7/1979 - 12/1982
Cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
1/1983 - 12/1987
Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn rồi Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
1/1988 - 6/1994
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy
7/1994 - 11/1999
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ
12/1999 - 12/2003
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ
1/2004 - 3/2008
Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
3/2008 - 12/2010
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ
1/2011 - 9/2015
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII
10/2015 - 3/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011-2016), XII (từ 1/2016); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
4/2016 - 6/2017
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV
7/2017 - 1/2021
Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2/2021 - 3/2021
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
4/2021 - 7/2021
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (4/2021 - 7/2021)
7/2021
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đại biểu Quốc hội khóa XV. Kiêm Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Lào (11/2021)
2/5/2024
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
20/5/2024
Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026
22/5/2024
Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
3/2/2025
Bộ Chính trị chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.
6/2025
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
22/1/2026
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031
23/1/2026
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông được bầu vào Bộ Chính trị
3/2026
Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
6/4/2026
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 làm Chủ tịch Quốc hội khóa 16.