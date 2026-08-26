Có 58 cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp được Hà Nội đưa vào danh mục phải di dời do không còn phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch đô thị và nông thôn.