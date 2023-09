Lời khai của kẻ tráo hơn 1.000 tờ vé số cũ

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 26/9 gồm các tin chính: Tài xế xe buýt tạt đầu, chèn người đi đường. Lời khai của kẻ tráo hơn 1.000 tờ vé số, nạn nhân là người già, tàn tật. Xử phạt 2 người phụ nữ rao bán 'bùa phép' trên Facebook.

Mời quý độc giả theo dõi Bản tin Podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 26/9 của VIetNamNet gồm các tin chính: Tài xế xe buýt tạt đầu, chèn người đi đường bị đình chỉ công việc. Lời khai của kẻ tráo hơn 1 nghìn tờ vé số cũ, nạn nhân đều là người già, tàn tật. Xử phạt 2 người phụ nữ ở Hà Nội rao bán 'bùa phép' trên Facebook.

Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2024

Ngày 26/9, Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc tham gia ý kiến về ngày nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh năm 2024. Sau khi nhận được công văn của Bộ Lao động thương binh và xã hội về 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu dự thảo văn bản gửi Thủ tướng. Theo dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất phương án 1 theo đề xuất của Bộ Lao động thương binh và xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8/2/2024 (tức 29 tháng Chạp) đến hết ngày 14/2/2024 (tức mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng thống nhất phương án nghỉ Quốc khánh 2024 theo phương án 1 của Bộ Lao động thương binh và xã hội. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024. Tổng số ngày nghỉ là 4 ngày liên tiếp. Tài xế xe buýt tạt đầu, chèn người đi đường bị đình chỉ công việc

Chiều 26/9, trả lời phóng viên VietNamNet, ông Đào Việt Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc tài xế xe buýt 29B-0 5 8 7 3 chèn ép người đi đường. Ngay trong sáng nay, lãnh đạo công ty cũng đã yêu cầu tài xế viết bản tường trình. Qua công tác xác minh, hình ảnh trên clip trùng khớp với điều lái xe được yêu cầu giải trình. Bước đầu, tài xế khai do tắc đường, đường đông. Sự việc này diễn ra từ cuối tháng 7 nhưng đến gần đây mới được chia sẻ lên mạng xã hội. "Quan điểm của công ty là tất cả các vi phạm dù được phát hiện ngay hay sau này thì vẫn bị xử lý. Sáng nay, tài xế đã nộp bản tường trình về công ty. Hiện, chúng tôi đang xác minh. Trong quá trình này sẽ tạm thời đình chỉ công việc đối với tài xế để tiếp tục làm rõ. Thời gian đình chỉ từ 3 ngày đến 1 tuần”, ông Dũng nói. Sự việc đã được công ty đưa lên bản tin, chia sẻ trong các nhóm để mang tính giáo dục với những lái xe khác. Ông Dũng cho biết quan điểm của công ty: Áp lực giao thông càng lớn càng đòi hỏi lái xe phải cố gắng, phải tuân thủ đúng luật. Không thể vin vào cớ đường đông để châm trước. Tước danh hiệu Công an nhân dân với thượng úy Lê Hữu Tùng

