{"article":{"id":"2222381","title":"Cụ Hoàng Đạo Thúy và tình nghĩa sâu nặng với cuộc hôn nhân mai mối","description":"\"Con cháu sau này cũng nhiều lần hỏi: Ông bà lấy nhau không tìm hiểu như thế thì sống với nhau thế nào? Bố tôi luôn nói: Dù có tìm hiểu, yêu đương hay không, khi đã lấy người ta làm vợ thì phải chung thuỷ và tôn trọng nhau cho đến cuối đời\".","contentObject":{"contentCustom":"<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-cover\">\n <div class=\"e-v3-media e-v3-tpl-desktop\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/destop-1920px-1092.jpg?width=768&s=LujCt_4aOuWeDR8kn6sZsg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/destop-1920px-1092.jpg?width=1024&s=-GiN1MNlE0WsTvOqJz6hcg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/destop-1920px-1092.jpg?width=0&s=-pD4d1_cbw6QDaHqYSm3-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/destop-1920px-1092.jpg?width=1920&s=Buky36U7El0ldyCMfdyGwA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/destop-1920px-1092.jpg?width=260&s=ZxCP7PoIUcZnz_UCI8EhWA\"></picture></div> \n </div><div class=\"e-v3-media e-v3-tpl-mobile\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/mobile-1000px-1093.jpg?width=768&s=XSwZg3a8yyetHbxIrXfP3A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/mobile-1000px-1093.jpg?width=1024&s=rUaR8zNlWigJT43yAykthQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/mobile-1000px-1093.jpg?width=0&s=WkkawaxUkums_bLF9vzBxw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/mobile-1000px-1093.jpg?width=1920&s=LE9ryWzTr7Ep4AA6DsXfqA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/mobile-1000px-1093.jpg?width=260&s=6OKyI31aDyns3C8MSrIwww\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-media\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sapo-1-1094.jpg?width=768&s=UOUNaEIce_qRRsEEzG7ULQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sapo-1-1094.jpg?width=1024&s=ZNDKpUu72NmRV9tzDx4aeQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sapo-1-1094.jpg?width=0&s=amKdKEshqruIlxwh2jwj2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sapo-1-1094.jpg?width=1024&s=ZNDKpUu72NmRV9tzDx4aeQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sapo-1-1094.jpg?width=260&s=TO3kG0WQEL8WQvkhfpzN8A\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-media\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-1-1000px-1095.jpg?width=768&s=k9ZVjnPdsaxyUk_UiMPvjw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-1-1000px-1095.jpg?width=1024&s=L707JKUZ8eu7tb-ERmipiQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-1-1000px-1095.jpg?width=0&s=VBM2MkjfuIGoHjKus_LuCQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-1-1000px-1095.jpg?width=1024&s=L707JKUZ8eu7tb-ERmipiQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-1-1000px-1095.jpg?width=260&s=by9VGJxcYhiqOvHCczHWQg\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-text\">\n <p>Năm nay 90 tuổi, bà Hoàng Thị Hương Liên - con gái nhà cách mạng, nhà văn hoá Hoàng Đạo Thuý - tự nhận mình đã ở tuổi vừa nói câu sau đã quên câu trước. Nhưng những ký ức của bà về người cha vẫn hiện rõ mồn một, để mỗi lần nhớ lại, từng câu nói, từng kỷ niệm về cụ vẫn chạy qua như xem lại một thước phim cũ.</p>\n<p>Hoàng Đạo Thuý là con trai của chí sĩ yêu nước Hoàng Đạo Thành - một quan triều đình nhà Nguyễn. Cụ mồ côi cha từ năm 8 tuổi, mẹ thì đi lấy chồng. Từ nhỏ, cụ đã được nuôi dưỡng bởi người chị gái cùng cha khác mẹ là Hoàng Thị Uyển - tức cụ Cả Mọc, một nhà buôn, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng lúc bấy giờ.</p>\n<p>Nhờ những đóng góp to lớn, cụ Cả Mọc từng được cả Bác Hồ lẫn vua Bảo Đại mời tới dùng trà, thể hiện sự trân quý và ngợi khen tấm lòng bồ tát của cụ dành cho cộng đồng. </p>\n<p>Là một người được tin cậy và yêu quý như thế nên cụ Cả Mọc cũng rất có uy trong gia đình. Với Hoàng Đạo Thuý, cụ Cả giống một người mẹ hơn là một người chị. Vì thế, cụ Thuý hoàn toàn tin tưởng vào những nhận định và quyết định của chị. Năm ấy 20 tuổi mà chưa có vợ, Hoàng Đạo Thuý nói với cụ Cả Mọc rằng: Chị chọn ai em cũng ưng. </p>\n </div>\n </div>\n <!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-media\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-1-1000px-1096.jpg?width=768&s=5V_ptW3ecxIifHh5g44QTA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-1-1000px-1096.jpg?width=1024&s=1KshPUrvq2-PmN87TXjY7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-1-1000px-1096.jpg?width=0&s=NWK5B7_dJimi77q6YMvmsw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-1-1000px-1096.jpg?width=1024&s=1KshPUrvq2-PmN87TXjY7g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-1-1000px-1096.jpg?width=260&s=IJBwSw9szmUrCqcK5xJKTA\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-text\">\n <p>Làm nghề buôn vải ở phố cổ, cụ Cả Mọc thường xuyên tiếp xúc với nhiều hạng người. “Khi ấy, bà ngoại tôi cũng buôn bán và hay đưa mẹ tôi theo xuống Hà Nội lấy hàng. Mẹ tôi ăn mặc quê mùa, tuềnh toàng, người thì bé xíu như que tăm. Nhưng chỉ nghe cách mẹ tôi nói chuyện, cư xử, bà Cả Mọc đã đánh giá ‘đây không phải là một người tầm thường’. Bà nhắm ngay mẹ tôi cho bố tôi và đích thân xuống nhà ngoại tôi ở Đường Lâm (Sơn Tây) để tìm hiểu gia cảnh”.</p>\n<p>“Khi ấy, bố tôi đẹp trai, cao lớn, có học thức, lại là trai Hà Nội. Nhiều nhà buôn bán, quan lại muốn gả con gái cho nhưng bà Cả không đồng ý, mà bố tôi cũng không muốn quan hệ với những gia đình buôn bán lớn như thế. Nhà ngoại tôi khi ấy ở vùng quê, là tỉnh lẻ. Thế mà khi bà Cả đã nhắm mẹ tôi thì bố tôi đồng ý ngay. Ông nói: ‘Chị đã lựa chọn kỹ thế là tốt rồi, em xin vâng’”. </p>\n<p>Đám cưới diễn ra trong khi cô dâu, chú rể chưa hề gặp mặt nhau. Ngày cưới, cụ bà Cát Thị Tốn vạch tấm màn nhòm ra ngoài, còn nhầm tưởng người anh họ của Hoàng Đạo Thuý mới là chú rể. </p>\n<p>“Khi bố tôi lấy mẹ tôi, cả khu phố cổ xôn xao. Không ai hiểu nổi tại sao một thanh niên đẹp đẽ, sáng láng như thế lại đi lấy một phụ nữ nhà quê, thấp bé, đen đủi. </p>\n<p>Nhưng chứng kiến 63 năm ông bà sống với nhau, chúng tôi mới có thể hiểu hết được sự lựa chọn sáng suốt của bà Cả. Có lẽ chỉ một người phụ nữ tốt nết như mẹ tôi mới có thể cáng đáng được cả gia đình 10 đứa con để bố tôi yên tâm đi làm việc nước”. </p>\n </div>\n </div>\n <!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-media\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-2-1000px-1097.jpg?width=768&s=ob_YXRWedojALB4_yk3SfQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-2-1000px-1097.jpg?width=1024&s=4hs0Z1TjZkk3e4kLPFEPGg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-2-1000px-1097.jpg?width=0&s=6RJRxkavT_TiU9qoxBBhFQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-2-1000px-1097.jpg?width=1024&s=4hs0Z1TjZkk3e4kLPFEPGg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-2-1000px-1097.jpg?width=260&s=Z6WuXS-n0Ci-rQsStVGHGQ\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-text\">\n <p>Bà Liên kể, các con cháu sau này cũng nhiều lần hỏi hỏi cụ Thuý: \"Ông bà lấy nhau không tìm hiểu như thế thì sống với nhau thế nào? Nhưng bố tôi luôn nói: ‘Dù có tìm hiểu, yêu đương hay không, khi đã lấy người ta làm vợ thì phải chung thuỷ, quý mến và tôn trọng nhau cho đến cuối đời. Sống với tâm niệm ấy nên suốt cuộc đời bố tôi, ông luôn một lòng biết ơn bà trong tất cả những việc ông làm được. Ông luôn nói ‘đó là công của bà’. Thậm chí những cuốn sách ông viết trên giường bệnh chăm bà, ông cũng nói đó là công của bà, có bà động viên thì ông mới viết được như thế, mặc dù để viết được, ông phải ngồi ở đầu giường, kê giấy lên đùi. Lúc nào ông cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình với người vợ chung thuỷ và tốt nết”.</p>\n<p>Cụ bà là người ít nói, nhưng đến cuối đời, cụ vẫn thủ thỉ với các con: “Đời mẹ sung sướng khi được bố con thương yêu”.</p>\n </div>\n </div>\n <!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-media\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-2-1000px-1098.jpg?width=768&s=ZCDfhtYfV8OcTZa7iOkJBA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-2-1000px-1098.jpg?width=1024&s=s3Z9Sg3HRl2CRWBLPyWXrA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-2-1000px-1098.jpg?width=0&s=EWIgDqbipp9d7V8A6Q6Xwg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-2-1000px-1098.jpg?width=1024&s=s3Z9Sg3HRl2CRWBLPyWXrA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-2-1000px-1098.jpg?width=260&s=IPov2x2kmFLIiYm-LOBbkg\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-text\">\n <p>Lấy nhau được ít hôm thì chàng trai hào hoa của đất Kinh kỳ như được thử thách tấm lòng. “Mẹ tôi bị bệnh nặng”.</p>\n<p>“Bà ngoại tôi xem bói, thầy bảo phải lấy vợ lẽ cho bố tôi thì mẹ tôi mới qua khỏi. Bà tôi tưởng bảo con rể lấy vợ lẽ thì dễ quá, nào ngờ bố tôi kiên quyết chối từ, chỉ một lòng lo trị bệnh cho mẹ tôi. Bà tôi đã hứa sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thoả nếu bố tôi lấy vợ lẽ mà bố tôi vẫn không nghe. Bà giận lắm. Song lòng chung thuỷ đã thắng. Sau nửa năm chạy chữa, mẹ tôi khỏi bệnh”.</p>\n<p>“Mẹ tôi tuy là gái nhà quê nhưng có học. Ông ngoại tôi là một nhà nho nên ông dạy chữ Nho và chữ Quốc ngữ cho con từ nhỏ. Sau khi lấy bố tôi, có một thời gian mẹ tôi bán sách ở phố Hàng Gai. </p>\n<p>Để xoay xở cho một gia đình đông con bằng đồng lương còm cõi từ nghề dạy học của bố, mẹ tôi phải bươn chải làm thêm đủ thứ nghề. Bà vừa bán sách vừa khâu màn thuê”.</p>\n<p>Cụ bà chuyên khâu màn the - một loại màn làm từ tơ lụa mỏng, dành cho các gia đình giàu có. Vì thế, khâu màn the đòi hỏi kỹ thuật cao, phải là người cực kỳ khéo tay mới làm được. “Thế mà, một ngày bà khâu được 9 cái màn, trong khi tôi chỉ khâu được 1 cái và tôi chẳng bao giờ dám mơ có thể khâu được nhanh và đẹp được như bà. Khâu màn the rất giỏi nên khi chuyển sang khâu màn xô, bà làm nhoay nhoáy. Sau này, bà còn khâu cả quần đùi, áo may ô”.</p>\n<p>Lấy chồng nghèo khó, lại không có ai thân thích hỗ trợ, cụ bà tự thấy mình phải chăm chỉ gấp nhiều lần người khác thì mới đủ sức cáng đáng cả gia đình 10 đứa con nheo nhóc. Suốt những năm Hoàng Đạo Thuý xa nhà đi hoạt động cách mạng, một mình cụ bà ở nhà lo toan, gánh vác. Cụ Thuý hay bảo với các con cháu rằng, cụ bà đã giúp trông nom gia đình để cụ yên tâm làm việc, tức là cụ bà đã giúp cụ trong mọi công việc.</p>\n </div>\n </div>\n <!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-media\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-3-1000px-1099.jpg?width=768&s=nahfR23kn80fGK0N7dgpbw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-3-1000px-1099.jpg?width=1024&s=kHJtZQ_rjSuYXv_p8CCn9w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-3-1000px-1099.jpg?width=0&s=gRKsKR3PaCFb8UwOnIDCLw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-3-1000px-1099.jpg?width=1024&s=kHJtZQ_rjSuYXv_p8CCn9w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-3-1000px-1099.jpg?width=260&s=aZZaCGs_5m8JCuMIhq9xYw\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-media\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-3-1000px-1100.jpg?width=768&s=voYFhO5OKRhToQOE0GXCGQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-3-1000px-1100.jpg?width=1024&s=AVSwtMSGj8L-vv2ICIcggA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-3-1000px-1100.jpg?width=0&s=Tlh-AbF8RWa8VHPGW9DVRA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-3-1000px-1100.jpg?width=1024&s=AVSwtMSGj8L-vv2ICIcggA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tit-3-1000px-1100.jpg?width=260&s=2253N1nDcY1WSdIe07qM9Q\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-text\">\n <p>“Năm 64 tuổi, bố tôi về hưu, cũng đúng thời điểm mẹ tôi đổ bệnh nằm một chỗ. Đó là những năm tháng chiến tranh ác liệt, chúng tôi ai cũng bận lao vào công việc của cơ quan, đơn vị, lại còn gia đình riêng, do đó thỉnh thoảng mới về thăm cha mẹ. Ông một mình chăm nom bà, chưa một lần kêu than, oán trách suốt 18 năm trời”. </p>\n<p>Hai cụ sống cùng nhau những năm cuối đời trong căn nhà cấp 4 ở làng Đại Yên, không phiền tới con cháu. Cứ sáng sáng, cụ ông lại bế cụ bà ra hiên phơi nắng. Tắm rửa, nấu nướng cho vợ ăn, một tay cụ đảm nhiệm. “Có những hôm mẹ tôi thèm ăn bánh đúc ngô, ông phải nhờ người ta vào tận chợ Hà Đông mới kiếm được. Lúc bà đòi ăn bánh bèo, ông phải gửi người xuống tận chợ Phùng mua cho”.</p>\n<p>Có 2 tháng cụ ông được chế độ đi nước ngoài an dưỡng, cụ đành đưa cụ bà sang với các con. Nhưng cứ một tuần cụ lại biên thư về một lần hỏi tình hình cụ bà thế nào. Các con trả lời thư phải kể rất tỉ mỉ để cụ yên tâm. Lúc về, cụ còn chiều ý cụ bà, mua từ chiếc nhẫn đến lọ nước tắm thơm. </p>\n<p>Năm 80 tuổi, cụ Thuý bị chứng chóng mặt. Bác sĩ nói do cụ nghiện thuốc lá nặng đã 60 năm rồi nên tuy biết là hại cũng không dám khuyên cụ cai thuốc. Nhưng cụ tự nghĩ, nếu còn hút thuốc thì còn bị chóng mặt và sẽ không chăm sóc được cho cụ bà. Vậy là trong một phút quyết định, cụ cất tẩu đi và không bao giờ hút nữa. </p>\n </div>\n </div>\n <!