Truy cập vào website, người dân có thể tham gia bình chọn trong 150 gương mặt truyền cảm hứng mà họ mong muốn. Đó không chỉ là những tấm gương bình dị, mà là các lát cắt đời sống, nơi ta bắt gặp những con người thầm lặng ngày ngày thắp sáng tri thức, gìn giữ văn hóa, chăm lo sức khỏe và nâng đỡ tinh thần cộng đồng. Mỗi câu chuyện là một ngọn lửa nhỏ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo nên một bầu trời ấm áp của hy vọng và tiếp sức thêm niềm tin vào một Việt Nam tươi đẹp hơn.

Dựa vào những đóng góp thực tiễn của các cá nhân, Ban Tổ chức sẽ chọn lọc và sắp xếp các câu chuyện vào sáu lĩnh vực trọng tâm gồm: Giáo dục – Đào tạo nghề, Phát triển bền vững môi trường, Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng, Phát triển cộng đồng, Văn hóa – nghệ thuật – thể thao vì cộng đồng, và Khoa học – công nghệ vì cộng đồng. Mỗi hồ sơ được đánh giá dựa trên năm tiêu chí cốt lõi: tính bền vững, sự cam kết, tác động cộng đồng, khả năng nhân rộng và yếu tố sáng tạo – những thước đo giúp nhận diện những “người truyền lửa” thực sự.