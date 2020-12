Nguyễn Trung Cấp

Bác sĩ có những đóng góp và quyết sách quan trọng trong việc khống chế dịch Covid-19

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sinh năm 1970. Ông cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có đóng góp rất to lớn trong việc khống chế thành công dịch Covid-19, cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch tại miền Bắc. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là nơi tiếp nhận, điều trị các ca Covid-19 đầu tiên ở miền Bắc (hồi cuối tháng 1), khi hiểu biết chung về Covid-19 trên thế giới chưa nhiều. Bác sĩ Cấp và các đồng nghiệp đã đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt, chưa đúng nếu đối chiếu với “sách vở”, như can thiệp cho bệnh nhân Covid-19 nặng bằng hỗ trợ hô hấp không xâm nhập và nâng nguy cơ lây nhiễm trong phòng hồi sức cấp cứu lên một bậc, bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế. Những quyết định “liều lĩnh” này sau đó đã phát huy hiệu quả rất lớn, giúp đáp ứng điều trị và không có thêm nhân viên y tế lây nhiễm chéo SARS-CoV-2.

Tháng 8/2020, bác sĩ Cấp là 1 trong 2 chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được điều động vào miền Trung hỗ trợ điều trị các ca bệnh nặng. Với rất nhiều đóng góp cho phòng chống dịch Covid-19, bác sĩ Cấp được tặng thưởng danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô năm 2020. Ông cũng là đại diện duy nhất của ngành y tế có mặt trong danh sách này.