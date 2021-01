Đền trình là một công trình tâm linh đặc sắc khác tại Sala Garden. Với tượng Phật A-di-đà tọa trên đài sen cao hơn 4m được đúc tạc từ chất liệu đá trắng nguyên khối, đền trình là không gian tâm linh riêng biệt cho du khách có nhu cầu chiêm bái, đảnh lễ và cầu bình an cho gia đạo…

Tịnh xá Sala gắn liền với cảnh quan thiên nhiên xung quanh, như một thanh âm thuần khiết giữa cuộc sống náo nhiệt thường nhật. Tiếng kinh kệ nơi đây giúp thanh tẩy bụi trần, mang đến lợi lạc cho người đã khuất và gia quyến. Được quản lý bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tịnh xá Sala là nơi thờ phụng và tổ chức các nghi lễ tâm linh định kỳ tại Sala Garden. Khách hàng có thể thăm viếng và tham gia các khóa lễ cầu an, cầu siêu… tại hoa viên.

Từ cổ xưa cho đến nay, vùng đất “sơn chầu, thủy tụ” này vẫn là nơi linh thiêng hội tụ. Giữa miền đất “tựa sơn hướng thủy”, tiếng kinh kệ vang vọng mỗi ban chiều, tạo nên một không gian thanh tịnh, bình yên cho những người đã an nghỉ, lẫn gia quyến khi viếng thăm.

Sala Garden là khu vườn an lạc, nơi một đời người đã sống vẹn tròn, trở về an nghỉ trong bình yên và lời chúc tụng của những người yêu thương. Hoa viên cũng là nơi gia quyến tiện bề thăm viếng và dành thời gian tĩnh lặng với người thân yêu. Không phải là bến đỗ cuối cùng của đời người, Sala Garden vừa là điểm khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn, vừa là nơi tôn vinh giá trị về nguồn cội, gắn kết tình cảm gia đình và ghi nhớ một cuộc đời đã được trọn vẹn sống.

Sala Garden là hoa viên nghĩa trang hiện đại với mô hình kiến trúc sinh thái kết hợp phong cách kiến trúc đậm chất Phật giáo và tư tưởng thiền, kiến tạo nên cảnh quan độc đáo, tinh tế. Với mật độ cây xanh cao, hoa viên được bao phủ bởi hàng nghìn cây Sala, hơn 70 loài thực vật cùng dòng suối tâm linh và các hồ cảnh quan. Nhờ đó, không gian hoa viên mang sự thanh tịnh, an yên trước những ồn ào náo nhiệt vốn có của cuộc đời.

Như tên gọi “Sala”, nhà đầu tư trồng hàng nghìn cây vô ưu nhà Phật này trong khuôn viên, với tâm nguyện những tâm hồn an nghỉ nơi đây được ánh sáng của Phật pháp và hương hoa dẫn lỗi trên hành trình về miền cực lạc. Bởi, Sala là một trong những loài cây có ý nghĩa quan trọng với Phật giáo, tượng trưng cho sự thanh thản khi một cuộc đời kết thúc, rời bỏ cõi trần. Tại Sala Garden, hàng nghìn cây Sala và nhiều loài thực vật đa dang khác, cùng hơn 50% diện tích được dành cho công trình phụ trợ và cảnh quan như cây xanh, mặt nước, hồ cá…

Với phong cách thiết kế Á Đông, ảnh hưởng từ triết lý nhà Phật trên nền kiến trúc sinh thái - Hoa viên nghĩa trang Sala Garden mong muốn trở thành khu vườn an lạc - nơi linh hồn người đã khuất yên nghỉ, từ bỏ những xa hoa phức tạp của đời sống.

Gia quyến cũng có thể tận hưởng sự thanh bình của khung cảnh hoa viên để thư giãn tâm trí khi thăm viếng người thân. Chính vì vậy, ngay từ tên gọi các khu vực an táng, các phân khu tại Hoa viên Sala Garden cũng được đặt tên theo 8 đặc tính của “Bát Công Đức Thủy”, đó là: “Trong sạch - Tinh khiết - Tăng trưởng điều thiện - Ngon ngọt - Ôn hòa - Tươi tốt - An yên - Hạnh phúc”.

Ngoài ra, việc thiết kế xây dựng các phân khu dựa trên đường xoắn ốc - hình ảnh tượng trưng của vòng tròn Mạn Đà La. Đây là biểu tượng của quy luật sinh tử biến đổi không ngừng, nhằm truyền đạt ý niệm: cái chết chỉ là sự biến đổi tất yếu để mở ra một cuộc sống mới.

Không chỉ là nơi chăm sóc giấc ngủ bình an cho người đã khuất, thông qua các tên gọi hữu tình như Đồi tự tại, Hồ tịnh tâm…, Hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden muốn lan tỏa triết lý nhân sinh vô thường đến cộng đồng, góp phần thay đổi quan niệm cũ về cái chết bằng thái độ lạc quan, tích cực và hướng con người đến các giá trị chân - thiện - mỹ.

Là một trong những hoa viên hiện đại tại Việt Nam, Sala Garden tiến tới xóa bỏ hình ảnh những nghĩa trang nặng nề, bằng việc xây dựng nghĩa trang mang hình ảnh an yên, thanh thoát thông qua việc thiết kế và xây dựng theo phong cách tối giản. Tất cả đều dựa trên yếu tố “thiền” để xây dựng một không gian tĩnh lặng và hòa hợp với thiên nhiên giữa sự xô bồ, hối hả của cuộc sống hiện tại. Từ đó, mang đến nơi an nghỉ bình yên, trọn vẹn, một khu vườn an lạc cho người đã khuất.

Để hành trình của người đã khuất được trọn vẹn và chia sẻ phần nào áp lực, khó khăn từ tang sự với mỗi gia đình, Sala Garden mong muốn là người đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt quá trình tiễn đưa người đã khuất về cõi vĩnh hằng. Bắt đầu từ việc tư vấn các dịch vụ phù hợp với yêu cầu và điều kiện của mỗi gia đình, Sala Garden sẽ tổ chức tang lễ trọn gói nhằm mang đến sự chăm sóc toàn diện, chu đáo cho những bậc cao niên.

Để dịch vụ tang lễ được chu toàn, Sala Garden có nhà tang lễ tọa lạc tại vị trí gần với trung tâm hoa viên, rộng hơn 3.000m2 với kiến trúc tôn nghiêm, tráng lệ. Đây là nơi tổ chức nghi lễ mai táng, các sự kiện tâm linh thường niên. Thiết kế vách ngăn thông minh có thể linh hoạt thay đổi diện tích không gian bên trong, giúp nhà tang lễ có thể phục vụ nhiều lễ tang cùng lúc hoặc điều chỉnh diện tích không gian tang lễ phù hợp theo nhu cầu sử dụng khác nhau. Quy trình chuẩn bị tang lễ dựa trên tôn giáo tín ngưỡng (Phật giáo; Thiên Chúa giáo; Cao đài…) và yêu cầu bài trí tang lễ (cơ bản, cao cấp) của mỗi gia đình.

Nhà hỏa táng là quần thể công trình phức hợp bao gồm phòng tang lễ, lò hỏa táng, nhà hàng và công viên. Đặc biệt, Nhà hỏa táng được trang bị công nghệ TABO của Thụy Điển, giúp bảo vệ môi trường và giảm thiểu tối đa thời gian tiến hành. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỏa táng cần đăng ký trước với Ban quản lý Sala.

Nhà hàng Zen là một tiện ích khác trong hoa viên giúp gia chủ đón tiếp chu đáo những vị khách tới viếng người đã khuất. Với diện tích hơn 1.000m2 cùng sức chứa khoảng 300 người, nhà hàng Zen cung cấp các dịch vụ đặt tiệc lễ, giỗ theo yêu cầu, sinh hoạt cộng đồng. Trung tâm lưu trú có sức chứa qua đêm từ 150 - 200 người, hạng mục này được chủ đầu tư gia tăng đầu tư và đưa vào vận hành từ năm 2020.

Bên cạnh đó, theo định hướng phát triển bền vững và đóng góp giá trị thiết thực vào việc bảo vệ môi trường, Sala Garden đã đầu tư hệ thống xe điện nhằm đảm bảo sự ổn định cho cảnh quan thiên nhiên và môi trường khu vực xung quanh. Khi ghé thăm Hoa viên, khách hàng có thể dạo mát, tham quan dự án bằng hệ thống xe điện hiện đại - xanh - sạch - thân thiện với môi trường.

Nhằm tạo sự thuận tiện trong việc tham quan, thăm viếng, Sala Garden xây dựng 10 chòi nghỉ và nhà vệ sinh miễn phí, được bố trí đều theo các phân khu mộ, đáp ứng nhu cầu nghỉ chân của các vị khách khi thăm viếng. Nhà kính vườn ươm hoa là khu vực trồng ươm đa dạng các loại hoa tươi, đáp ứng cho việc trang trí cảnh quan và nhu cầu hoa tươi thăm viếng người thân hoặc công trình tâm linh của du khách.