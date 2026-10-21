Sự phát triển của công nghệ quang trị liệu với bước sóng Excimer 308nm và UVB dải hẹp 311nm được xem là một bước tiến quan trọng, hỗ trợ kiểm soát bệnh bạch biến, góp phần rút ngắn hành trình phục hồi làn da.

Bạch biến không gây đau đớn, nhưng những vùng da mất sắc tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và sự tự tin của người bệnh, đặc biệt khi tổn thương xuất hiện ở những vị trí dễ nhìn thấy.

Đáng lưu ý là bạch biến có biểu hiện và mức độ khác nhau ở mỗi người. Vị trí, diện tích tổn thương và diễn biến bệnh cần được đánh giá cụ thể trước khi lựa chọn phương pháp điều trị.

BSCKI Phan Minh Tuấn - Phòng khám chuyên khoa Da liễu trực thuộc Công ty TNHH St.Paul - chia sẻ về một số hướng điều trị bạch biến hiện nay, trong đó có liệu pháp ánh sáng. Theo bác sĩ, với những trường hợp phù hợp, Excimer 308nm có thể được sử dụng để tác động tập trung vào vùng da mất sắc tố; UVB 311nm cũng có thể được chỉ định tùy tình trạng và phạm vi tổn thương.

Các chuyên gia cũng lưu ý, quá trình tái sắc tố cần thời gian và sự theo dõi liên tục. Việc tự điều trị hoặc lựa chọn phương pháp không phù hợp có thể khiến quá trình kiểm soát bệnh gặp nhiều khó khăn.

Thăm khám chuyên khoa, đánh giá đúng tình trạng và lựa chọn hướng điều trị phù hợp là những bước quan trọng đối với người mắc bạch biến.

(Nguồn: Công ty TNHH St.Paul)