Ngày 26/9, nguồn tin của Phóng viên VietNamNet cho biết, Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng uý Lê Hữu Tùng, công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh. Lý do kỷ luật vì thượng úy Lê Hữu Tùng có hành vi vi phạm kỷ luật được quy định tại điểm c, khoản 11, mục V phụ lục ban hành kèm thông tư 38 năm 2022 của Bộ Công an. Người ký quyết định kỷ luật là Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Theo nguồn tin, hình thức kỷ luật trên được đưa ra do thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan đến cái chết của anh Bùi Văn H (28 tuổi) khi làm việc tại trụ sở Công an huyện Đức Linh, liên quan nghi vấn trộm chó. ","voiceCode":"hn_female_ngochuyen_full_48k-fhg","speedRate":"1.1","delay":1.0,"newsId":"2194663"},{"id":"214aef9d-05c2-4d55-aa0f-bba2a9c87313","inputText":"Phát hiện 2 lô hàng Iphone 15 Pro Max nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất","voiceCode":"hn_male_phuthang_news65dt_44k-fhg","speedRate":"1.1","delay":1.0,"newsId":"2194528"},{"id":"461fab2b-c509-4dd0-883c-516b3bc29985","inputText":"Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chiều 26/9 cho Phóng viên VietNamNet biết, ngày 22 và 23 tháng 9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng thực hiện bắt giữ 2 lô hàng gồm 36 chiếc Iphone 15 Pro Max nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, vào lúc 19 giờ 05 ngày 22/9, trong khi tiến hành làm thủ tục cho hành khách trên chuyến bay số hiệu VJ814 từ Singapore về Việt Nam, qua tiến hành soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hành lý của hành khách TNS (Sinh năm 1992, ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) phát hiện có hàng hóa vượt định mức miễn thuế nhập cảnh nhưng không khai báo. Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam và Đội thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra thực tế hành lý. Kết quả phát hiện bên trong ba lô màu đen của hành khách này ngoài đồ cá nhân còn có 22 chiếc điện thoại Iphone 15 Pro Max mới 100%. Tiếp đó, ngày 23/9, qua thực hiện soi chiếu hành lý của hành khách NMH (Sinh năm 1992, ngụ tại Phường 13, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) trên chuyến bay số hiệu BL6 8 0 0 từ Thái Lan về Việt Nam, phát hiện bên trong hành lý có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế hành lý. Kết quả, lực lượng phát hiện bên trong ba lô của ông H có 14 chiếc điện thoại Iphone 15 Pro Max mới 100%. Số hàng hóa này trong quá trình làm thủ tục ông H. đã không khai báo, nộp thuế với cơ quan Hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam. Vụ việc đang được Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, Cục Hải quan TP Đà Nẵng cũng vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng gồm 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax 256 GB (máy đã tháo hộp) cùng hộp và bộ phụ kiện, tổng trị giá ước tính khoảng 700 triệu đồng, nhập lậu qua đường hàng không.

VinFast giảm tiếp, vốn hóa còn 32 tỷ USD

Mở cửa phiên giao dịch chính thức ngày 26/9 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (tức tối 26/9 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto (VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Cụ thể, tính tới 20 giờ 30 ngày 26/9 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS giảm 1,7% so với phiên liền trước xuống 13,7 USD mỗi cổ phiếu. Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VinFast Auto (VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng ở mức 32,6 tỷ USD. Trong 13 phiên qua, cổ phiếu VinFast biến động theo xu hướng giảm dần, từ 18 USD mỗi cổ phiếu về dưới ngưỡng 14 USD mỗi cổ phiếu. Thanh khoản giảm xuống vùng 2 tới 3 triệu đơn vị mỗi phiên, thay vì mức 10 tới 20 triệu đơn vị mỗi phiên như những ngày sôi động hồi cuối tháng 8. Trong phiên 25 tháng 9, VinFast ghi nhận chỉ có 2,35 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Với việc cổ phiếu giảm 5 phiên qua, vốn hóa của VinFast xuống thứ 16 trên thế giới, xếp sau hãng xe Hyundai của Hàn Quốc, Li Auto của Trung Quốc và sau hãng Maruti Suzuki India. Giới đầu tư hiện chờ xem hãng xe VinFast khi nào sẽ được Ủy ban Chứng khoán Mỹ (S E C) phê duyệt kế hoạch đăng ký chào bán hơn 75 triệu cổ phiếu VFS.

Lời khai của kẻ tráo hơn 1 nghìn tờ vé số cũ, nạn nhân đều là người già, tàn tật

Ngày 26/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành lấy lời khai đối với ông Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là bà Lê Thị Thuận, 46 tuổi, người khuyết tật quê tỉnh Khánh Hòa, hiện ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa. Tại cơ quan công an, ông Vinh khai nhận chơi cá độ bóng đá nên dẫn tới nợ nần. Người này lên kế hoạch để có tiền tiếp tục cá độ và trả nợ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của người tàn tật, người già để bán lại lấy tiền trả nợ. Người này còn khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự đã lừa chiếm đoạt vé số của 3 người khác tại địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) với tổng hơn 1 nghìn tờ vé số và thực hiện một số vụ lừa đảo khác tại các tỉnh, thành lân cận tổng số hơn 10 vụ. Những nạn nhân mà ông Vinh nhắm đến là những người già, người tàn tật bán vé số trên các tuyến đường.

