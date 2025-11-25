Truy cập vào website, người dân có thể tham gia bình chọn trong 150 gương mặt truyền cảm hứng mà họ mong muốn. Đó không chỉ là những tấm gương bình dị, mà là các lát cắt đời sống, nơi ta bắt gặp những con người thầm lặng ngày ngày thắp sáng tri thức, gìn giữ văn hóa, chăm lo sức khỏe và nâng đỡ tinh thần cộng đồng. Mỗi câu chuyện là một ngọn lửa nhỏ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo nên một bầu trời ấm áp của hy vọng và tiếp sức thêm niềm tin vào một Việt Nam tươi đẹp hơn.
Dựa vào những đóng góp thực tiễn của các cá nhân, Ban Tổ chức sẽ chọn lọc và sắp xếp các câu chuyện vào sáu lĩnh vực trọng tâm gồm: Giáo dục – Đào tạo nghề, Phát triển bền vững môi trường, Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng, Phát triển cộng đồng, Văn hóa – nghệ thuật – thể thao vì cộng đồng, và Khoa học – công nghệ vì cộng đồng. Mỗi hồ sơ được đánh giá dựa trên năm tiêu chí cốt lõi: tính bền vững, sự cam kết, tác động cộng đồng, khả năng nhân rộng và yếu tố sáng tạo – những thước đo giúp nhận diện những “người truyền lửa” thực sự.
Giáo dục từ lâu đã được xem là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của một tương lai bền vững. Các đề cử trong lĩnh vực này phần lớn là những cá nhân đang góp phần nâng cao năng lực cộng đồng qua hoạt động đào tạo nghề, kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp hoặc tạo điều kiện học tập cho các cộng đồng yếu thế.
Những đề cử trong lĩnh vực là những con người miệt mài gieo hạt giống tri thức cho cộng đồng, những nhà giáo gieo con chữ với tinh thần sáng tạo đổi mới và những tấm lòng tạo cơ hội học tập cho những nhóm yếu thế trong xã hội.
Họ không chỉ góp phần nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn thông qua giáo dục, mà còn là những người đang đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng địa phương thông qua tri thức.
Việc tìm kiếm mô hình kinh tế sản xuất hài hòa với mục tiêu phát triển bền vững là bài toán cần sự đóng góp từ óc sáng tạo của người lao động. Các cá nhân trong lĩnh vực này có các sáng kiến, hành động vì môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thực hành lối sống - sản xuất bền vững.
Thông qua các mô hình kinh tế hay sáng kiến bảo vệ môi trường, họ đang tạo ra những thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp người dân địa phương nâng cao sinh kế theo hướng ổn định và an toàn hơn, các mô hình này còn góp phần bồi hoàn nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Lĩnh vực này tôn vinh những cá nhân có đóng góp vào việc khuyến khích lối sống năng động, cân bằng và nuôi dưỡng văn hóa hướng đến sức khỏe toàn diện và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng
Họ là những hạt nhân đang lan tỏa cảm hứng bằng chính những hành động thiết thực và gần gũi như việc gieo hạt mầm hy vọng cho những mảnh đời đặc biệt trong xã hội. Câu chuyện của họ minh chứng về sự thay đổi bền vững không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao, mà đôi khi bắt đầu từ việc mỗi người biết quan tâm đến bản thân và san sẻ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Những đóng góp bền bỉ của họ đang tạo nền tảng vững chắc cho một xã hội khỏe mạnh, gắn kết và giàu lòng nhân ái.
Một trong những động phát triển to lớn của các cộng đồng ở khu vực nông thôn chính là sự nâng đỡ và đóng góp thiết thực giúp thay đổi diện mạo của vùng nông thôn. Thông qua lĩnh vực Phát triển cộng đồng, các đề cử là những cá nhân đồng hành cùng cộng đồng qua các dự án hoặc sáng kiến tạo ra thay đổi tích cực và giúp phát triển đời sống văn hóa vùng nông thôn. Họ là những người chọn cách chung tay bền bỉ cùng cộng đồng từ đó thay đổi diện mạo của các vùng nông thôn.
Chính những đóng góp âm thầm ấy, làm hồi sinh nhiều làng quê, để mỗi người dân cảm nhận rõ niềm tin, sự kết nối và cơ hội vươn lên từ chính mảnh đất của mình.
Văn hóa – nghệ thuật – thể thao luôn là “mạch nguồn” của sự gắn kết và lưu giữ bản sắc và sức sống bền bỉ của các cộng đồng địa phương. Lĩnh vực này tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống hoặc thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, nghệ nhân dân gian; những cá nhân có các sáng kiến hoặc dự án thể thao góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, xây dựng tinh thần, rèn luyện sức khỏe, khuyến khích lối sống tích cực.
Họ không chỉ giữ gìn giá trị văn hóa, nghệ thuật và thể thao mà còn thổi vào cộng đồng một đời sống tinh thần phong phú. Họ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, khích lệ sự tham gia của mọi lứa tuổi và tạo nên một đời sống giàu đẹp ở địa phương.
Đây là lĩnh vực đề cử các sáng kiến công nghệ và khoa học ứng dụng nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương. Các câu chuyện trong lĩnh vực này là chứng minh rằng những đổi mới về khoa học – công nghệ không chỉ đến từ những đầu óc thiên tài mà còn là những tấm gương lao động âm thầm và bình dị.
Những sáng kiến của họ đã không ngừng cải thiện hiệu suất sản xuất, giảm bớt sức lao động thủ công, thâm chí tìm ra phương pháp hỗ trợ chữa bệnh hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Những câu chuyện của họ là nguồn cảm hứng bất tận cho xã hội về tiềm năng của khoa học – công nghệ có thể đến từ chính sự cần cù và sáng tạo dù họ nhỏ bé đến đâu.
“Vinh danh Người truyền lửa” là giải thưởng tôn vinh cấp quốc gia do SABECO khởi xướng, phối hợp cùng Báo Đại Đoàn Kết và dưới sự chỉ đạo đồng hành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây không chỉ là một chương trình tri ân, mà còn là hoạt động lan tỏa những giá trị tốt đẹp đang âm thầm được nuôi dưỡng ở mọi miền đất nước.
Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh 150 gương mặt điển hình với những câu chuyện truyền cảm hứng trên khắp cả nước – những con người bình dị nhưng đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.
Từ ngày 15/11/2025 đến 25/11/2025, người dân trên cả nước có thể tìm hiểu câu chuyện của các đề cử và tham gia bình chọn trực tuyến trên trang web chính thức của chương trình: https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/. Đây là cơ hội để mỗi người dân cùng góp tiếng nói tôn vinh những người đang âm thầm thắp sáng tri thức, tình người và niềm tin vào tương lai.