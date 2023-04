Bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty An Bình đã liên hệ, đặt vấn đề và đưa hối hộ cho 7 cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép 66 chuyến bay cho nhóm Công ty An Bình và 5 Công ty liên kết xin cho lao động về nước.

Kết luận điều tra cho rằng, sau khi thực hiện xong 3 chuyến bay thí điểm, Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc Công ty Hoàng Long Luxury gửi hồ sơ xin Chính phủ được thực hiện chuyến bay combo nhưng không được chấp thuận.

Đầu năm 2021, Mạnh liên hệ đặt vấn đề nhờ bị can Hoàng Anh Kiếm giúp Công ty được Chính phủ cấp phép thực hiện chuyến bay, Kiếm đồng ý giúp và hai bên thống nhất chia sẻ lợi nhuận sau khi thực hiên chuyến bay.

Sau khi liên hệ được với ông Nguyễn Quang Linh, khi đó là trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực và ông Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế (Văn phòng Chính phủ), bị can Kiếm yêu cầu Mạnh chuyển tiền để xin công văn.

Theo đó, Mạnh đã chỉ đạo Vũ Thuỳ Dương, Giám đốc Công ty Lữ hành Việt chuyển cho Kiếm 1 tỷ đồng và 350.000 USD để chi cho cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ và được cấp phép thực hiện 18 chuyến bay.

Khi thẩm quyền cấp phép chuyến bay được chuyển về cho Tổ công tác 5 bộ, cuối tháng 8/2021, Mạnh chỉ đạo Dương liên hệ, đặt vấn đề nhờ Kiếm giúp xin cấp phép chuyến bay combo cho Công ty Lữ hành Việt, sau đó, Dương đưa cho Kiếm 600.000 USD chi cho cán bộ Bộ Ngoại giao để xin được cấp phép tổ chức 11 chuyến bay.

Mạnh đã đưa hối lộ hơn 27 tỷ đồng; Dương đưa hối lộ hơn 24 triệu đồng, Kiếm đưa hối lộ hơn 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi đưa hối lộ của các bị can: Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty ATA; Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Cty Masterlife; Nguyễn Thị Hiền, lao động tự do; Lê Thị Ngọc Anh, nhân viên Vụ lễ tân Ban đối ngoại trung ương; Phạm Kim Ngân, Tạp chí Thanh trí Chính phủ; Phạm Bích Hằng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và bị can Phạm Bá Sơn, nhân viên Công ty Thái Hoà; Đào Minh Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Vijasun; Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty G19; Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Sao Hà Nội; Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty Thuận An; Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty Sang Trọng; Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty Sao Việt; Trần Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường; Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty Công đoàn Đường sắt.