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-media\">\n <div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-4-1000px-1101.jpg?width=768&s=dy-Y4rq70znlV4l0nlOnhg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-4-1000px-1101.jpg?width=1024&s=BZGaU3iyoQx0TCLevpxe4A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-4-1000px-1101.jpg?width=0&s=A5JfnDFdX6ZWMtNCYXwl3Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-4-1000px-1101.jpg?width=1024&s=BZGaU3iyoQx0TCLevpxe4A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/quote-4-1000px-1101.jpg?width=260&s=4_PInU9WbtZzxxjLSSioig\"></picture></div> \n </div>\n </div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->\n <div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">\n <div class=\"e-v3-text\">\n <p>Nhưng rồi dù cụ Thuý có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu, vào một ngày đầu xuân năm Nhâm Tuất, cụ bà cũng ra đi sau 18 năm nằm một chỗ. Khi cụ bà đã mất, cụ Thuý luôn băn khoăn tự trách mình đã sơ suất điều gì để không giữ được cụ bà ở lại thêm. </p>\n<p>“Ông cụ đã ôm lấy áo quan vừa khóc vừa nói: '63 năm sống với tôi, sao bây giờ bà nỡ bỏ đi. Dù phải chăm sóc bà bao năm nữa, tôi vẫn vui lòng, chỉ mong còn bà’. Sau đám ma người vợ ông vẫn hằng trân quý, ông ốm nặng tưởng chừng như không qua khỏi”.</p>\n<p>Hơn 10 năm ròng rã, không quên một ngày, cụ ông giữ lệ đúng buổi sớm pha cà phê lại rót một chén lên bàn thờ thắp hương mời cụ bà. Trên các trang bản thảo, trong lúc trò chuyện với con cháu, lúc nào cụ cũng kể về cụ bà, về lòng nhân ái, về những hi sinh của cụ bà cho sự nghiệp của cụ ông. </p>\n<p>Khi đã yếu, không thể về thăm mộ cụ bà được nữa, cụ Thuý thương nhớ viết mấy dòng thơ:</p>\n<p><em>“Xa nhau nhiều đoạn, nghĩ mà đau</em></p>\n<p><em>Hoa cỏ phôi phai, đất dãi dầu</em></p>\n<p><em>Mợ mất, tôi còn, sao lại thế</em></p>\n<p><em>Mỗi giờ, mỗi phút nhớ thương nhau”</em></p>\n<p><strong>Bài: Nguyễn Thảo</strong></p>\n<p><strong>Ảnh: Nguyễn Thảo, Gia đình cung cấp</strong></p>\n<p><strong>Thiết kế: Nguyễn Ngọc</strong><strong></strong></p>\n </div>\n </div>\n <!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->","contents":["<div data-html-id='vnn-c-v3-31376004-bb10-497a-bcbc-b20e420391c0-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-31376004-bb10-497a-bcbc-b20e420391c0-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0zMTM3NjAwNC1iYjEwLTQ5N2EtYmNiYy1iMjBlNDIwMzkxYzAtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJtb2JpbGUlMjIlN0QlMkMlMjJkYXRhU291cmNlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMCUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0ExJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uJTIyJTNBJTdCJTIyYW5pbWF0aW9uTmFtZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkR1cmF0aW9uJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uRGVsYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkRXJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZkZXN0b3AtMTkyMHB4LmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTJDJTIyc2VjdGlvbk1vYmlsZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkQ3JTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZtb2JpbGUtMTAwMHB4LmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-6af8823f-75f8-497c-9573-8d6c574bcbae-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-6af8823f-75f8-497c-9573-8d6c574bcbae-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My02YWY4ODIzZi03NWY4LTQ5N2MtOTU3My04ZDZjNTc0YmNiYWUtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhU2luZ2xlJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTElMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZVZlcnNpb25EaXNwbGF5JTIyJTNBMCUyQyUyMmFuaW1hdGlvbiUyMiUzQSU3QiUyMmFuaW1hdGlvbk5hbWUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJhbmltYXRpb25EdXJhdGlvbiUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkRlbGF5JTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTJDJTIyc2VjdGlvbkRlc2t0b3AlMjIlM0ElN0IlMjJtZWRpYVR5cGUlMjIlM0EwJTJDJTIybWVkaWElMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMjAwVUpYUSUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTIlMkYzJTJGMDAwMDMzJTJGc2Fwby0xLmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTJDJTIyc2VjdGlvbk1vYmlsZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZyZXMtZmlsZXMudm5uY2RuLm5ldCUyRmZpbGVzJTJGMjAyMyUyRjclMkYzMSUyRnRhaS1hbmguanBnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-2dcae718-e844-4b75-94b3-f992b632dd34-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-2dcae718-e844-4b75-94b3-f992b632dd34-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0yZGNhZTcxOC1lODQ0LTRiNzUtOTRiMy1mOTkyYjYzMmRkMzQtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJtb2JpbGUlMjIlN0QlMkMlMjJkYXRhU291cmNlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uJTIyJTNBJTdCJTIyYW5pbWF0aW9uTmFtZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkR1cmF0aW9uJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uRGVsYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkRVJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZ0aXQtMS0xMDAwcHguanBnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uTW9iaWxlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnJlcy1maWxlcy52bm5jZG4ubmV0JTJGZmlsZXMlMkYyMDIzJTJGNyUyRjMxJTJGdGFpLWFuaC5qcGclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-bd47c4c9-c026-4458-8329-c7dde21df58d-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-bd47c4c9-c026-4458-8329-c7dde21df58d-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1iZDQ3YzRjOS1jMDI2LTQ0NTgtODMyOS1jN2RkZTIxZGY1OGQtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFTiVDNCU4M20lMjBuYXklMjA5MCUyMHR1JUUxJUJCJTk1aSUyQyUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwVGglRTElQkIlOEIlMjBIJUM2JUIwJUM2JUExbmclMjBMaSUyNmVjaXJjJTNCbiUyMC0lMjBjb24lMjBnJTI2YWFjdXRlJTNCaSUyMG5oJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmNoJTIwbSVFMSVCQSVBMW5nJTJDJTIwbmglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB2JUM0JTgzbiUyMGhvJTI2YWFjdXRlJTNCJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMCVDNCU5MCVFMSVCQSVBMW8lMjBUaHUlMjZ5YWN1dGUlM0IlMjAtJTIwdCVFMSVCQiVCMSUyMG5oJUUxJUJBJUFEbiUyMG0lMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMCVFMSVCQiU5RiUyMHR1JUUxJUJCJTk1aSUyMHYlRTElQkIlQUJhJTIwbiUyNm9hY3V0ZSUzQmklMjBjJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwc2F1JTIwJUM0JTkxJTI2YXRpbGRlJTNCJTIwcXUlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBjJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwdHIlQzYlQjAlRTElQkIlOUJjLiUyME5oJUM2JUIwbmclMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwayUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMCVFMSVCQiVBOWMlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB2JUUxJUJCJTgxJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwY2hhJTIwdiVFMSVCQSVBQm4lMjBoaSVFMSVCQiU4N24lMjByJTI2b3RpbGRlJTNCJTIwbSVFMSVCQiU5M24lMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyQyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4MyUyMG0lRTElQkIlOTdpJTIwbCVFMSVCQSVBN24lMjBuaCVFMSVCQiU5QiUyMGwlRTElQkElQTFpJTJDJTIwdCVFMSVCQiVBQm5nJTIwYyUyNmFjaXJjJTNCdSUyMG4lMjZvYWN1dGUlM0JpJTJDJTIwdCVFMSVCQiVBQm5nJTIwayVFMSVCQiVCNyUyMG5pJUUxJUJCJTg3bSUyMHYlRTElQkIlODElMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwdiVFMSVCQSVBQm4lMjBjaCVFMSVCQSVBMXklMjBxdWElMjBuaCVDNiVCMCUyMHhlbSUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjB0aCVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBwaGltJTIwYyVDNSVBOS4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0VIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkwJUUxJUJBJUExbyUyMFRodSUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjb24lMjB0cmFpJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBjaCUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHMlQzQlQTklMjB5JTI2ZWNpcmMlM0J1JTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkwJUUxJUJBJUExbyUyMFRoJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjAtJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBxdWFuJTIwdHJpJUUxJUJCJTgxdSUyMCVDNCU5MSUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwbmglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBOZ3V5JUUxJUJCJTg1bi4lMjBDJUUxJUJCJUE1JTIwbSVFMSVCQiU5MyUyMGMlMjZvY2lyYyUzQmklMjBjaGElMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwbiVDNCU4M20lMjA4JTIwdHUlRTElQkIlOTVpJTJDJTIwbSVFMSVCQSVCOSUyMHRoJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwJUM0JTkxaSUyMGwlRTElQkElQTV5JTIwY2glRTElQkIlOTNuZy4lMjBUJUUxJUJCJUFCJTIwbmglRTElQkIlOEYlMkMlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwJUM0JTkxJTI2YXRpbGRlJTNCJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMG51JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwZCVDNiVCMCVFMSVCQiVBMW5nJTIwYiVFMSVCQiU5RmklMjBuZyVDNiVCMCVFMSVCQiU5RGklMjBjaCVFMSVCQiU4QiUyMGclMjZhYWN1dGUlM0JpJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwY2hhJTIwa2glMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwbSVFMSVCQSVCOSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwVGglRTElQkIlOEIlMjBVeSVFMSVCQiU4M24lMjAtJTIwdCVFMSVCQiVBOWMlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwQyVFMSVCQSVBMyUyME0lRTElQkIlOERjJTJDJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBuaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGJ1JTI2b2NpcmMlM0JuJTJDJTIwbmglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBobyVFMSVCQSVBMXQlMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTluZyUyMHglMjZhdGlsZGUlM0IlMjBoJUUxJUJCJTk5aSUyMG4lRTElQkIlOTVpJTIwdGklRTElQkElQkZuZyUyMGwlMjZ1YWN1dGUlM0JjJTIwYiVFMSVCQSVBNXklMjBnaSVFMSVCQiU5RC4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0VOaCVFMSVCQiU5RCUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjAlQzQlOTElMjZvYWN1dGUlM0JuZyUyMGclMjZvYWN1dGUlM0JwJTIwdG8lMjBsJUUxJUJCJTlCbiUyQyUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBDJUUxJUJBJUEzJTIwTSVFMSVCQiU4RGMlMjB0JUUxJUJCJUFCbmclMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwYyVFMSVCQSVBMyUyMEIlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwSCVFMSVCQiU5MyUyMGwlRTElQkElQUJuJTIwdnVhJTIwQiVFMSVCQSVBM28lMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTFpJTIwbSVFMSVCQiU5RGklMjB0JUUxJUJCJTlCaSUyMGQlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMHRyJTI2YWdyYXZlJTNCJTJDJTIwdGglRTElQkIlODMlMjBoaSVFMSVCQiU4N24lMjBzJUUxJUJCJUIxJTIwdHIlMjZhY2lyYyUzQm4lMjBxdSUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBuZyVFMSVCQiVBM2klMjBraGVuJTIwdCVFMSVCQSVBNW0lMjBsJTI2b2dyYXZlJTNCbmclMjBiJUUxJUJCJTkzJTIwdCUyNmFhY3V0ZSUzQnQlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBkJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjBjaG8lMjBjJUUxJUJCJTk5bmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTNuZy4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFTCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMHRpbiUyMGMlRTElQkElQUR5JTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHklMjZlY2lyYyUzQnUlMjBxdSUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMG5oJUM2JUIwJTIwdGglRTElQkElQkYlMjBuJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMEMlRTElQkElQTMlMjBNJUUxJUJCJThEYyUyMGMlQzUlQTluZyUyMHIlRTElQkElQTV0JTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMHV5JTIwdHJvbmclMjBnaWElMjAlQzQlOTElMjZpZ3JhdmUlM0JuaC4lMjBWJUUxJUJCJTlCaSUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTFvJTIwVGh1JTI2eWFjdXRlJTNCJTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMEMlRTElQkElQTMlMjBnaSVFMSVCQiU5MW5nJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBuZyVDNiVCMCVFMSVCQiU5RGklMjBtJUUxJUJBJUI5JTIwaCVDNiVBMW4lMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBuZyVDNiVCMCVFMSVCQiU5RGklMjBjaCVFMSVCQiU4Qi4lMjBWJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwdGglRTElQkElQkYlMkMlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwVGh1JTI2eWFjdXRlJTNCJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwdG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwdGluJTIwdCVDNiVCMCVFMSVCQiU5Rm5nJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwbmglRTElQkElQURuJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJThCbmglMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwcXV5JUUxJUJBJUJGdCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4Qm5oJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBjaCVFMSVCQiU4Qi4lMjBOJUM0JTgzbSUyMCVFMSVCQSVBNXklMjAyMCUyMHR1JUUxJUJCJTk1aSUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjaCVDNiVCMGElMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwdiVFMSVCQiVBMyUyQyUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTFvJTIwVGh1JTI2eWFjdXRlJTNCJTIwbiUyNm9hY3V0ZSUzQmklMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBDJUUxJUJBJUEzJTIwTSVFMSVCQiU4RGMlMjByJUUxJUJBJUIxbmclM0ElMjBDaCVFMSVCQiU4QiUyMGNoJUUxJUJCJThEbiUyMGFpJTIwZW0lMjBjJUM1JUE5bmclMjAlQzYlQjBuZy4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-aed662ce-93c3-44f4-877e-3fcd2d96c796-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-aed662ce-93c3-44f4-877e-3fcd2d96c796-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1hZWQ2NjJjZS05M2MzLTQ0ZjQtODc3ZS0zZmNkMmQ5NmM3OTYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJtb2JpbGUlMjIlN0QlMkMlMjJkYXRhU291cmNlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uJTIyJTNBJTdCJTIyYW5pbWF0aW9uTmFtZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkR1cmF0aW9uJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uRGVsYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkRRJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZxdW90ZS0xLTEwMDBweC5qcGclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCUyQyUyMnNlY3Rpb25Nb2JpbGUlMjIlM0ElN0IlMjJtZWRpYVR5cGUlMjIlM0EwJTJDJTIybWVkaWElMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGcmVzLWZpbGVzLnZubmNkbi5uZXQlMkZmaWxlcyUyRjIwMjMlMkY3JTJGMzElMkZ0YWktYW5oLmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-da89f112-03fa-4ef7-8b74-382afae3e6e0-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-da89f112-03fa-4ef7-8b74-382afae3e6e0-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kYTg5ZjExMi0wM2ZhLTRlZjctOGI3NC0zODJhZmFlM2U2ZTAtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFTCUyNmFncmF2ZSUzQm0lMjBuZ2glRTElQkIlODElMjBidSUyNm9jaXJjJTNCbiUyMHYlRTElQkElQTNpJTIwJUUxJUJCJTlGJTIwcGglRTElQkIlOTElMjBjJUUxJUJCJTk1JTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMEMlRTElQkElQTMlMjBNJUUxJUJCJThEYyUyMHRoJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbmclMjB4dXklMjZlY2lyYyUzQm4lMjB0aSVFMSVCQSVCRnAlMjB4JTI2dWFjdXRlJTNCYyUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwbmhpJUUxJUJCJTgxdSUyMGglRTElQkElQTFuZyUyMG5nJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEaS4lMjAlMjZsZHF1byUzQktoaSUyMCVFMSVCQSVBNXklMkMlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbmdvJUUxJUJBJUExaSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjBjJUM1JUE5bmclMjBidSUyNm9jaXJjJTNCbiUyMGIlMjZhYWN1dGUlM0JuJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGhheSUyMCVDNCU5MSVDNiVCMGElMjBtJUUxJUJBJUI5JTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMHRoZW8lMjB4dSVFMSVCQiU5MW5nJTIwSCUyNmFncmF2ZSUzQiUyME4lRTElQkIlOTlpJTIwbCVFMSVCQSVBNXklMjBoJTI2YWdyYXZlJTNCbmcuJTIwTSVFMSVCQSVCOSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjAlQzQlODNuJTIwbSVFMSVCQSVCN2MlMjBxdSUyNmVjaXJjJTNCJTIwbSUyNnVncmF2ZSUzQmElMkMlMjB0dSVFMSVCQiU4MW5oJTIwdG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyQyUyMG5nJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEaSUyMHRoJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwYiUyNmVhY3V0ZSUzQiUyMHglMjZpYWN1dGUlM0J1JTIwbmglQzYlQjAlMjBxdWUlMjB0JUM0JTgzbS4lMjBOaCVDNiVCMG5nJTIwY2glRTElQkIlODklMjBuZ2hlJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmNoJTIwbSVFMSVCQSVCOSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjBuJTI2b2FjdXRlJTNCaSUyMGNodXklRTElQkIlODduJTJDJTIwYyVDNiVCMCUyMHglRTElQkIlQUQlMkMlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwQyVFMSVCQSVBMyUyME0lRTElQkIlOERjJTIwJUM0JTkxJTI2YXRpbGRlJTNCJTIwJUM0JTkxJTI2YWFjdXRlJTNCbmglMjBnaSUyNmFhY3V0ZSUzQiUyMCUyNmxzcXVvJTNCJUM0JTkxJTI2YWNpcmMlM0J5JTIwa2glMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwcGglRTElQkElQTNpJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwdCVFMSVCQSVBN20lMjB0aCVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG5nJTI2cnNxdW8lM0IuJTIwQiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG5oJUUxJUJBJUFGbSUyMG5nYXklMjBtJUUxJUJBJUI5JTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGNobyUyMGIlRTElQkIlOTElMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MSUyNmlhY3V0ZSUzQmNoJTIwdGglMjZhY2lyYyUzQm4lMjB4dSVFMSVCQiU5MW5nJTIwbmglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBuZ28lRTElQkElQTFpJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMCVFMSVCQiU5RiUyMCVDNCU5MCVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG5nJTIwTCUyNmFjaXJjJTNCbSUyMChTJUM2JUExbiUyMFQlMjZhY2lyYyUzQnkpJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTgzJTIwdCUyNmlncmF2ZSUzQm0lMjBoaSVFMSVCQiU4M3UlMjBnaWElMjBjJUUxJUJBJUEzbmglMjZyZHF1byUzQi4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0UlMjZsZHF1byUzQktoaSUyMCVFMSVCQSVBNXklMkMlMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCOXAlMjB0cmFpJTJDJTIwY2FvJTIwbCVFMSVCQiU5Qm4lMkMlMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwaCVFMSVCQiU4RGMlMjB0aCVFMSVCQiVBOWMlMkMlMjBsJUUxJUJBJUExaSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0cmFpJTIwSCUyNmFncmF2ZSUzQiUyME4lRTElQkIlOTlpLiUyME5oaSVFMSVCQiU4MXUlMjBuaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGJ1JTI2b2NpcmMlM0JuJTIwYiUyNmFhY3V0ZSUzQm4lMkMlMjBxdWFuJTIwbCVFMSVCQSVBMWklMjBtdSVFMSVCQiU5MW4lMjBnJUUxJUJBJUEzJTIwY29uJTIwZyUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjBjaG8lMjBuaCVDNiVCMG5nJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMEMlRTElQkElQTMlMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTNuZyUyMCUyNnlhY3V0ZSUzQiUyQyUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGMlQzUlQTluZyUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMG11JUUxJUJCJTkxbiUyMHF1YW4lMjBoJUUxJUJCJTg3JTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwZ2lhJTIwJUM0JTkxJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBidSUyNm9jaXJjJTNCbiUyMGIlMjZhYWN1dGUlM0JuJTIwbCVFMSVCQiU5Qm4lMjBuaCVDNiVCMCUyMHRoJUUxJUJBJUJGLiUyME5oJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbmdvJUUxJUJBJUExaSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjBraGklMjAlRTElQkElQTV5JTIwJUUxJUJCJTlGJTIwdiUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwcXUlMjZlY2lyYyUzQiUyQyUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0JUUxJUJCJTg5bmglMjBsJUUxJUJBJUJCLiUyMFRoJUUxJUJBJUJGJTIwbSUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGtoaSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBDJUUxJUJBJUEzJTIwJUM0JTkxJTI2YXRpbGRlJTNCJTIwbmglRTElQkElQUZtJTIwbSVFMSVCQSVCOSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjB0aCUyNmlncmF2ZSUzQiUyMGIlRTElQkIlOTElMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTkzbmclMjAlMjZ5YWN1dGUlM0IlMjBuZ2F5LiUyMCUyNk9jaXJjJTNCbmclMjBuJTI2b2FjdXRlJTNCaSUzQSUyMCUyNmxzcXVvJTNCQ2glRTElQkIlOEIlMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjBsJUUxJUJCJUIxYSUyMGNoJUUxJUJCJThEbiUyMGslRTElQkIlQjklMjB0aCVFMSVCQSVCRiUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0JUUxJUJCJTkxdCUyMHIlRTElQkIlOTNpJTJDJTIwZW0lMjB4aW4lMjB2JTI2YWNpcmMlM0JuZyUyNnJzcXVvJTNCJTI2cmRxdW8lM0IuJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRSVDNCU5MCUyNmFhY3V0ZSUzQm0lMjBjJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCaSUyMGRpJUUxJUJCJTg1biUyMHJhJTIwdHJvbmclMjBraGklMjBjJTI2b2NpcmMlM0IlMjBkJTI2YWNpcmMlM0J1JTJDJTIwY2glMjZ1YWN1dGUlM0IlMjByJUUxJUJCJTgzJTIwY2glQzYlQjBhJTIwaCVFMSVCQiU4MSUyMGclRTElQkElQjdwJTIwbSVFMSVCQSVCN3QlMjBuaGF1LiUyME5nJTI2YWdyYXZlJTNCeSUyMGMlQzYlQjAlRTElQkIlOUJpJTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBDJTI2YWFjdXRlJTNCdCUyMFRoJUUxJUJCJThCJTIwVCVFMSVCQiU5MW4lMjB2JUUxJUJBJUExY2glMjB0JUUxJUJBJUE1bSUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwbmglMjZvZ3JhdmUlM0JtJTIwcmElMjBuZ28lMjZhZ3JhdmUlM0JpJTJDJTIwYyUyNm9ncmF2ZSUzQm4lMjBuaCVFMSVCQSVBN20lMjB0JUM2JUIwJUUxJUJCJTlGbmclMjBuZyVDNiVCMCVFMSVCQiU5RGklMjBhbmglMjBoJUUxJUJCJThEJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkwJUUxJUJBJUExbyUyMFRodSUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMG0lRTElQkIlOUJpJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGNoJTI2dWFjdXRlJTNCJTIwciVFMSVCQiU4My4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFJTI2bGRxdW8lM0JLaGklMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGwlRTElQkElQTV5JTIwbSVFMSVCQSVCOSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMkMlMjBjJUUxJUJBJUEzJTIwa2h1JTIwcGglRTElQkIlOTElMjBjJUUxJUJCJTk1JTIweCUyNm9jaXJjJTNCbiUyMHhhby4lMjBLaCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBhaSUyMGhpJUUxJUJCJTgzdSUyMG4lRTElQkIlOTVpJTIwdCVFMSVCQSVBMWklMjBzYW8lMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMHRoYW5oJTIwbmklMjZlY2lyYyUzQm4lMjAlQzQlOTElRTElQkElQjlwJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJEJTJDJTIwcyUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwbCUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwbmglQzYlQjAlMjB0aCVFMSVCQSVCRiUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwJUM0JTkxaSUyMGwlRTElQkElQTV5JTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBwaCVFMSVCQiVBNSUyMG4lRTElQkIlQUYlMjBuaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHF1JTI2ZWNpcmMlM0IlMkMlMjB0aCVFMSVCQSVBNXAlMjBiJTI2ZWFjdXRlJTNCJTJDJTIwJUM0JTkxZW4lMjAlQzQlOTElRTElQkIlQTdpLiUyNm5ic3AlM0IlM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0VOaCVDNiVCMG5nJTIwY2glRTElQkIlQTluZyUyMGtpJUUxJUJBJUJGbiUyMDYzJTIwbiVDNCU4M20lMjAlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHMlRTElQkIlOTFuZyUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwbmhhdSUyQyUyMGNoJTI2dWFjdXRlJTNCbmclMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwbSVFMSVCQiU5QmklMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwdGglRTElQkIlODMlMjBoaSVFMSVCQiU4M3UlMjBoJUUxJUJBJUJGdCUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBzJUUxJUJCJUIxJTIwbCVFMSVCQiVCMWElMjBjaCVFMSVCQiU4RG4lMjBzJTI2YWFjdXRlJTNCbmclMjBzdSVFMSVCQiU5MXQlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBDJUUxJUJBJUEzLiUyMEMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjBsJUUxJUJBJUJEJTIwY2glRTElQkIlODklMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMG5nJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEaSUyMHBoJUUxJUJCJUE1JTIwbiVFMSVCQiVBRiUyMHQlRTElQkIlOTF0JTIwbiVFMSVCQSVCRnQlMjBuaCVDNiVCMCUyMG0lRTElQkElQjklMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwbSVFMSVCQiU5QmklMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwdGglRTElQkIlODMlMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCbmclMjAlQzQlOTElMjZhYWN1dGUlM0JuZyUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBjJUUxJUJBJUEzJTIwZ2lhJTIwJUM0JTkxJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjAxMCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiVBOWElMjBjb24lMjAlQzQlOTElRTElQkIlODMlMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMHklMjZlY2lyYyUzQm4lMjB0JTI2YWNpcmMlM0JtJTIwJUM0JTkxaSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0JtJTIwdmklRTElQkIlODdjJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjZyZHF1byUzQi4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-799d40ab-223c-42dd-a92e-033e6a5c3f68-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-799d40ab-223c-42dd-a92e-033e6a5c3f68-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My03OTlkNDBhYi0yMjNjLTQyZGQtYTkyZS0wMzNlNmE1YzNmNjgtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJtb2JpbGUlMjIlN0QlMkMlMjJkYXRhU291cmNlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uJTIyJTNBJTdCJTIyYW5pbWF0aW9uTmFtZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkR1cmF0aW9uJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uRGVsYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkQ5JTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZxdW90ZS0yLTEwMDBweC5qcGclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCUyQyUyMnNlY3Rpb25Nb2JpbGUlMjIlM0ElN0IlMjJtZWRpYVR5cGUlMjIlM0EwJTJDJTIybWVkaWElMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGcmVzLWZpbGVzLnZubmNkbi5uZXQlMkZmaWxlcyUyRjIwMjMlMkY3JTJGMzElMkZ0YWktYW5oLmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-1d90c04c-8cf2-4eff-a6a0-b8a774dcf1ca-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-1d90c04c-8cf2-4eff-a6a0-b8a774dcf1ca-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0xZDkwYzA0Yy04Y2YyLTRlZmYtYTZhMC1iOGE3NzRkY2YxY2EtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFQiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMExpJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwayVFMSVCQiU4MyUyQyUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwY29uJTIwY2glMjZhYWN1dGUlM0J1JTIwc2F1JTIwbiUyNmFncmF2ZSUzQnklMjBjJUM1JUE5bmclMjBuaGklRTElQkIlODF1JTIwbCVFMSVCQSVBN24lMjBoJUUxJUJCJThGaSUyMGglRTElQkIlOEZpJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMFRodSUyNnlhY3V0ZSUzQiUzQSUyMCU1QyUyMiUyNk9jaXJjJTNCbmclMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbCVFMSVCQSVBNXklMjBuaGF1JTIwa2glMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdCUyNmlncmF2ZSUzQm0lMjBoaSVFMSVCQiU4M3UlMjBuaCVDNiVCMCUyMHRoJUUxJUJBJUJGJTIwdGglMjZpZ3JhdmUlM0IlMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMG5oYXUlMjB0aCVFMSVCQSVCRiUyMG4lMjZhZ3JhdmUlM0JvJTNGJTIwTmglQzYlQjBuZyUyMGIlRTElQkIlOTElMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwbHUlMjZvY2lyYyUzQm4lMjBuJTI2b2FjdXRlJTNCaSUzQSUyMCUyNmxzcXVvJTNCRCUyNnVncmF2ZSUzQiUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjB0JTI2aWdyYXZlJTNCbSUyMGhpJUUxJUJCJTgzdSUyQyUyMHklMjZlY2lyYyUzQnUlMjAlQzQlOTElQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMGhheSUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyQyUyMGtoaSUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMGwlRTElQkElQTV5JTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwdGElMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCbSUyMHYlRTElQkIlQTMlMjB0aCUyNmlncmF2ZSUzQiUyMHBoJUUxJUJBJUEzaSUyMGNodW5nJTIwdGh1JUUxJUJCJUI3JTJDJTIwcXUlMjZ5YWN1dGUlM0IlMjBtJUUxJUJBJUJGbiUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0JTI2b2NpcmMlM0JuJTIwdHIlRTElQkIlOERuZyUyMG5oYXUlMjBjaG8lMjAlQzQlOTElRTElQkElQkZuJTIwY3UlRTElQkIlOTFpJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTlEaS4lMjBTJUUxJUJCJTkxbmclMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMHQlMjZhY2lyYyUzQm0lMjBuaSVFMSVCQiU4N20lMjAlRTElQkElQTV5JTIwbiUyNmVjaXJjJTNCbiUyMHN1JUUxJUJCJTkxdCUyMGN1JUUxJUJCJTk5YyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU5RGklMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyQyUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBsdSUyNm9jaXJjJTNCbiUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwbCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwYmklRTElQkElQkZ0JTIwJUM2JUExbiUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0cm9uZyUyMHQlRTElQkElQTV0JTIwYyVFMSVCQSVBMyUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjB2aSVFMSVCQiU4N2MlMjAlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQm0lMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjLiUyMCUyNk9jaXJjJTNCbmclMjBsdSUyNm9jaXJjJTNCbiUyMG4lMjZvYWN1dGUlM0JpJTIwJTI2bHNxdW8lM0IlQzQlOTElMjZvYWN1dGUlM0IlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwYyUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjZyc3F1byUzQi4lMjBUaCVFMSVCQSVBRG0lMjBjaCUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjBjdSVFMSVCQiU5MW4lMjBzJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjAlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdmklRTElQkElQkZ0JTIwdHIlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBnaSVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG5nJTIwYiVFMSVCQiU4N25oJTIwY2glQzQlODNtJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyQyUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBjJUM1JUE5bmclMjBuJTI2b2FjdXRlJTNCaSUyMCVDNCU5MSUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyQyUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTk5bmclMjB2aSUyNmVjaXJjJTNCbiUyMHRoJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMG0lRTElQkIlOUJpJTIwdmklRTElQkElQkZ0JTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMG5oJUM2JUIwJTIwdGglRTElQkElQkYlMkMlMjBtJUUxJUJBJUI3YyUyMGQlMjZ1Z3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElRTElQkIlODMlMjB2aSVFMSVCQSVCRnQlMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTJDJTIwJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMHBoJUUxJUJBJUEzaSUyMG5nJUUxJUJCJTkzaSUyMCVFMSVCQiU5RiUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVBN3UlMjBnaSVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG5nJTJDJTIwayUyNmVjaXJjJTNCJTIwZ2klRTElQkElQTV5JTIwbCUyNmVjaXJjJTNCbiUyMCVDNCU5MSUyNnVncmF2ZSUzQmkuJTIwTCUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMjBuJTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBjJUM1JUE5bmclMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCeSUyMHQlRTElQkIlOEYlMjBsJTI2b2dyYXZlJTNCbmclMjBiaSVFMSVCQSVCRnQlMjAlQzYlQTFuJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBtJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMG5nJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEaSUyMHYlRTElQkIlQTMlMjBjaHVuZyUyMHRodSVFMSVCQiVCNyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0JUUxJUJCJTkxdCUyMG4lRTElQkElQkZ0JTI2cmRxdW8lM0IuJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFQyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwJTI2aWFjdXRlJTNCdCUyMG4lMjZvYWN1dGUlM0JpJTJDJTIwbmglQzYlQjBuZyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjBjdSVFMSVCQiU5MWklMjAlQzQlOTElRTElQkIlOURpJTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMHYlRTElQkElQUJuJTIwdGglRTElQkIlQTclMjB0aCVFMSVCQiU4OSUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBjb24lM0ElMjAlMjZsZHF1byUzQiVDNCU5MCVFMSVCQiU5RGklMjBtJUUxJUJBJUI5JTIwc3VuZyUyMHMlQzYlQjAlRTElQkIlOUJuZyUyMGtoaSUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwY29uJTIwdGglQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMHklMjZlY2lyYyUzQnUlMjZyZHF1byUzQi4lM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-3a296a1b-0658-4d1f-b5e0-5bf40b332703-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-3a296a1b-0658-4d1f-b5e0-5bf40b332703-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0zYTI5NmExYi0wNjU4LTRkMWYtYjVlMC01YmY0MGIzMzI3MDMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJtb2JpbGUlMjIlN0QlMkMlMjJkYXRhU291cmNlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uJTIyJTNBJTdCJTIyYW5pbWF0aW9uTmFtZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkR1cmF0aW9uJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uRGVsYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkRJJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZ0aXQtMi0xMDAwcHguanBnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uTW9iaWxlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnJlcy1maWxlcy52bm5jZG4ubmV0JTJGZmlsZXMlMkYyMDIzJTJGNyUyRjMxJTJGdGFpLWFuaC5qcGclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-97187c45-b824-4331-863b-354032ce930b-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-97187c45-b824-4331-863b-354032ce930b-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My05NzE4N2M0NS1iODI0LTQzMzEtODYzYi0zNTQwMzJjZTkzMGItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFTCVFMSVCQSVBNXklMjBuaGF1JTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMCUyNmlhY3V0ZSUzQnQlMjBoJTI2b2NpcmMlM0JtJTIwdGglMjZpZ3JhdmUlM0IlMjBjaCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwdHJhaSUyMGglMjZhZ3JhdmUlM0JvJTIwaG9hJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjAlQzQlOTElRTElQkElQTV0JTIwS2luaCUyMGslRTElQkIlQjMlMjBuaCVDNiVCMCUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjB0aCVFMSVCQiVBRCUyMHRoJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjB0JUUxJUJBJUE1bSUyMGwlMjZvZ3JhdmUlM0JuZy4lMjAlMjZsZHF1byUzQk0lRTElQkElQjklMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwYiVFMSVCQiU4QiUyMGIlRTElQkIlODduaCUyMG4lRTElQkElQjduZyUyNnJkcXVvJTNCLiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRSUyNmxkcXVvJTNCQiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG5nbyVFMSVCQSVBMWklMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIweGVtJTIwYiUyNm9hY3V0ZSUzQmklMkMlMjB0aCVFMSVCQSVBN3klMjBiJUUxJUJBJUEzbyUyMHBoJUUxJUJBJUEzaSUyMGwlRTElQkElQTV5JTIwdiVFMSVCQiVBMyUyMGwlRTElQkElQkQlMjBjaG8lMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMHRoJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwbSVFMSVCQSVCOSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjBtJUUxJUJCJTlCaSUyMHF1YSUyMGtoJUUxJUJCJThGaS4lMjBCJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMHQlQzYlQjAlRTElQkIlOUZuZyUyMGIlRTElQkElQTNvJTIwY29uJTIwciVFMSVCQiU4MyUyMGwlRTElQkElQTV5JTIwdiVFMSVCQiVBMyUyMGwlRTElQkElQkQlMjB0aCUyNmlncmF2ZSUzQiUyMGQlRTElQkIlODUlMjBxdSUyNmFhY3V0ZSUzQiUyQyUyMG4lMjZhZ3JhdmUlM0JvJTIwbmclRTElQkIlOUQlMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGtpJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwcXV5JUUxJUJBJUJGdCUyMGNoJUUxJUJCJTkxaSUyMHQlRTElQkIlQUIlMkMlMjBjaCVFMSVCQiU4OSUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwbCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwbG8lMjB0ciVFMSVCQiU4QiUyMGIlRTElQkIlODduaCUyMGNobyUyMG0lRTElQkElQjklMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpLiUyMEIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwJUM0JTkxJTI2YXRpbGRlJTNCJTIwaCVFMSVCQiVBOWElMjBzJUUxJUJBJUJEJTIwdGh1JTIweCVFMSVCQSVCRnAlMjBtJUUxJUJCJThEaSUyMGNodXklRTElQkIlODduJTIwJUUxJUJCJTk1biUyMHRobyVFMSVCQSVBMyUyMG4lRTElQkElQkZ1JTIwYiVFMSVCQiU5MSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjBsJUUxJUJBJUE1eSUyMHYlRTElQkIlQTMlMjBsJUUxJUJBJUJEJTIwbSUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGIlRTElQkIlOTElMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwdiVFMSVCQSVBQm4lMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBuZ2hlLiUyMEIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBnaSVFMSVCQSVBRG4lMjBsJUUxJUJBJUFGbS4lMjBTb25nJTIwbCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwY2h1bmclMjB0aHUlRTElQkIlQjclMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjB0aCVFMSVCQSVBRm5nLiUyMFNhdSUyMG4lRTElQkIlQURhJTIwbiVDNCU4M20lMjBjaCVFMSVCQSVBMXklMjBjaCVFMSVCQiVBRmElMkMlMjBtJUUxJUJBJUI5JTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGtoJUUxJUJCJThGaSUyMGIlRTElQkIlODduaCUyNnJkcXVvJTNCLiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRSUyNmxkcXVvJTNCTSVFMSVCQSVCOSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjB0dXklMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwZyUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjBuaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHF1JTI2ZWNpcmMlM0IlMjBuaCVDNiVCMG5nJTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMGglRTElQkIlOERjLiUyMCUyNk9jaXJjJTNCbmclMjBuZ28lRTElQkElQTFpJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMG5oJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbmhvJTIwbiUyNmVjaXJjJTNCbiUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBkJUUxJUJBJUExeSUyMGNoJUUxJUJCJUFGJTIwTmhvJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGNoJUUxJUJCJUFGJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwbmclRTElQkIlQUYlMjBjaG8lMjBjb24lMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwbmglRTElQkIlOEYuJTIwU2F1JTIwa2hpJTIwbCVFMSVCQSVBNXklMjBiJUUxJUJCJTkxJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyQyUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMHRoJUUxJUJCJTlEaSUyMGdpYW4lMjBtJUUxJUJBJUI5JTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGIlMjZhYWN1dGUlM0JuJTIwcyUyNmFhY3V0ZSUzQmNoJTIwJUUxJUJCJTlGJTIwcGglRTElQkIlOTElMjBIJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBHYWkuJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRSVDNCU5MCVFMSVCQiU4MyUyMHhvYXklMjB4JUUxJUJCJTlGJTIwY2hvJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBnaWElMjAlQzQlOTElMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMCVDNCU5MSUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBjb24lMjBiJUUxJUJBJUIxbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTNuZyUyMGwlQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMGMlMjZvZ3JhdmUlM0JtJTIwYyUyNm90aWxkZSUzQmklMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwbmdoJUUxJUJCJTgxJTIwZCVFMSVCQSVBMXklMjBoJUUxJUJCJThEYyUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwYiVFMSVCQiU5MSUyQyUyMG0lRTElQkElQjklMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwcGglRTElQkElQTNpJTIwYiVDNiVCMCVDNiVBMW4lMjBjaCVFMSVCQSVBM2klMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCbSUyMHRoJTI2ZWNpcmMlM0JtJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJUE3JTIwdGglRTElQkIlQTklMjBuZ2glRTElQkIlODEuJTIwQiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHYlRTElQkIlQUJhJTIwYiUyNmFhY3V0ZSUzQm4lMjBzJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjB2JUUxJUJCJUFCYSUyMGtoJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwbSUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjB0aHUlMjZlY2lyYyUzQiUyNnJkcXVvJTNCLiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRUMlRTElQkIlQTUlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwY2h1eSUyNmVjaXJjJTNCbiUyMGtoJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwbSUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjB0aGUlMjAtJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBsbyVFMSVCQSVBMWklMjBtJTI2YWdyYXZlJTNCbiUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0JtJTIwdCVFMSVCQiVBQiUyMHQlQzYlQTElMjBsJUUxJUJCJUE1YSUyMG0lRTElQkIlOEZuZyUyQyUyMGQlMjZhZ3JhdmUlM0JuaCUyMGNobyUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwZ2lhJTIwJUM0JTkxJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBnaSUyNmFncmF2ZSUzQnUlMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCLiUyMFYlMjZpZ3JhdmUlM0IlMjB0aCVFMSVCQSVCRiUyQyUyMGtoJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwbSUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjB0aGUlMjAlQzQlOTElMjZvZ3JhdmUlM0JpJTIwaCVFMSVCQiU4RmklMjBrJUUxJUJCJUI5JTIwdGh1JUUxJUJBJUFEdCUyMGNhbyUyQyUyMHBoJUUxJUJBJUEzaSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBuZyVDNiVCMCVFMSVCQiU5RGklMjBjJUUxJUJCJUIxYyUyMGslRTElQkIlQjMlMjBraCUyNmVhY3V0ZSUzQm8lMjB0YXklMjBtJUUxJUJCJTlCaSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0JtJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYy4lMjAlMjZsZHF1byUzQlRoJUUxJUJBJUJGJTIwbSUyNmFncmF2ZSUzQiUyQyUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwbmclMjZhZ3JhdmUlM0J5JTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGtoJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMDklMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCaSUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTJDJTIwdHJvbmclMjBraGklMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwY2glRTElQkIlODklMjBraCUyNmFjaXJjJTNCdSUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjAxJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGNoJUUxJUJBJUIzbmclMjBiYW8lMjBnaSVFMSVCQiU5RCUyMGQlMjZhYWN1dGUlM0JtJTIwbSVDNiVBMSUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjB0aCVFMSVCQiU4MyUyMGtoJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMG5oYW5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCOXAlMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwbmglQzYlQjAlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCLiUyMEtoJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwbSUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjB0aGUlMjByJUUxJUJBJUE1dCUyMGdpJUUxJUJCJThGaSUyMG4lMjZlY2lyYyUzQm4lMjBraGklMjBjaHV5JUUxJUJCJTgzbiUyMHNhbmclMjBraCUyNmFjaXJjJTNCdSUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIweCUyNm9jaXJjJTNCJTJDJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0JtJTIwbmhvYXklMjBuaG8lMjZhYWN1dGUlM0J5LiUyMFNhdSUyMG4lMjZhZ3JhdmUlM0J5JTJDJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGMlMjZvZ3JhdmUlM0JuJTIwa2glMjZhY2lyYyUzQnUlMjBjJUUxJUJBJUEzJTIwcXUlRTElQkElQTduJTIwJUM0JTkxJTI2dWdyYXZlJTNCaSUyQyUyMCUyNmFhY3V0ZSUzQm8lMjBtYXklMjAlMjZvY2lyYyUzQiUyNnJkcXVvJTNCLiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRUwlRTElQkElQTV5JTIwY2glRTElQkIlOTNuZyUyMG5naCUyNmVncmF2ZSUzQm8lMjBraCUyNm9hY3V0ZSUzQiUyQyUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwa2glMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMGFpJTIwdGglMjZhY2lyYyUzQm4lMjB0aCUyNmlhY3V0ZSUzQmNoJTIwaCVFMSVCQiU5NyUyMHRyJUUxJUJCJUEzJTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0JUUxJUJCJUIxJTIwdGglRTElQkElQTV5JTIwbSUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwcGglRTElQkElQTNpJTIwY2glQzQlODNtJTIwY2glRTElQkIlODklMjBnJUUxJUJBJUE1cCUyMG5oaSVFMSVCQiU4MXUlMjBsJUUxJUJBJUE3biUyMG5nJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEaSUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMHRoJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwbSVFMSVCQiU5QmklMjAlQzQlOTElRTElQkIlQTclMjBzJUUxJUJCJUE5YyUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JuZyUyMCVDNCU5MSUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwYyVFMSVCQSVBMyUyMGdpYSUyMCVDNCU5MSUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwMTAlMjAlQzQlOTElRTElQkIlQTlhJTIwY29uJTIwbmhlbyUyMG5oJTI2b2FjdXRlJTNCYy4lMjBTdSVFMSVCQiU5MXQlMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwbiVDNCU4M20lMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkwJUUxJUJBJUExbyUyMFRodSUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMHhhJTIwbmglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTFpJTIwaG8lRTElQkElQTF0JTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTk5bmclMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjBtJUUxJUJBJUExbmclMkMlMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMG0lMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwJUUxJUJCJTlGJTIwbmglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBsbyUyMHRvYW4lMkMlMjBnJTI2YWFjdXRlJTNCbmglMjB2JTI2YWFjdXRlJTNCYy4lMjBDJUUxJUJCJUE1JTIwVGh1JTI2eWFjdXRlJTNCJTIwaGF5JTIwYiVFMSVCQSVBM28lMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwY29uJTIwY2glMjZhYWN1dGUlM0J1JTIwciVFMSVCQSVCMW5nJTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjBnaSUyNnVhY3V0ZSUzQnAlMjB0ciUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBub20lMjBnaWElMjAlQzQlOTElMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4MyUyMGMlRTElQkIlQTUlMjB5JTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwdCUyNmFjaXJjJTNCbSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0JtJTIwdmklRTElQkIlODdjJTJDJTIwdCVFMSVCQiVBOWMlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjBnaSUyNnVhY3V0ZSUzQnAlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwdHJvbmclMjBtJUUxJUJCJThEaSUyMGMlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdmklRTElQkIlODdjLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-5f8ac220-d7b8-426d-a91d-a8859f7c60f0-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-5f8ac220-d7b8-426d-a91d-a8859f7c60f0-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My01ZjhhYzIyMC1kN2I4LTQyNmQtYTkxZC1hODg1OWY3YzYwZjAtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJtb2JpbGUlMjIlN0QlMkMlMjJkYXRhU291cmNlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uJTIyJTNBJTdCJTIyYW5pbWF0aW9uTmFtZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkR1cmF0aW9uJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uRGVsYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkRFJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZxdW90ZS0zLTEwMDBweC5qcGclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCUyQyUyMnNlY3Rpb25Nb2JpbGUlMjIlM0ElN0IlMjJtZWRpYVR5cGUlMjIlM0EwJTJDJTIybWVkaWElMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGcmVzLWZpbGVzLnZubmNkbi5uZXQlMkZmaWxlcyUyRjIwMjMlMkY3JTJGMzElMkZ0YWktYW5oLmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-056b8f9e-30cb-4cc4-bafb-1f6b91d42dfd-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-056b8f9e-30cb-4cc4-bafb-1f6b91d42dfd-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0wNTZiOGY5ZS0zMGNiLTRjYzQtYmFmYi0xZjZiOTFkNDJkZmQtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJtb2JpbGUlMjIlN0QlMkMlMjJkYXRhU291cmNlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uJTIyJTNBJTdCJTIyYW5pbWF0aW9uTmFtZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkR1cmF0aW9uJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uRGVsYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkRPJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZ0aXQtMy0xMDAwcHguanBnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uTW9iaWxlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnJlcy1maWxlcy52bm5jZG4ubmV0JTJGZmlsZXMlMkYyMDIzJTJGNyUyRjMxJTJGdGFpLWFuaC5qcGclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-a96e1a51-d3dc-4a01-8e96-ffb49509a340-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-a96e1a51-d3dc-4a01-8e96-ffb49509a340-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1hOTZlMWE1MS1kM2RjLTRhMDEtOGU5Ni1mZmI0OTUwOWEzNDAtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJTI2bGRxdW8lM0JOJUM0JTgzbSUyMDY0JTIwdHUlRTElQkIlOTVpJTJDJTIwYiVFMSVCQiU5MSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjB2JUUxJUJCJTgxJTIwaCVDNiVCMHUlMkMlMjBjJUM1JUE5bmclMjAlQzQlOTElMjZ1YWN1dGUlM0JuZyUyMHRoJUUxJUJCJTlEaSUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODNtJTIwbSVFMSVCQSVCOSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTUlMjBiJUUxJUJCJTg3bmglMjBuJUUxJUJBJUIxbSUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwY2glRTElQkIlOTcuJTIwJUM0JTkwJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjBuJUM0JTgzbSUyMHRoJTI2YWFjdXRlJTNCbmclMjBjaGklRTElQkElQkZuJTIwdHJhbmglMjAlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwbGklRTElQkIlODd0JTJDJTIwY2glMjZ1YWN1dGUlM0JuZyUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMjBhaSUyMGMlQzUlQTluZyUyMGIlRTElQkElQURuJTIwbGFvJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjBjJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMHZpJUUxJUJCJTg3YyUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwYyVDNiVBMSUyMHF1YW4lMkMlMjAlQzQlOTElQzYlQTFuJTIwdiVFMSVCQiU4QiUyQyUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwYyUyNm9ncmF2ZSUzQm4lMjBnaWElMjAlQzQlOTElMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMHJpJTI2ZWNpcmMlM0JuZyUyQyUyMGRvJTIwJUM0JTkxJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwdGglRTElQkIlODluaCUyMHRobyVFMSVCQSVBM25nJTIwbSVFMSVCQiU5QmklMjB2JUUxJUJCJTgxJTIwdGglQzQlODNtJTIwY2hhJTIwbSVFMSVCQSVCOS4lMjAlMjZPY2lyYyUzQm5nJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBtJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBjaCVDNCU4M20lMjBub20lMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTJDJTIwY2glQzYlQjBhJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBsJUUxJUJBJUE3biUyMGslMjZlY2lyYyUzQnUlMjB0aGFuJTJDJTIwbyUyNmFhY3V0ZSUzQm4lMjB0ciUyNmFhY3V0ZSUzQmNoJTIwc3UlRTElQkIlOTF0JTIwMTglMjBuJUM0JTgzbSUyMHRyJUUxJUJCJTlEaSUyNnJkcXVvJTNCLiUyNm5ic3AlM0IlM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0VIYWklMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwcyVFMSVCQiU5MW5nJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwbmhhdSUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjBuJUM0JTgzbSUyMGN1JUUxJUJCJTkxaSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU5RGklMjB0cm9uZyUyMGMlQzQlODNuJTIwbmglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjJUUxJUJBJUE1cCUyMDQlMjAlRTElQkIlOUYlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTFpJTIwWSUyNmVjaXJjJTNCbiUyQyUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMHBoaSVFMSVCQiU4MW4lMjB0JUUxJUJCJTlCaSUyMGNvbiUyMGNoJTI2YWFjdXRlJTNCdS4lMjBDJUUxJUJCJUE5JTIwcyUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwcyUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBsJUUxJUJBJUExaSUyMGIlRTElQkElQkYlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHJhJTIwaGklMjZlY2lyYyUzQm4lMjBwaCVDNiVBMWklMjBuJUUxJUJBJUFGbmcuJTIwVCVFMSVCQSVBRm0lMjByJUUxJUJCJUFEYSUyQyUyMG4lRTElQkElQTV1JTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5Qm5nJTIwY2hvJTIwdiVFMSVCQiVBMyUyMCVDNCU4M24lMkMlMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMHRheSUyMGMlRTElQkIlQTUlMjAlQzQlOTElRTElQkElQTNtJTIwbmhpJUUxJUJCJTg3bS4lMjAlMjZsZHF1byUzQkMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwaCUyNm9jaXJjJTNCbSUyMG0lRTElQkElQjklMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwdGglMjZlZ3JhdmUlM0JtJTIwJUM0JTgzbiUyMGIlMjZhYWN1dGUlM0JuaCUyMCVDNCU5MSUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMjBuZyUyNm9jaXJjJTNCJTJDJTIwJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMHBoJUUxJUJBJUEzaSUyMG5oJUUxJUJCJTlEJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwdGElMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMHQlRTElQkElQURuJTIwY2glRTElQkIlQTMlMjBIJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwJUM0JTkwJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMG0lRTElQkIlOUJpJTIwa2klRTElQkElQkZtJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYy4lMjBMJTI2dWFjdXRlJTNCYyUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElMjZvZ3JhdmUlM0JpJTIwJUM0JTgzbiUyMGIlMjZhYWN1dGUlM0JuaCUyMGIlMjZlZ3JhdmUlM0JvJTJDJTIwJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMHBoJUUxJUJBJUEzaSUyMGclRTElQkIlQURpJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIweHUlRTElQkIlOTFuZyUyMHQlRTElQkElQURuJTIwY2glRTElQkIlQTMlMjBQaCUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwbXVhJTIwY2hvJTI2cmRxdW8lM0IuJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFQyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMDIlMjB0aCUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwY2glRTElQkElQkYlMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTklMjAlQzQlOTFpJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBuZ28lMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwYW4lMjBkJUM2JUIwJUUxJUJCJUExbmclMkMlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwJUM0JTkxJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjAlQzQlOTElQzYlQjBhJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBzYW5nJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMGNvbi4lMjBOaCVDNiVCMG5nJTIwYyVFMSVCQiVBOSUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwdHUlRTElQkElQTduJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwYmklMjZlY2lyYyUzQm4lMjB0aCVDNiVCMCUyMHYlRTElQkIlODElMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMGwlRTElQkElQTduJTIwaCVFMSVCQiU4RmklMjB0JTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBoJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHRoJUUxJUJBJUJGJTIwbiUyNmFncmF2ZSUzQm8uJTIwQyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBjb24lMjB0ciVFMSVCQSVBMyUyMGwlRTElQkIlOURpJTIwdGglQzYlQjAlMjBwaCVFMSVCQSVBM2klMjBrJUUxJUJCJTgzJTIwciVFMSVCQSVBNXQlMjB0JUUxJUJCJTg5JTIwbSVFMSVCQiU4OSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4MyUyMGMlRTElQkIlQTUlMjB5JTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwdCUyNmFjaXJjJTNCbS4lMjBMJTI2dWFjdXRlJTNCYyUyMHYlRTElQkIlODElMkMlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwYyUyNm9ncmF2ZSUzQm4lMjBjaGklRTElQkIlODF1JTIwJTI2eWFjdXRlJTNCJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMkMlMjBtdWElMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwY2hpJUUxJUJBJUJGYyUyMG5oJUUxJUJBJUFCbiUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjBsJUUxJUJCJThEJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjB0JUUxJUJBJUFGbSUyMHRoJUM2JUExbS4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFTiVDNCU4M20lMjA4MCUyMHR1JUUxJUJCJTk1aSUyQyUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBUaHUlMjZ5YWN1dGUlM0IlMjBiJUUxJUJCJThCJTIwY2glRTElQkIlQTluZyUyMGNoJTI2b2FjdXRlJTNCbmclMjBtJUUxJUJBJUI3dC4lMjBCJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMHMlQzQlQTklMjBuJTI2b2FjdXRlJTNCaSUyMGRvJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMG5naGklRTElQkIlODduJTIwdGh1JUUxJUJCJTkxYyUyMGwlMjZhYWN1dGUlM0IlMjBuJUUxJUJBJUI3bmclMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjA2MCUyMG4lQzQlODNtJTIwciVFMSVCQiU5M2klMjBuJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwdHV5JTIwYmklRTElQkElQkZ0JTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGglRTElQkElQTFpJTIwYyVDNSVBOW5nJTIwa2glMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwZCUyNmFhY3V0ZSUzQm0lMjBraHV5JTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGNhaSUyMHRodSVFMSVCQiU5MWMuJTIwTmglQzYlQjBuZyUyMGMlRTElQkIlQTUlMjB0JUUxJUJCJUIxJTIwbmdoJUM0JUE5JTJDJTIwbiVFMSVCQSVCRnUlMjBjJTI2b2dyYXZlJTNCbiUyMGglMjZ1YWN1dGUlM0J0JTIwdGh1JUUxJUJCJTkxYyUyMHRoJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwYyUyNm9ncmF2ZSUzQm4lMjBiJUUxJUJCJThCJTIwY2glMjZvYWN1dGUlM0JuZyUyMG0lRTElQkElQjd0JTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHMlRTElQkElQkQlMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBjaCVDNCU4M20lMjBzJTI2b2FjdXRlJTNCYyUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBjaG8lMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQi4lMjBWJUUxJUJBJUFEeSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0cm9uZyUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwcGglMjZ1YWN1dGUlM0J0JTIwcXV5JUUxJUJBJUJGdCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4Qm5oJTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGMlRTElQkElQTV0JTIwdCVFMSVCQSVBOXUlMjAlQzQlOTFpJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGJhbyUyMGdpJUUxJUJCJTlEJTIwaCUyNnVhY3V0ZSUzQnQlMjBuJUUxJUJCJUFGYS4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-36448103-71b1-4312-b265-c6aca69187ea-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-36448103-71b1-4312-b265-c6aca69187ea-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0zNjQ0ODEwMy03MWIxLTQzMTItYjI2NS1jNmFjYTY5MTg3ZWEtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJtb2JpbGUlMjIlN0QlMkMlMjJkYXRhU291cmNlJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uJTIyJTNBJTdCJTIyYW5pbWF0aW9uTmFtZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkR1cmF0aW9uJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyYW5pbWF0aW9uRGVsYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBVSkRSJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjMlMkYwMDAwMzMlMkZxdW90ZS00LTEwMDBweC5qcGclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCUyQyUyMnNlY3Rpb25Nb2JpbGUlMjIlM0ElN0IlMjJtZWRpYVR5cGUlMjIlM0EwJTJDJTIybWVkaWElMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGcmVzLWZpbGVzLnZubmNkbi5uZXQlMkZmaWxlcyUyRjIwMjMlMkY3JTJGMzElMkZ0YWktYW5oLmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-94391802-3520-4ef9-ac67-8b62429cd24d-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-94391802-3520-4ef9-ac67-8b62429cd24d-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My05NDM5MTgwMi0zNTIwLTRlZjktYWM2Ny04YjYyNDI5Y2QyNGQtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFTmglQzYlQjBuZyUyMHIlRTElQkIlOTNpJTIwZCUyNnVncmF2ZSUzQiUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBUaHUlMjZ5YWN1dGUlM0IlMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwY2glQzQlODNtJTIwcyUyNm9hY3V0ZSUzQmMlMjBrJUUxJUJCJUI5JTIwbCVDNiVCMCVFMSVCQiVBMW5nJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGbiUyMCVDNCU5MSUyNmFjaXJjJTNCdSUyQyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0JvJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBuZyUyNmFncmF2ZSUzQnklMjAlQzQlOTElRTElQkElQTd1JTIweHUlMjZhY2lyYyUzQm4lMjBuJUM0JTgzbSUyME5oJTI2YWNpcmMlM0JtJTIwVHUlRTElQkElQTV0JTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjJUM1JUE5bmclMjByYSUyMCVDNCU5MWklMjBzYXUlMjAxOCUyMG4lQzQlODNtJTIwbiVFMSVCQSVCMW0lMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMGNoJUUxJUJCJTk3LiUyMEtoaSUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwJUM0JTkxJTI2YXRpbGRlJTNCJTIwbSVFMSVCQSVBNXQlMkMlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwVGh1JTI2eWFjdXRlJTNCJTIwbHUlMjZvY2lyYyUzQm4lMjBiJUM0JTgzbiUyMGtobyVDNCU4M24lMjB0JUUxJUJCJUIxJTIwdHIlMjZhYWN1dGUlM0JjaCUyMG0lMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMHMlQzYlQTElMjBzdSVFMSVCQSVBNXQlMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTgxdSUyMGclMjZpZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElRTElQkIlODMlMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBnaSVFMSVCQiVBRiUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVFMSVCQiU5RiUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwdGglMjZlY2lyYyUzQm0uJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRSUyNmxkcXVvJTNCJTI2T2NpcmMlM0JuZyUyMGMlRTElQkIlQTUlMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjAlMjZvY2lyYyUzQm0lMjBsJUUxJUJBJUE1eSUyMCUyNmFhY3V0ZSUzQm8lMjBxdWFuJTIwdiVFMSVCQiVBQmElMjBraCUyNm9hY3V0ZSUzQmMlMjB2JUUxJUJCJUFCYSUyMG4lMjZvYWN1dGUlM0JpJTNBJTIwJzYzJTIwbiVDNCU4M20lMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMHQlMjZvY2lyYyUzQmklMkMlMjBzYW8lMjBiJTI2YWNpcmMlM0J5JTIwZ2klRTElQkIlOUQlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbiVFMSVCQiVBMSUyMGIlRTElQkIlOEYlMjAlQzQlOTFpLiUyMEQlMjZ1Z3JhdmUlM0IlMjBwaCVFMSVCQSVBM2klMjBjaCVDNCU4M20lMjBzJTI2b2FjdXRlJTNCYyUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBiYW8lMjBuJUM0JTgzbSUyMG4lRTElQkIlQUZhJTJDJTIwdCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMHYlRTElQkElQUJuJTIwdnVpJTIwbCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTJDJTIwY2glRTElQkIlODklMjBtb25nJTIwYyUyNm9ncmF2ZSUzQm4lMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTI2cnNxdW8lM0IuJTIwU2F1JTIwJUM0JTkxJTI2YWFjdXRlJTNCbSUyMG1hJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwdiVFMSVCQiVBMyUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjB2JUUxJUJBJUFCbiUyMGglRTElQkElQjFuZyUyMHRyJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwcXUlMjZ5YWN1dGUlM0IlMkMlMjAlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwJUUxJUJCJTkxbSUyMG4lRTElQkElQjduZyUyMHQlQzYlQjAlRTElQkIlOUZuZyUyMGNoJUUxJUJCJUFCbmclMjBuaCVDNiVCMCUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMHF1YSUyMGtoJUUxJUJCJThGaSUyNnJkcXVvJTNCLiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRUglQzYlQTFuJTIwMTAlMjBuJUM0JTgzbSUyMHIlMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMHIlMjZhdGlsZGUlM0IlMkMlMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBxdSUyNmVjaXJjJTNCbiUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwbmclMjZhZ3JhdmUlM0J5JTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBnaSVFMSVCQiVBRiUyMGwlRTElQkIlODclMjAlQzQlOTElMjZ1YWN1dGUlM0JuZyUyMGJ1JUUxJUJCJTk1aSUyMHMlRTElQkIlOUJtJTIwcGhhJTIwYyUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBoJTI2ZWNpcmMlM0IlMjBsJUUxJUJBJUExaSUyMHIlMjZvYWN1dGUlM0J0JTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBjaCUyNmVhY3V0ZSUzQm4lMjBsJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjB0aCVFMSVCQiU5RCUyMHRoJUUxJUJBJUFGcCUyMGglQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMG0lRTElQkIlOURpJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IuJTIwVHIlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMHRyYW5nJTIwYiVFMSVCQSVBM24lMjB0aCVFMSVCQSVBM28lMkMlMjB0cm9uZyUyMGwlMjZ1YWN1dGUlM0JjJTIwdHIlMjZvZ3JhdmUlM0IlMjBjaHV5JUUxJUJCJTg3biUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwY29uJTIwY2glMjZhYWN1dGUlM0J1JTJDJTIwbCUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMjBuJTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBjJUM1JUE5bmclMjBrJUUxJUJCJTgzJTIwdiVFMSVCQiU4MSUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTJDJTIwdiVFMSVCQiU4MSUyMGwlMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwJTI2YWFjdXRlJTNCaSUyQyUyMHYlRTElQkIlODElMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwaGklMjBzaW5oJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGNobyUyMHMlRTElQkIlQjElMjBuZ2hpJUUxJUJCJTg3cCUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMCUyNm9jaXJjJTNCbmcuJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRUtoaSUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMHklRTElQkElQkZ1JTJDJTIwa2glMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdGglRTElQkIlODMlMjB2JUUxJUJCJTgxJTIwdGglQzQlODNtJTIwbSVFMSVCQiU5OSUyMGMlRTElQkIlQTUlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMG4lRTElQkIlQUZhJTJDJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMFRodSUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJUM2JUExbmclMjBuaCVFMSVCQiU5QiUyMHZpJUUxJUJBJUJGdCUyMG0lRTElQkElQTV5JTIwZCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwdGglQzYlQTElM0ElM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0UlM0NlbSUzRSUyNmxkcXVvJTNCWGElMjBuaGF1JTIwbmhpJUUxJUJCJTgxdSUyMCVDNCU5MW8lRTElQkElQTFuJTJDJTIwbmdoJUM0JUE5JTIwbSUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MWF1JTNDJTJGZW0lM0UlM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0UlM0NlbSUzRUhvYSUyMGMlRTElQkIlOEYlMjBwaCUyNm9jaXJjJTNCaSUyMHBoYWklMkMlMjAlQzQlOTElRTElQkElQTV0JTIwZCUyNmF0aWxkZSUzQmklMjBkJUUxJUJBJUE3dSUzQyUyRmVtJTNFJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFJTNDZW0lM0VNJUUxJUJCJUEzJTIwbSVFMSVCQSVBNXQlMkMlMjB0JTI2b2NpcmMlM0JpJTIwYyUyNm9ncmF2ZSUzQm4lMkMlMjBzYW8lMjBsJUUxJUJBJUExaSUyMHRoJUUxJUJBJUJGJTNDJTJGZW0lM0UlM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0UlM0NlbSUzRU0lRTElQkIlOTdpJTIwZ2klRTElQkIlOUQlMkMlMjBtJUUxJUJCJTk3aSUyMHBoJTI2dWFjdXRlJTNCdCUyMG5oJUUxJUJCJTlCJTIwdGglQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMG5oYXUlMjZyZHF1byUzQiUzQyUyRmVtJTNFJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFJTNDc3Ryb25nJTNFQiUyNmFncmF2ZSUzQmklM0ElMjBOZ3V5JUUxJUJCJTg1biUyMFRoJUUxJUJBJUEzbyUzQyUyRnN0cm9uZyUzRSUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRSUzQ3N0cm9uZyUzRSVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwTmd1eSVFMSVCQiU4NW4lMjBUaCVFMSVCQSVBM28lMkMlMjBHaWElMjAlQzQlOTElMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMGN1bmclMjBjJUUxJUJBJUE1cCUzQyUyRnN0cm9uZyUzRSUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRSUzQ3N0cm9uZyUzRVRoaSVFMSVCQSVCRnQlMjBrJUUxJUJBJUJGJTNBJTIwTmd1eSVFMSVCQiU4NW4lMjBOZyVFMSVCQiU4RGMlM0MlMkZzdHJvbmclM0UlM0NzdHJvbmclM0UlM0MlMkZzdHJvbmclM0UlM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>"],"contentsNotEdit":["<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/9/7/actions.css\">","<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/10/4/media-single-1.css\" data-name=\"media-single.css\" data-version=\"7\" data-component-id=\"COMPONENT002681\" data-html-id=\"vnn-c-v3-31376004-bb10-497a-bcbc-b20e420391c0-COMPONENT002681,vnn-c-v3-2dcae718-e844-4b75-94b3-f992b632dd34-COMPONENT002681,vnn-c-v3-aed662ce-93c3-44f4-877e-3fcd2d96c796-COMPONENT002681,vnn-c-v3-799d40ab-223c-42dd-a92e-033e6a5c3f68-COMPONENT002681,vnn-c-v3-3a296a1b-0658-4d1f-b5e0-5bf40b332703-COMPONENT002681,vnn-c-v3-5f8ac220-d7b8-426d-a91d-a8859f7c60f0-COMPONENT002681,vnn-c-v3-056b8f9e-30cb-4cc4-bafb-1f6b91d42dfd-COMPONENT002681,vnn-c-v3-36448103-71b1-4312-b265-c6aca69187ea-COMPONENT002681,vnn-c-v3-6af8823f-75f8-497c-9573-8d6c574bcbae-COMPONENT002681\">","<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/9/7/text-single-1.css\" data-name=\"text-single.css\" data-version=\"7\" data-component-id=\"COMPONENT002684\" data-html-id=\"vnn-c-v3-bd47c4c9-c026-4458-8329-c7dde21df58d-COMPONENT002684,vnn-c-v3-da89f112-03fa-4ef7-8b74-382afae3e6e0-COMPONENT002684,vnn-c-v3-1d90c04c-8cf2-4eff-a6a0-b8a774dcf1ca-COMPONENT002684,vnn-c-v3-97187c45-b824-4331-863b-354032ce930b-COMPONENT002684,vnn-c-v3-a96e1a51-d3dc-4a01-8e96-ffb49509a340-COMPONENT002684,vnn-c-v3-94391802-3520-4ef9-ac67-8b62429cd24d-COMPONENT002684\">"]},"displayType":12,"options":65536,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"/cu-hoang-dao-thuy-va-tinh-nghia-sau-nang-voi-cuoc-hon-nhan-mai-moi-2222381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cu-hoang-dao-thuy-va-tinh-nghia-sau-nang-voi-cuoc-hon-nhan-mai-moi-1090.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cu-hoang-dao-thuy-va-tinh-nghia-sau-nang-voi-cuoc-hon-nhan-mai-moi-1091.jpg","updatedDate":"2023-12-04T00:37:27","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221781","title":"Cụ bà U80 lập kỷ lục 8 tư thế yoga nổi trên mặt nước, xoay 80 vòng dưới nước","description":"78 tuổi, bà Phạm Thị Ngọc Cầm (Long Biên, Hà Nội) vẫn sáng sáng tập yoga, chiều đến lại nhảy xuống bể bơi “làm” vài vòng.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-ba-u80-lap-ky-luc-8-tu-the-yoga-noi-tren-mat-nuoc-xoay-80-vong-duoi-nuoc-2221781.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cu-ba-u80-lap-ky-luc-8-tu-the-yoga-noi-tren-mat-nuoc-xoay-80-vong-duoi-nuoc-546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220512","title":"Bi kịch của người đàn ông lớn tuổi, thành đạt, thích 'cơi nới'","description":"Những người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình nhưng ngoại tình, dù được thỏa mãn ham muốn trong thời gian cơi nới thêm \"phòng nhì\" nhưng lại gánh chịu nhiều hệ lụy về sau.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-kich-cua-nguoi-dan-ong-lon-tuoi-thanh-dat-thich-coi-noi-2220512.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dan-ong-904.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221948","title":"Mở món quà vợ được tặng khi tốt nghiệp, chồng bất ngờ phát hiện bí mật","description":"TRUNG QUỐC - Dọn nhà, một người đàn ông vô tình thấy món quà vợ được tặng từ khi tốt nghiệp. Tò mò, anh mở ra xem rồi phát hiện một bí mật khiến cả hai bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-mon-qua-vo-duoc-tang-khi-tot-nghiep-chong-bat-ngo-phat-hien-bi-mat-2221948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/anhdd-594.