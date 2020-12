Trong đợt lũ lịch sử miền Trung vừa qua, anh Lê Văn Thành (SN 1982, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) dầm mình trong mưa lũ, sơ tán được hàng trăm người dân Cẩm Duệ đến nơi an toàn. Còn ở nhà anh, thóc lúa ngập hết, gần 100 con gà trôi theo dòng lũ, con trai anh bị rơi xuống nước suýt ảnh hưởng tính mạng. Thời điểm lũ lên nhanh, anh Thành trên đường lái thuyền đưa bố và con trai đi tránh lũ, nước chảy xiết, thuyền bị đẩy trôi vào trụ sở UBND xã. Nhiều nhà dân trong thôn đã bị ngập sâu nên gọi điện nhờ đưa đi sơ tán. Trước sự an nguy của người dân, anh quyết định gửi bố và con trai ở lại ủy ban rồi lao thuyền đi cứu hộ. Để có thêm người giải cứu người dân, anh Thành đã gọi thêm em trai là Lê Văn Công (SN 1984, trú cùng thôn) và 2 người bạn tham gia. Nhiều ngôi nhà đã ngập đến mái mà hầu hết người dân vẫn đang bị mắc kẹt, chưa có ai sơ tán được vì chưa có thuyền cứu hộ. Nghĩ rằng càng đưa được nhiều người ra ngoài thì càng tốt nên thuyền chạy liên tục, không kịp nghỉ ăn, anh Thành không nhớ là chở được bao nhiêu chuyến và đưa được bao nhiêu người đến chỗ an toàn. Chỉ nhớ trong đó có một cụ ông cần lọc máu cấp cứu ngay trong đêm, một gia đình không muốn rời nhà nếu không được đưa theo con bê đi cùng. Nhiều người được cứu đã đưa tiền cảm ơn nhưng anh không nhận. Sau đó, chính quyền địa phương đề nghị anh cố gắng giúp dân, xã sẽ cấp xăng. Khi đó, tại nhà, gần 100 con gà cùng toàn bộ tài sản, thóc lúa bị ngâm nước, trôi mất, hỏng hết. Phút cuối anh kịp về đưa vợ và các con đi tránh lũ. Nhờ không ngại vượt lũ cứu người, anh Thành được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đã tặng giấy khen cùng 2 triệu đồng, một công ty hỗ trợ gia đình anh 5 triệu đồng để mua máy mới thay vào con thuyền bị chìm trong lũ khi cứu người.