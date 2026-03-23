- Ngọc Hân đã trải qua những cột mốc lớn từ hoa hậu, nhà thiết kế, thạc sĩ đến làm mẹ. Nhìn lại, điều khiến chị thấy mình trưởng thành nhất và có gì vẫn muốn thay đổi ở bản thân?

Đi qua một hành trình dài, tôi nhận ra sự trưởng thành không phải lúc nào cũng đến từ điều mình chủ động chọn, đôi khi đến từ những ngã rẽ bất ngờ. Cách đây 4 năm, nếu ai gợi ý học thạc sĩ, tôi sẽ nghĩ họ đang đùa.

Vậy mà có lúc tôi bỗng thấy mình cần học. Không đắn đo, tôi nộp hồ sơ ngay. Bạn bè, gia đình đều ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên ấy đi cùng niềm vui và sự ủng hộ, tiếp thêm cho tôi nhiều năng lượng.

Từ khi làm mẹ, tôi càng khao khát hoàn thiện mình hơn. Không chỉ cho bản thân mà để con nhìn vào và thấy mẹ không ngừng cố gắng. Hành trình 16 năm không quá ngắn cũng không quá dài nhưng tôi đã bước từng bước chắc chắn và chạm đến những mục tiêu đặt ra từ ngày đầu đăng quang.

Tôi thường nói mình ''tăng động'', không lúc nào ngồi yên. Có lẽ chính sự bận rộn ấy giữ tôi luôn tiến về phía trước: có thể chậm hơn người khác nhưng bền bỉ và chắc chắn.

- Đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010 hơn 15 năm, có giai đoạn nào chị thấy vương miện là gánh nặng hơn vinh quang và vượt qua bằng cách nào?

Giai đoạn sau đăng quang rất khó khăn, cũng là lúc tôi “sốc” nhất. Nhưng nhìn lại, đó lại là món quà quý giá. Vì sau này, dù gặp thử thách nào tôi cũng tự nhủ: không thể nặng nề bằng buổi đầu ấy.

Khi đó, tôi quay vào bên trong, tự đặt câu hỏi và vạch ra lộ trình cho 5, 10, 20 năm: mình muốn trở thành hình ảnh thế nào trong mắt mọi người. May mắn gia đình, người thân bên cạnh giúp tôi giữ lại niềm tin khi mệt mỏi. Nhìn lại, tôi thấy mình đã được mài giũa rất nhiều và nếu không có đêm đăng quang năm ấy, có lẽ tôi không có cuộc đời đáng quý như hôm nay.

- Nhiều người biết Ngọc Hân là hoa hậu, nhà thiết kế, MC nhưng chị thật sự muốn được gọi là gì nhất? Và vai trò nào khiến chị áp lực nhất?

Tôi thích nhất khi được gọi là nhà thiết kế - nơi tôi được là mình nhất. Sau khi học xong thạc sĩ, tôi còn ấp ủ học lên trình độ tiến sĩ và trở thành giảng viên để chia sẻ những trải nghiệm của mình với các bạn trẻ, cũng là cách tiếp nối truyền thống gia đình - ông nội tôi là giáo viên.

Còn MC tôi không bỏ. Trong lá số tử vi của tôi, cung Quan Lộc có sao Tham Lang tọa thủ - sao này chủ về đa tài và đa nghề. Thứ tự ưu tiên của tôi là nhà thiết kế, giảng viên, sau đó mới đến MC.

Về áp lực, tôi không thấy vai trò nào đè nặng vì luôn giữ một nguyên tắc: Vui thì làm, không vui thì dừng. Người ngoài thấy bận rộn, còn với tôi đó là niềm vui. Tôi cứ bình thản đi từng bước và tận hưởng những gì mình đang làm.

- Ngọc Hân bảo vệ luận văn thạc sĩ về bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bia Tiến sĩ Văn Miếu. Điều gì thôi thúc chị chọn đề tài học thuật này thay vì một hướng thương mại hơn? Hành trình nghiên cứu đó giúp ích gì cho chị trong vai trò nhà thiết kế?

Đề tài đến với tôi rất tự nhiên. Tôi vốn quen thuộc với Văn Miếu qua nhiều chương trình văn hóa nhưng có lần được cầm trên tay cuốn sách nghiên cứu về hoa văn trên bia tiến sĩ, tôi bỗng muốn đi sâu vào những họa tiết ấy.

Trên bia có rất nhiều loại hoa văn của nhiều thời kỳ nhưng theo lời khuyên của thầy hướng dẫn, tôi chọn nghiên cứu sâu một loại. Tôi chọn hoa sen - quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, đặc biệt là sự khác biệt của hoa sen trên bia tiến sĩ so với các giai đoạn trước.

Quá trình nghiên cứu nuôi dưỡng tôi rất nhiều. Dù luận văn không bắt buộc làm bộ sưu tập, tôi vẫn muốn chuyển hóa nghiên cứu thành sản phẩm nên đã thực hiện một bộ sưu tập và vui khi được ghi nhận. Điều đó càng thôi thúc tôi tiếp tục phát triển đề tài này thành tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh sau này.