như nhà tôi. Sở hữu hệ thống âm thanh 8 loa, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống an toàn với 6 túi khí, được cho là vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc và là những trang bị cần thiết của 1 chiếc xe cho gia đình”.