Theo báo cáo công của Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm, thiệt hại do các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tại khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand gây ra trong năm 2025 ước tính tới 114,1 tỷ USD.