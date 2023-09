Tràn đầy nhiệt huyết, luôn vui vẻ với nụ cười tươi tán là những cảm nhận Đỗ Thị Huyền My - sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân - mang đến cho những người xung quanh.

Theo đuổi mục tiêu khám phá điều mới, thử sức trải nghiệm mới, Huyền My đã tham gia tổ chức thanh niên AIESEC. Đây chính là cơ hội để Huyền My mở rộng mối quan hệ, phát triển tư duy, biết cố gắng nỗ lực hơn. Với tâm thế này, Huyền My càng trân quý hơn ý nghĩa của Sun Bright 2023.

“Sun Bright dành cho sinh viên năm 2, 3 những cơ hội quá lớn. Hơn hết, trong mọi vòng thi từ nộp hồ sơ, thuyết trình, phỏng vấn... em đều được khuyến khích hiểu được bản thân và thể hiện được “chính em””, Huyền My bày tỏ.

Với tâm huyết tuổi trẻ cùng năng lượng tràn đầy, Huyền My đã mạnh dạn đề xuất và được ban lãnh đạo Sun Life Việt Nam chấp thuận cho em thử sức trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng. “Em nhận ra mình mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng", Huyền My hào hứng với những cơ hội phía trước.