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:27:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221711","title":"Bí quyết sửa nhà như ý, nhẹ gánh chi phí dịp cuối năm","description":"Là việc hầu như “mỗi năm chỉ có một lần”, nhưng nhiều ngưởi lo ngại sửa chữa nhà cửa dịp cuối năm kéo theo nhiều phát sinh về chi phí và thời gian không như kế hoạch.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-quyet-sua-nha-nhu-y-nhe-ganh-chi-phi-dip-cuoi-nam-2221711.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bi-quyet-sua-nha-nhu-y-nhe-ganh-chi-phi-dip-cuoi-nam-963.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211099","title":"Người phụ nữ cưới vợ cho con rể cũ, đón thêm thành viên nhí, nhà đầy ắp tiếng cười","description":"Con dâu mới ngoan ngoãn, con rể hạnh phúc hẳn lên, con gái ruột vui vẻ đón nhận - đó là điều mong mỏi nhất của bà Sáu - người phụ nữ cưới vợ mới cho con rể cũ.","displayType":12,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-cuoi-vo-cho-con-re-cu-don-thanh-vien-nhi-nha-day-ap-tieng-cuoi-2211099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/12-ava-414.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2221826","title":"Về hưu 5 năm, mẹ đơn thân hối tiếc vì đã không làm 3 điều này ở độ tuổi 20","description":"MỸ - Mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con đang tận hưởng cuộc sống đơn giản, vui vẻ ở độ tuổi nghỉ hưu. Khi hoài niệm về quá khứ, về tuổi trẻ, cô cũng có những điều nuối tiếc.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-huu-5-nam-me-don-than-hoi-tiec-vi-da-khong-lam-3-dieu-nay-o-do-tuoi-20-2221826.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ve-huu-5-nam-me-don-than-hoi-tiec-vi-da-khong-lam-3-dieu-nay-o-do-tuoi-20-1430.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221477","title":"3 độ tuổi dễ ngoại tình được trang web hẹn hò 'bóc mẽ'","description":"Theo một cuộc khảo sát gần đây của Ashley Madison - một trang web hẹn hò tại Hoa Kỳ, các đối tác dễ có xu hướng ngoại tình nhất ở 3 độ tuổi này.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-do-tuoi-de-ngoai-tinh-duoc-trang-web-hen-ho-boc-me-2221477.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/3-do-tuoi-de-ngoai-tinh-duoc-trang-web-hen-ho-boc-me-718.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:39:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221330","title":"Giá vàng cao chót vót, con dâu khẩu chiến với mẹ chồng ngay đêm tân hôn","description":"Việc tặng vàng trong đám cưới từ lâu đã trở thành phong tục ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, thời buổi giá vàng tăng chóng mặt, chuyện này bỗng nhiên trở thành vấn đề đáng ngại của một số người.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-cao-chot-vot-con-dau-khau-chien-voi-me-chong-ngay-dem-tan-hon-2221330.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-vang-cao-chot-vot-con-dau-to-tieng-voi-me-chong-ngay-dem-tan-hon-182.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218382","title":"Làm lờ, đó ở Quảng Ninh: Giá bán rẻ mạt, sợ nghề thất truyền","description":"Làng nghề truyền thống Hưng Học, phường Nam Hoà, TX Quảng Yên, Quảng Ninh hiện chỉ còn vài hộ dân làm thuyền nan, đan lờ, dậm, đó bắt thuỷ sản.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-lo-do-o-quang-ninh-gia-ban-re-mat-so-nghe-that-truyen-2218382.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lang-nghe-truyen-thong-lam-ngu-cu-o-quang-ninh-dau-dau-noi-lo-that-truyen-1553.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213582","title":"Cuộc điện thoại từ người cha đòi xét nghiệm ADN cho con vì lời gièm pha","description":"Chỉ vì những lời gièm pha của bạn bè, anh Trương mang con đi xét nghiệm ADN để rồi nhận cái kết ê chề, vợ con chịu tổn thương lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mang-con-di-xet-nghiem-adn-chi-vi-mot-loi-giem-pha-2213582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuoc-dien-thoai-tu-nguoi-cha-doi-xet-nghiem-adn-cho-con-vi-loi-giem-pha-1543.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221280","title":"Cuộc sống hiện tại của em bé nổi tiếng khắp thế giới vì lườm bác sĩ lúc chào đời","description":"BRAZIL - Ba năm sau khi bức ảnh \"em bé chào đời lườm bác sĩ\" nổi tiếng khắp thế giới, ngoại hình cũng như cuộc sống của nhân vật chính đã thay đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-em-be-noi-tieng-khap-the-gioi-vi-luom-bac-si-luc-chao-doi-2221280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuoc-song-hien-tai-cua-em-be-noi-tieng-khap-the-gioi-vi-luom-bac-si-luc-chao-doi-1406.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:45:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215971","title":"Những cô gái 'trong ô cửa sổ' ở phố đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới","description":"HÀ LAN - Sống ở phố đèn đỏ De Wallen, cả những cô gái hành nghề mại dâm hay người dân quanh đó đều có cách riêng để hoà mình vào không khí nhộn nhịp ấy.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-co-gai-trong-o-cua-so-o-pho-den-do-noi-tieng-nhat-the-gioi-2215971.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhung-co-gai-trong-o-cua-so-o-pho-den-do-noi-tieng-nhat-the-gioi-1045.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220338","title":"Nhặt được đứa bé bị bỏ rơi trong đêm mưa tuyết, 30 năm sau điều bất ngờ xảy ra","description":"TRUNG QUỐC - Đứa trẻ người đàn ông nhặt được trong túp lều vào một đêm mưa tuyết hơn 30 năm trước đã mang lại cho ông niềm hạnh phúc mà nhiều người khao khát có được.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhat-duoc-dua-be-bi-bo-roi-trong-dem-mua-tuyet-30-nam-sau-dieu-bat-ngo-xay-ra-2220338.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/anhdd-967.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213255","title":"Bố tôi ngót 30 năm vừa làm cha, vừa làm mẹ","description":"Vậy là mẹ đã rời xa bố con tôi ngót 30 năm. Quãng thời gian ấy không dài nhưng cũng không ngắn đối với cuộc đời một con người.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-toi-ngot-30-nam-vua-lam-cha-vua-lam-me-2213255.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-toi-323.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:08:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220506","title":"8X đau lòng nghe chồng nói 'tôi phải lén lút ngủ với cô'","description":"Người phụ nữ trong chương trình Hẹn ăn trưa tự nhận vì yêu quá nhiều mà phải chịu cảnh là vợ hợp pháp nhưng không được chung sống cùng chồng. Sau 7 năm sống xa cách, cô lâm vào cảnh trầm cảm kéo dài.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hen-an-trua-tap-402-8x-dau-long-nghe-chong-noi-toi-phai-len-lut-ngu-voi-co-2220506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/8x-dau-long-nghe-chong-noi-toi-phai-len-lut-ngu-voi-co-1610.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213149","title":"Cuộc tình ngang trái và ngày đoàn tụ đầy nước mắt sau gần 30 năm","description":"Tại phòng xét nghiệm ADN, người đàn ông ôm mặt khóc nức nở khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm. Chàng trai ngoại quốc cũng rơi nước mắt khi biết người bên cạnh là cha mình.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-tinh-ngang-trai-va-ngay-doan-tu-day-nuoc-mat-sau-xet-nghiem-adn-2213149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/cuoc-tinh-ngang-trai-va-ngay-doan-tu-day-nuoc-mat-sau-gan-30-nam-1546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220487","title":"Nàng dâu về nhà chồng tăng 45kg, chọc ghẹo mẹ chồng tối ngày","description":"“Hai mẹ con hợp nhau tới 90%, con dâu tối ngày chọc ghẹo mẹ chồng. Mẹ chồng cũng không có khoảng cách với con dâu, cảm giác như 2 người bạn”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-chong-nang-dau-tap-357-nang-dau-toi-ngay-choc-gheo-me-chong-2220487.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nang-dau-ve-nha-chong-tang-45kg-choc-gheo-me-chong-toi-ngay-330.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220555","title":"Dr.Papie tặng nước tắm gội cho trẻ sinh non tại Bệnh viện Nhi Trung ương","description":"Hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17/11 vừa qua, Nhãn hàng Dr.Papie đã dành tặng 100 sản phẩm nước tắm gội thảo dược Dr.Papie tới các bé sinh non tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dr-papie-tang-nuoc-tam-goi-cho-tre-sinh-non-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2220555.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/drpapie-tang-nuoc-tam-goi-cho-tre-sinh-non-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-364.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218048","title":"4h sáng, luật sư nhận cuộc gọi của người phụ nữ khóc ngất vì bị lừa tiền lần 2","description":"Có hôm 4h sáng, luật sư Vũ Hoàng Long nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ ở TP.HCM. Rồi cô ấy khóc ngất khi biết đã bị kẻ mạo danh lừa lấy hơn 100 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4h-sang-luat-su-nhan-cuoc-goi-cua-nguoi-phu-nu-khoc-ngat-vi-bi-lua-tien-lan-2-2218048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/4h-sang-luat-su-nhan-cuoc-goi-cua-nguoi-phu-nu-khoc-ngat-vi-bi-lua-tien-lan-2-1573.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220360","title":"Mẹ chồng nhảy cực sung trong đám cưới, con dâu hạnh phúc cổ vũ không ngừng","description":"Thời gian qua, các video mẹ chồng mặc áo dài nhảy múa trong đám cưới thu hút người xem trên mạng xã hội. Các nàng dâu cũng thích thú, cổ vũ không ngừng.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-chong-nhay-cuc-sung-trong-dam-cuoi-con-dau-hanh-phuc-co-vu-khong-ngung-2220360.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/me-chong-nhay-mua-1519.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220297","title":"Đám cưới của cặp đôi siêu giàu, khách đến dự được nhận quà gần 5 triệu đồng","description":"INDONESIA - Cô dâu chú rể đều xuất thân từ những gia đình giàu có và nổi tiếng. Khách tới tham dự không phải tặng quà mà còn được mang quà về như một lời cảm ơn từ cô dâu chú rể.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-cuoi-cua-cap-doi-sieu-giau-khach-den-du-duoc-nhan-qua-gan-5-trieu-dong-2220297.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/dam-cuoi-cua-cap-doi-sieu-giau-khach-den-du-duoc-nhan-qua-gan-5-trieu-dong-1230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T18:11:20","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218296","title":"8X quyết định ly hôn sau 5 năm phải đi nhẹ, nói khẽ ở nhà bố vợ","description":"Về ở rể, Ninh phải tuân theo những quy tắc cứng nhắc mà mẹ vợ đặt ra như: không cười nói trong bữa ăn, không được mời bạn bè về nhà nhậu nhẹt.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8x-quyet-dinh-ly-hon-sau-5-nam-phai-di-nhe-noi-khe-o-nha-bo-vo-2218296.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/8x-quyet-dinh-ly-hon-sau-5-nam-phai-di-nhe-noi-khe-o-nha-bo-vo-1643.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219770","title":"Mẹ đơn thân kể mỗi lần tới thăm con lại bị đánh khiến nam tài xế 'thương lây'","description":"Kể về cuộc hôn nhân trước cùng những tổn thương tinh thần bản thân phải chịu đựng, mẹ đơn thân khóc nghẹn khiến khán giả trường quay Bạn muốn hẹn hò xúc động.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-muon-hen-ho-tap-952-me-don-than-khoc-nghen-tai-truong-quay-gay-xuc-dong-2219770.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/me-don-than-khoc-nghen-tai-truong-quay-khien-nam-tai-xe-thuong-lay-1363.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T20:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218929","title":"Cụ bà 100 tuổi vẫn chăm chỉ đi tư vấn sắc đẹp","description":"NHẬT BẢN - Dù đã 100 tuổi, cụ bà ở Fukushima vẫn chăm chỉ đi làm. Bà được công nhận là cố vấn sắc đẹp cao tuổi nhất thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-ba-100-tuoi-van-cham-chi-di-tu-van-sac-dep-cho-chi-em-phu-nu-2218929.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/cu-ba-100-tuoi-van-cham-chi-di-tu-van-sac-dep-919.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T15:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218904","title":"4 trải nghiệm nghề nghiệp trẻ em cực thích ở KidZania Hà Nội","description":"Tại KidZania, các bạn nhỏ có nhiều cơ hội sáng tạo, học hỏi thông qua hoạt động nhập vai nghề nghiệp thú vị. Đây là mô hình trải nghiệm giáo - trí độc đáo ở Việt Nam, được thiết kế cho trẻ từ 4 - 15 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-trai-nghiem-nghe-nghiep-tre-em-cuc-thich-o-kidzania-ha-noi-2218904.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/4-trai-nghiem-nghe-nghiep-tre-em-cuc-thich-o-kidzania-ha-noi-1295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}
Năm nay 90 tuổi, bà Hoàng Thị Hương Liên - con gái nhà cách mạng, nhà văn hoá Hoàng Đạo Thuý - tự nhận mình đã ở tuổi vừa nói câu sau đã quên câu trước. Nhưng những ký ức của bà về người cha vẫn hiện rõ mồn một, để mỗi lần nhớ lại, từng câu nói, từng kỷ niệm về cụ vẫn chạy qua như xem lại một thước phim cũ.
