- Ngọc Hân đã trải qua những cột mốc lớn từ hoa hậu, nhà thiết kế, thạc sĩ đến làm mẹ. Nhìn lại, điều khiến chị thấy mình trưởng thành nhất và có gì vẫn muốn thay đổi ở bản thân?
Đi qua một hành trình dài, tôi nhận ra sự trưởng thành không phải lúc nào cũng đến từ điều mình chủ động chọn, đôi khi đến từ những ngã rẽ bất ngờ. Cách đây 4 năm, nếu ai gợi ý học thạc sĩ, tôi sẽ nghĩ họ đang đùa.
Vậy mà có lúc tôi bỗng thấy mình cần học. Không đắn đo, tôi nộp hồ sơ ngay. Bạn bè, gia đình đều ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên ấy đi cùng niềm vui và sự ủng hộ, tiếp thêm cho tôi nhiều năng lượng.
Từ khi làm mẹ, tôi càng khao khát hoàn thiện mình hơn. Không chỉ cho bản thân mà để con nhìn vào và thấy mẹ không ngừng cố gắng. Hành trình 16 năm không quá ngắn cũng không quá dài nhưng tôi đã bước từng bước chắc chắn và chạm đến những mục tiêu đặt ra từ ngày đầu đăng quang.
Tôi thường nói mình ''tăng động'', không lúc nào ngồi yên. Có lẽ chính sự bận rộn ấy giữ tôi luôn tiến về phía trước: có thể chậm hơn người khác nhưng bền bỉ và chắc chắn.
- Đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010 hơn 15 năm, có giai đoạn nào chị thấy vương miện là gánh nặng hơn vinh quang và vượt qua bằng cách nào?
Giai đoạn sau đăng quang rất khó khăn, cũng là lúc tôi “sốc” nhất. Nhưng nhìn lại, đó lại là món quà quý giá. Vì sau này, dù gặp thử thách nào tôi cũng tự nhủ: không thể nặng nề bằng buổi đầu ấy.
Khi đó, tôi quay vào bên trong, tự đặt câu hỏi và vạch ra lộ trình cho 5, 10, 20 năm: mình muốn trở thành hình ảnh thế nào trong mắt mọi người. May mắn gia đình, người thân bên cạnh giúp tôi giữ lại niềm tin khi mệt mỏi. Nhìn lại, tôi thấy mình đã được mài giũa rất nhiều và nếu không có đêm đăng quang năm ấy, có lẽ tôi không có cuộc đời đáng quý như hôm nay.
- Nhiều người biết Ngọc Hân là hoa hậu, nhà thiết kế, MC nhưng chị thật sự muốn được gọi là gì nhất? Và vai trò nào khiến chị áp lực nhất?
Tôi thích nhất khi được gọi là nhà thiết kế - nơi tôi được là mình nhất. Sau khi học xong thạc sĩ, tôi còn ấp ủ học lên trình độ tiến sĩ và trở thành giảng viên để chia sẻ những trải nghiệm của mình với các bạn trẻ, cũng là cách tiếp nối truyền thống gia đình - ông nội tôi là giáo viên.
Còn MC tôi không bỏ. Trong lá số tử vi của tôi, cung Quan Lộc có sao Tham Lang tọa thủ - sao này chủ về đa tài và đa nghề. Thứ tự ưu tiên của tôi là nhà thiết kế, giảng viên, sau đó mới đến MC.
Về áp lực, tôi không thấy vai trò nào đè nặng vì luôn giữ một nguyên tắc: Vui thì làm, không vui thì dừng. Người ngoài thấy bận rộn, còn với tôi đó là niềm vui. Tôi cứ bình thản đi từng bước và tận hưởng những gì mình đang làm.
- Ngọc Hân bảo vệ luận văn thạc sĩ về bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bia Tiến sĩ Văn Miếu. Điều gì thôi thúc chị chọn đề tài học thuật này thay vì một hướng thương mại hơn? Hành trình nghiên cứu đó giúp ích gì cho chị trong vai trò nhà thiết kế?
Đề tài đến với tôi rất tự nhiên. Tôi vốn quen thuộc với Văn Miếu qua nhiều chương trình văn hóa nhưng có lần được cầm trên tay cuốn sách nghiên cứu về hoa văn trên bia tiến sĩ, tôi bỗng muốn đi sâu vào những họa tiết ấy.
Trên bia có rất nhiều loại hoa văn của nhiều thời kỳ nhưng theo lời khuyên của thầy hướng dẫn, tôi chọn nghiên cứu sâu một loại. Tôi chọn hoa sen - quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, đặc biệt là sự khác biệt của hoa sen trên bia tiến sĩ so với các giai đoạn trước.
Quá trình nghiên cứu nuôi dưỡng tôi rất nhiều. Dù luận văn không bắt buộc làm bộ sưu tập, tôi vẫn muốn chuyển hóa nghiên cứu thành sản phẩm nên đã thực hiện một bộ sưu tập và vui khi được ghi nhận. Điều đó càng thôi thúc tôi tiếp tục phát triển đề tài này thành tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh sau này.
- Từng chia sẻ con phải nằm viện, thở oxy, tiêm kháng sinh khiến chị xót xa, cảm xúc lúc đó và bài học lớn nhất chị rút ra là gì?
Lúc đó, con còn rất nhỏ, hay quấy và khó chịu. Tôi biết lo lắng cũng không giải quyết được gì nên cố giữ bình tĩnh, dù trong đầu đang “chạy” rất nhanh: rà lại các mối quan hệ, tìm bác sĩ phù hợp và hướng xử lý. Bên ngoài tôi bình thản nhưng bên trong “nảy số” liên tục. Đó có lẽ là lúc tôi hiểu rõ nhất rằng tình mẫu tử không ồn ào - nó thầm lặng nhưng mạnh mẽ đến mức không gì so sánh được.
- Ngọc Hân từng cắt 40cm tóc tặng trẻ em bệnh, dùng bộ sưu tập áo dài gây quỹ cho bé Bảo Trân. Có phải từ khi làm mẹ, chị nhìn những đứa trẻ khó khăn khác hơn?
Thực ra, trước khi làm mẹ, tôi đã làm những việc như vậy rồi như bán bộ sưu tập tốt nghiệp để ủng hộ các bạn nhỏ khó khăn. Nhưng hồi đó, sự đồng cảm của tôi chưa đủ sâu như bây giờ. Kể từ khi có con, tôi thấu hơn nhiều. Và khi làm những việc đó, tôi cảm thấy vui hơn gấp bội. Thậm chí không cần ai biết cũng được, tôi chỉ cần trong lòng mình thấy ấm là đủ.
- Ngọc Hân gắn bó với "Việc tử tế" và "Trái tim cho em" nhiều năm. Từ khi có con, chị muốn bé Pi sau này hiểu ý nghĩa từ những việc mẹ đang làm?
Từ khi có con, mỗi lần xem lại những câu chuyện về các gia đình có con nhỏ bệnh nặng, tôi không còn kìm được cảm xúc. Nó chạm vào mình ở một nơi rất sâu.
Với bé Pi, tôi không đặt ra lộ trình cứng nhắc nhưng muốn đồng hành cùng con trong những hoạt động ý nghĩa từ sớm - để con học cách sẻ chia, yêu thương và cảm thông. Tôi nghĩ đây là điều không ít bạn nhỏ thành phố đang thiếu khi được nuôi chiều quá mức. Tôi mong con mình đẹp từ bên trong và điều đó phải được vun trồng từ sớm.
- Con còn nhỏ nhưng Ngọc Hân vẫn chạy sự kiện, thiết kế, quay chương trình và hoàn thành luận văn. Chị sắp xếp thời gian cho con như thế nào?
Động lực lớn nhất để tôi cân bằng mọi thứ chính là con. Tôi muốn con nhìn vào mẹ và thấy một người phụ nữ không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng. Vì vậy tôi chọn học thạc sĩ, không chỉ cho bản thân mà để sau này có thể dạy con bằng chính trải nghiệm của mình.
Thực ra, tôi cũng đã tiết chế công việc khá nhiều. Nhờ chủ động lịch trình, tôi có thể ở bên con nhiều hơn. Nhiều bà mẹ phải đi làm toàn thời gian sau 6 tháng, còn tôi dù đi làm từ tháng đầu, chỉ ra ngoài vài tiếng rồi lại về với con. Nghĩ vậy, tôi thấy mình may mắn và không còn dằn vặt nữa.
- Ngọc Hân và chồng từng yêu xa khá lâu trước khi kết hôn. Khi đã có con, hôn nhân của có khác so với những gì chị từng hình dung?
Khác nhiều lắm. Trước đây tôi là người hay đi, hay hẹn hay bận nhưng bây giờ tôi có thể ở nhà cả tuần, thậm chí cả tháng mà vẫn thấy mình đủ đầy, chỉ vì được nhìn con lớn lên từng ngày. Có những buổi sáng ngắm con ngủ, tôi thấy thế là quá đủ rồi.
Còn ông xã dù công việc bận vẫn luôn cố gắng tìm thêm từng khoảnh khắc nhỏ để ở bên con: một chút buổi sáng trước khi đi làm, ghé qua nhà lúc giữa trưa, cố về sớm vào buổi tối. Tôi thấy tình yêu của anh ấy với con không ồn ào nhưng kiên định và đầy đặn.
- Những lúc mệt mỏi nhất khi vừa gánh công việc vừa làm mẹ, chồng đã đứng cạnh và ủng hộ chị thế nào?
Anh ấy ủng hộ việc tôi học thạc sĩ nhiệt tình, thậm chí đầu tư học phí cho tôi. Không chỉ vậy, anh mua thẻ tập gym để tôi duy trì sức khỏe, theo dõi lịch khám định kỳ, nhắc tôi nghỉ ngơi khi thấy quá mải miết. Đó không phải kiểu lãng mạn hoa hồng hay nến thơm nhưng lại là thứ sưởi ấm tôi hơn bất cứ điều gì. Tôi nghĩ đó chính là cách anh ấy yêu thật sự, chu đáo và bền bỉ.
- Từ khi làm mẹ, chị có cảm nhận khác hơn về tình yêu thương bố mẹ dành cho mình?
Có và tôi cảm nhận điều đó rất rõ. Trước đây tôi nghĩ mình đã hiểu tình thương của bố mẹ nhưng thực ra chỉ mới ở bề mặt. Chỉ khi tự mình trải qua những đêm thức trắng, những lần lo lắng cho con, tôi mới thật sự thấm bố mẹ đã vất vả và yêu mình nhiều đến thế nào. Từ đó, tôi thương và biết ơn họ sâu sắc hơn và thấy may mắn khi mình vẫn còn có họ bên cạnh.
Thiết kế: Hằng Trần
Ảnh: NCVV