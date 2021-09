Bên cạnh đó, trong ngôi nhà, người Việt từ ngàn xưa đã coi trọng yếu tố phong thuỷ, đó là sự hài hoà và cân bằng với địa khí hậu tự nhiên của từng vị thế đất. Không gian sống hội tụ đủ nắng, gió, ánh sáng và hơi thở xanh thì nơi đó mới truyền được vượng khí và sự an yên cho chủ nhân.

Với triết lý mọi công trình đều lấy yếu tố “con người” làm trung tâm, Văn Phú - Invest dành nhiều tâm huyết nghiên cứu lối sống, phong tục, nếp ăn, nếp ở của người địa phương để từ đó xây dựng nên dự án The Terra - An Hưng, không gian sống an lành phía Tây Hà Nội.

Tại dự án, các căn hộ đều được thiết kế có 2 logia, trong đó: 1 logia cho phòng khách tăng cường cây xanh vườn đứng, tránh ánh nắng trực tiếp và đặt hệ thống điều hòa multi cho căn hộ, 1 logia bố trí cho khu vực bếp đảm bảo thông thoáng trực tiếp. Đây cũng là nơi sử dụng cho chức năng giặt, phơi nhằm tránh được biểu hiện xấu không phù hợp “thuần phong mỹ tục” lên mặt đứng công trình.

Đặc biệt, với nếp sống hoà hợp các không gian chung - riêng của người dân miền Bắc, tất cả căn hộ trong tòa nhà đều được nghiên cứu, bố trí công năng đảm bảo sự tách biệt giữa không gian động (phòng khách, khu bếp) với không gian tĩnh (các phòng ngủ). Không gian phòng khách và ăn được tổ chức thành không gian chung rộng rãi, phù hợp nhu cầu sử dụng của từng gia đình cũng như thuận tiện bố trí thêm không gian thờ riêng biệt, trang trọng đáp ứng phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam.

Các không gian công cộng như không gian sinh hoạt cộng đồng, các tiện ích, khu hóa vàng, nhà trẻ, khu đỗ xe, phân vùng cây xanh được nghiên cứu tăng kết nối cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giao lưu với nếp sống “hàng xóm láng giềng” của người Việt, đồng thời góp phần kiến tạo một cộng đồng sống có sự gắn bó, văn minh và đoàn kết.