Hoàng Đạo Thuý là con trai của chí sĩ yêu nước Hoàng Đạo Thành - một quan triều đình nhà Nguyễn. Cụ mồ côi cha từ năm 8 tuổi, mẹ thì đi lấy chồng. Từ nhỏ, cụ đã được nuôi dưỡng bởi người chị gái cùng cha khác mẹ là Hoàng Thị Uyển - tức cụ Cả Mọc, một nhà buôn, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng lúc bấy giờ.
Nhờ những đóng góp to lớn, cụ Cả Mọc từng được cả Bác Hồ lẫn vua Bảo Đại mời tới dùng trà, thể hiện sự trân quý và ngợi khen tấm lòng bồ tát của cụ dành cho cộng đồng.
Là một người được tin cậy và yêu quý như thế nên cụ Cả Mọc cũng rất có uy trong gia đình. Với Hoàng Đạo Thuý, cụ Cả giống một người mẹ hơn là một người chị. Vì thế, cụ Thuý hoàn toàn tin tưởng vào những nhận định và quyết định của chị. Năm ấy 20 tuổi mà chưa có vợ, Hoàng Đạo Thuý nói với cụ Cả Mọc rằng: Chị chọn ai em cũng ưng.
Làm nghề buôn vải ở phố cổ, cụ Cả Mọc thường xuyên tiếp xúc với nhiều hạng người. “Khi ấy, bà ngoại tôi cũng buôn bán và hay đưa mẹ tôi theo xuống Hà Nội lấy hàng. Mẹ tôi ăn mặc quê mùa, tuềnh toàng, người thì bé xíu như que tăm. Nhưng chỉ nghe cách mẹ tôi nói chuyện, cư xử, bà Cả Mọc đã đánh giá ‘đây không phải là một người tầm thường’. Bà nhắm ngay mẹ tôi cho bố tôi và đích thân xuống nhà ngoại tôi ở Đường Lâm (Sơn Tây) để tìm hiểu gia cảnh”.
“Khi ấy, bố tôi đẹp trai, cao lớn, có học thức, lại là trai Hà Nội. Nhiều nhà buôn bán, quan lại muốn gả con gái cho nhưng bà Cả không đồng ý, mà bố tôi cũng không muốn quan hệ với những gia đình buôn bán lớn như thế. Nhà ngoại tôi khi ấy ở vùng quê, là tỉnh lẻ. Thế mà khi bà Cả đã nhắm mẹ tôi thì bố tôi đồng ý ngay. Ông nói: ‘Chị đã lựa chọn kỹ thế là tốt rồi, em xin vâng’”.
Đám cưới diễn ra trong khi cô dâu, chú rể chưa hề gặp mặt nhau. Ngày cưới, cụ bà Cát Thị Tốn vạch tấm màn nhòm ra ngoài, còn nhầm tưởng người anh họ của Hoàng Đạo Thuý mới là chú rể.
“Khi bố tôi lấy mẹ tôi, cả khu phố cổ xôn xao. Không ai hiểu nổi tại sao một thanh niên đẹp đẽ, sáng láng như thế lại đi lấy một phụ nữ nhà quê, thấp bé, đen đủi.
Nhưng chứng kiến 63 năm ông bà sống với nhau, chúng tôi mới có thể hiểu hết được sự lựa chọn sáng suốt của bà Cả. Có lẽ chỉ một người phụ nữ tốt nết như mẹ tôi mới có thể cáng đáng được cả gia đình 10 đứa con để bố tôi yên tâm đi làm việc nước”.
Bà Liên kể, các con cháu sau này cũng nhiều lần hỏi hỏi cụ Thuý: "Ông bà lấy nhau không tìm hiểu như thế thì sống với nhau thế nào? Nhưng bố tôi luôn nói: ‘Dù có tìm hiểu, yêu đương hay không, khi đã lấy người ta làm vợ thì phải chung thuỷ, quý mến và tôn trọng nhau cho đến cuối đời. Sống với tâm niệm ấy nên suốt cuộc đời bố tôi, ông luôn một lòng biết ơn bà trong tất cả những việc ông làm được. Ông luôn nói ‘đó là công của bà’. Thậm chí những cuốn sách ông viết trên giường bệnh chăm bà, ông cũng nói đó là công của bà, có bà động viên thì ông mới viết được như thế, mặc dù để viết được, ông phải ngồi ở đầu giường, kê giấy lên đùi. Lúc nào ông cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình với người vợ chung thuỷ và tốt nết”.
Cụ bà là người ít nói, nhưng đến cuối đời, cụ vẫn thủ thỉ với các con: “Đời mẹ sung sướng khi được bố con thương yêu”.
Lấy nhau được ít hôm thì chàng trai hào hoa của đất Kinh kỳ như được thử thách tấm lòng. “Mẹ tôi bị bệnh nặng”.
“Bà ngoại tôi xem bói, thầy bảo phải lấy vợ lẽ cho bố tôi thì mẹ tôi mới qua khỏi. Bà tôi tưởng bảo con rể lấy vợ lẽ thì dễ quá, nào ngờ bố tôi kiên quyết chối từ, chỉ một lòng lo trị bệnh cho mẹ tôi. Bà tôi đã hứa sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thoả nếu bố tôi lấy vợ lẽ mà bố tôi vẫn không nghe. Bà giận lắm. Song lòng chung thuỷ đã thắng. Sau nửa năm chạy chữa, mẹ tôi khỏi bệnh”.
“Mẹ tôi tuy là gái nhà quê nhưng có học. Ông ngoại tôi là một nhà nho nên ông dạy chữ Nho và chữ Quốc ngữ cho con từ nhỏ. Sau khi lấy bố tôi, có một thời gian mẹ tôi bán sách ở phố Hàng Gai.
Để xoay xở cho một gia đình đông con bằng đồng lương còm cõi từ nghề dạy học của bố, mẹ tôi phải bươn chải làm thêm đủ thứ nghề. Bà vừa bán sách vừa khâu màn thuê”.
Cụ bà chuyên khâu màn the - một loại màn làm từ tơ lụa mỏng, dành cho các gia đình giàu có. Vì thế, khâu màn the đòi hỏi kỹ thuật cao, phải là người cực kỳ khéo tay mới làm được. “Thế mà, một ngày bà khâu được 9 cái màn, trong khi tôi chỉ khâu được 1 cái và tôi chẳng bao giờ dám mơ có thể khâu được nhanh và đẹp được như bà. Khâu màn the rất giỏi nên khi chuyển sang khâu màn xô, bà làm nhoay nhoáy. Sau này, bà còn khâu cả quần đùi, áo may ô”.
Lấy chồng nghèo khó, lại không có ai thân thích hỗ trợ, cụ bà tự thấy mình phải chăm chỉ gấp nhiều lần người khác thì mới đủ sức cáng đáng cả gia đình 10 đứa con nheo nhóc. Suốt những năm Hoàng Đạo Thuý xa nhà đi hoạt động cách mạng, một mình cụ bà ở nhà lo toan, gánh vác. Cụ Thuý hay bảo với các con cháu rằng, cụ bà đã giúp trông nom gia đình để cụ yên tâm làm việc, tức là cụ bà đã giúp cụ trong mọi công việc.
“Năm 64 tuổi, bố tôi về hưu, cũng đúng thời điểm mẹ tôi đổ bệnh nằm một chỗ. Đó là những năm tháng chiến tranh ác liệt, chúng tôi ai cũng bận lao vào công việc của cơ quan, đơn vị, lại còn gia đình riêng, do đó thỉnh thoảng mới về thăm cha mẹ. Ông một mình chăm nom bà, chưa một lần kêu than, oán trách suốt 18 năm trời”.
Hai cụ sống cùng nhau những năm cuối đời trong căn nhà cấp 4 ở làng Đại Yên, không phiền tới con cháu. Cứ sáng sáng, cụ ông lại bế cụ bà ra hiên phơi nắng. Tắm rửa, nấu nướng cho vợ ăn, một tay cụ đảm nhiệm. “Có những hôm mẹ tôi thèm ăn bánh đúc ngô, ông phải nhờ người ta vào tận chợ Hà Đông mới kiếm được. Lúc bà đòi ăn bánh bèo, ông phải gửi người xuống tận chợ Phùng mua cho”.
Có 2 tháng cụ ông được chế độ đi nước ngoài an dưỡng, cụ đành đưa cụ bà sang với các con. Nhưng cứ một tuần cụ lại biên thư về một lần hỏi tình hình cụ bà thế nào. Các con trả lời thư phải kể rất tỉ mỉ để cụ yên tâm. Lúc về, cụ còn chiều ý cụ bà, mua từ chiếc nhẫn đến lọ nước tắm thơm.
Năm 80 tuổi, cụ Thuý bị chứng chóng mặt. Bác sĩ nói do cụ nghiện thuốc lá nặng đã 60 năm rồi nên tuy biết là hại cũng không dám khuyên cụ cai thuốc. Nhưng cụ tự nghĩ, nếu còn hút thuốc thì còn bị chóng mặt và sẽ không chăm sóc được cho cụ bà. Vậy là trong một phút quyết định, cụ cất tẩu đi và không bao giờ hút nữa.
Nhưng rồi dù cụ Thuý có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu, vào một ngày đầu xuân năm Nhâm Tuất, cụ bà cũng ra đi sau 18 năm nằm một chỗ. Khi cụ bà đã mất, cụ Thuý luôn băn khoăn tự trách mình đã sơ suất điều gì để không giữ được cụ bà ở lại thêm.
“Ông cụ đã ôm lấy áo quan vừa khóc vừa nói: '63 năm sống với tôi, sao bây giờ bà nỡ bỏ đi. Dù phải chăm sóc bà bao năm nữa, tôi vẫn vui lòng, chỉ mong còn bà’. Sau đám ma người vợ ông vẫn hằng trân quý, ông ốm nặng tưởng chừng như không qua khỏi”.
Hơn 10 năm ròng rã, không quên một ngày, cụ ông giữ lệ đúng buổi sớm pha cà phê lại rót một chén lên bàn thờ thắp hương mời cụ bà. Trên các trang bản thảo, trong lúc trò chuyện với con cháu, lúc nào cụ cũng kể về cụ bà, về lòng nhân ái, về những hi sinh của cụ bà cho sự nghiệp của cụ ông.
Khi đã yếu, không thể về thăm mộ cụ bà được nữa, cụ Thuý thương nhớ viết mấy dòng thơ: