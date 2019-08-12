7/1979 - 12/1982 Cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

1/1983 - 12/1987 Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn rồi Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

1/1988 - 6/1994 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy

7/1994 - 11/1999 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

12/1999 - 12/2003 Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ

1/2004 - 3/2008 Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

3/2008 - 12/2010 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

1/2011 - 9/2015 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII

10/2015 - 3/2016 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011-2016), XII (từ 1/2016); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4/2016 - 6/2017 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

7/2017 - 1/2021 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2/2021 - 3/2021 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4/2021 - 7/2021 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (4/2021 - 7/2021)

7/2021 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đại biểu Quốc hội khóa XV. Kiêm Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Lào (11/2021)

2/5/2024 Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

20/5/2024 Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

22/5/2024 Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

3/2/2025 Bộ Chính trị chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

6/2025 Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

22/1/2026 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

23/1/2026 Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông được bầu vào Bộ Chính trị

3/2026 Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI