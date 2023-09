Sơ đồ Triển lãm Xe và Nghệ thuật “Mercedes-Benz: The Avantgarde 2023” trong nhà và ngoài trời

Từ 22-26/9/2023, sự kiện Mercedes-Benz: The Avantgarde 2023 - Triển lãm xe và nghệ thuật sẽ được tổ chức tại The Global City (Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vào lúc 9-21h mỗi ngày với nhiều trải nghiệm đặc biệt

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham quan sẽ được dẫn dắt qua hàng loạt trải nghiệm đa dạng, từ hành trình di sản của thương hiệu, đến trực tiếp cầm lái loạt xe sang mới nhất cực kỳ giá trị, hay thưởng lãm nghệ thuật trong không gian sang trọng bậc nhất