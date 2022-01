Nhìn ở góc độ đầu tư, thì các căn shophouse tại The Center chính là “con gà đẻ trứng vàng” bởi khả năng sinh lời đầy hứa hẹn. Hiếm có nơi nào bài toán kinh doanh hiệu quả hơn thế khi The Center nằm giữa trung tâm vui chơi giải trí sầm uất bậc nhất đảo Ngọc. Đang vươn mình để trở thành hòn đảo du lịch mang tầm cỡ quốc tế, Phú Quốc không chỉ trang bị một cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại, mà còn là trung tâm của các dịch vụ thương mại hạng sang và các dịch vụ vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng xứng tầm châu lục.

Nhìn từ góc độ cảnh quan, The Center quả là một thị trấn hiếm có, bởi nó mang vẻ đẹp cổ xưa mà hiện đại, nó yên bình nhưng vẫn phồn hoa. Vẻ đẹp ấy rất thực nhưng lại có chút ảo. Cho nên, với dân mê sống ảo, The Center và thị trấn Địa Trung Hải chính là điểm check-in không thể thần thánh hơn. Với các tín đồ xê dịch, đây lại là thiên đường xa hoa để trốn về một vùng hoài cổ.

Tựa một thỏi nam châm khổng lồ hút khách du lịch, Phú Quốc ghi danh trên bản đồ du lịch bằng các khu nghỉ dưỡng sang chảnh tầm cỡ châu Á như J.W Marriott Phu Quoc Emerald Bay hay New World Phu Quoc Resort, bằng các công trình mang tính biểu tượng nơi bất cứ du khách nào cũng muốn được check-in ít nhất một lần như Cáp treo vượt biển Hòn Thơm, và bằng một đô thị phồn hoa có thể đáp ứng khẩu vị vui chơi, mua sắm và nghỉ dưỡng của giới siêu giàu.

Nằm giữa đô thị phồn hoa đó, The Center có phía Tây giáp khu shophouse mặt biển của Sun Premier Village Primavera, phía Đông giáp khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, và phía Nam giáp Ga đi cáp treo Hòn Thơm. Quả thực, The Center đang đứng ở vị thế tâm mạch của dòng chảy thương mại, nơi tiếp đón một lượng khách khổng lồ đổ về Phú Quốc ngày càng đông để kinh doanh, mua sắm và giải trí. Hơn bất cứ dự án bất động sản nào, The Center xứng đáng là một tiểu vương trong đế chế phồn thịnh của đảo Ngọc.

Với vẻ đẹp và vị thế hiếm có đó, The Center đang cùng thị trấn Địa Trung Hải tạo nên một cuộc cách mạng cho ngành du lịch và bất động sản của đảo Ngọc. Đẳng cấp của dự án bất động sản du lịch không chỉ nằm ở độ Đẹp và Sang, mà còn phải là những sản phẩm mang đầy cảm hứng có thể kiến tạo một tương lai thịnh vượng và một lối sống hoàn toàn khác biệt.