Tạp chí Condé Nast Traveler (ấn bản Mỹ) vừa công bố danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards. Việt Nam ở với vị trí thứ 10 với tổng điểm 92,99.