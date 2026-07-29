Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành về công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác.