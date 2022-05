Đó là nội dung của “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” (The battle of the Moon Kingdom) một sự tiếp nối triết lý tạo trải nghiệm của Bà Nà. Từ lâu, “công viên chủ đề hàng đầu Châu Á” này đã được biết đến với những show diễn lớn bậc nhất Việt Nam, với hàng trăm diễn viên và các đạo diễn tài danh từ khắp nơi trên thế giới.

“Trải nghiệm” đã thành thương hiệu của Sun World Ba Na Hills. Khán giả có thể hòa mình vào không gian của thế giới mà họ kiến tạo – chứ không chỉ là những công trình để chiêm ngưỡng. Thế giới Mặt trời và Thế giới Mặt trăng, những hậu duệ của người khổng lồ nằm trong lòng núi Chúa, là chương mới nhất của hành trình đó.

Từ thành công của Cầu Vàng – trong những ngày tháng im lặng của 2020 và 2021, Sun World Ba Na Hills đã dày công bồi đắp một hệ thống câu chuyện và công trình đồ sộ - với một mục tiêu duy nhất:

Mang hạnh phúc bất tận, ngày cũng như đêm, cho từng du khách đến với Đà Nẵng

Điều duy nhất còn thiếu ở thế giới ấy, là những vị khách sẵn lòng bước qua cánh Cổng Thời gian để khám phá.