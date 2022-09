Toyota Veloz Cross ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2022 với 2 phiên bản, Veloz CVT Cross và Veloz CVT Top, có giá bán 648 và 698 triệu đồng. Veloz Cross là sản phẩm tiếp theo của Toyota chuyển mình theo xu hướng đương đại. Mẫu MPV này thể hiện rõ sự phá cách, nhắm đến những khách hàng trẻ. Mặt ca-lăng góc cạnh, cụm đèn trước thiết kế sắc gọn, tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Đèn dạng Full LED, kết hợp cùng xi-nhan hiệu ứng dòng chảy, mang lại cảm giác thú vị. Bên cạnh đó, các chi tiết mạ chrome ở khu vực đèn sương mù, lưới tản nhiệt mang đến phong cách sang trọng và cao cấp.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên qua những hình ảnh trên mạng internet cho đến khi tới tận showroom để xem xe thực tế, vợ chồng tôi, nhất là vợ tôi rất ấn tượng với kiểu dáng chiếc MPV này. Nó đầy chất thẩm mỹ, tươi mới và hiện đại.

Veloz Cross là chiếc xe hiếm hoi trong phân khúc MPV tại Việt Nam được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Màn hình giải trí đặt nổi, có độ phân giải cao hỗ trợ kết nối Apple CarPlay thời thượng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, điều hoà tự động với cửa gió cho các hàng ghế sau…

Trên phiên bản CVT Top được trang bị hệ thống an toàn hỗ trợ cao cấp cho người lái (Toyota Safety Sense) với các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm; Cảnh báo lệch làn đường; Đèn chiếu xa tự động; Kiểm soát vận hành chân ga; Cảnh báo phương tiện phía trước.

Còn với phiên bản tiêu chuẩn, Veloz CVT Cross cũng được trang bị những tính năng an toàn làm nên sự khác biệt như: Cảnh báo điểm mù; Cảnh báo phương tiện cắt ngang. Có thể nói, trang bị an toàn là một trong những điểm đáng giá và tạo nên sự khác biệt của Toyota Veloz Cross so với các mẫu xe khác trong phân khúc MPV 7 chỗ tầm trung có giá dưới 700 triệu đồng.