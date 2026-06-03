Thót tim cảnh xe tải trôi lùi trên đèo núi rồi lao xuống vực sâu

ẤN ĐỘ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đèo Zojila, thuộc khu vực dãy Himalaya, khi một chiếc xe tải mất kiểm soát và lao xuống vực sâu trong lúc lưu thông qua đoạn đường đèo hiểm trở.