Xử phạt 2 người phụ nữ ở Hà Nội rao bán 'bùa phép' trên Facebook

Tối 26/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản Faceook thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán "bùa phép" có nội dung mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Tiến hành xác minh, công an đã làm rõ được các chủ tài khoản là ĐKT (sinh năm 1994, ở Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và NTN (Sinh năm 1993, ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Công an quận Đống Đa và Công an quận Hà Đông mời 2 người này lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an cũng yêu cầu các trường hợp trên gỡ bỏ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan không phù hợp với thuần phong, mỹ tục trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm. Công an đã lập biên bản ra quyết định xử phạt 2 trường hợp trên về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc\". Mức phạt đối với mỗi trường hợp này là 7,5 triệu đồng.

Trịnh Sảng phải đền bù hơn 300 tỷ đồng do bê bối cá nhân

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân quận Song Giang, Thượng Hải (Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết cho vụ kiện giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phim và Truyền hình Hải Ninh D và nữ diễn viên Trịnh Sảng. Theo đó, Trịnh Sảng buộc phải trả lại cho Công ty Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Hải Ninh D 30,5 triệu Nhân dân tệ (tương đương 101 tỷ đồng) và bồi thường thiệt hại kinh tế 60 triệu Nhân dân tệ (tương đương 200,1 tỷ đồng). Như vậy, tổng số tiền mà Trịnh Sảng phải đưa cho công ty trên là 90,5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 301,9 tỷ đồng). Mặc dù phía Trịnh Sảng đã kháng cáo nhưng tòa án vẫn quyết định giữ nguyên phán quyết của mình. Theo Tòa án nhân dân quận Song Giang, trong hợp đồng giữa Trịnh Sảng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Hải Ninh D ký có ghi rõ: “Nếu ngôi sao bị Cục Báo chí và Xuất bản Nhà nước hoặc Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước phong sát do có hành vi phạm tội hoặc trái pháp luật dẫn đến các tác phẩm điện ảnh, truyền hình không thể phát sóng thì phía Công ty TNHH Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Hải Ninh D có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế”. Năm 2021, Trịnh Sảng chính thức bị “cấm sóng” sau bê bối mang thai hộ và trốn thuế. Bi Rain phủ nhận cáo buộc lừa bán bất động sản giá cắt cổ

Mới đây Bi Rain bị cáo buộc gian dối khi bán bất động sản giá cao không đúng với quảng cáo. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ khẳng định đây hoàn toàn là "thông tin sai sự thật". Cụ thể, ngày 25/9, một tài khoản YouTube đã đăng đoạn video có tựa đề: "Lý do vì sao ca sĩ Rain (Jung Ji Hoon) bị kiện vì lừa bán bất động sản không đúng thực tế với giá 8,5 tỷ won". Trong video, YouTuber này cho biết nạn nhân A đã đạt được thoả thuận bán lại toà nhà của mình ở Namyang New Town, Hwaseong, tỉnh Gyeonggi cho Rain còn nam ca sĩ sẽ bán lại căn nhà của mình ở Itaewon, Seoul cho ông A. Khi ông A thông báo ý định tới thăm nhà, Rain đã từ chối vì lo ngại vi phạm quyền riêng tư. Người này cho biết sau khi ký hợp đồng mua bán nhà, ông nhận thấy căn nhà thực tế khác hẳn hình ảnh mình đã được nam ca sĩ cung cấp. Chính vì thế, tháng trước ông A đã báo sự việc với Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul, khẳng định chưa từng nhìn thấy hình ảnh toà nhà tương tự như Rain hứa hẹn trong ảnh chụp. Sau khi xuất hiện cáo buộc trên, Rain Company, công ty đại diện của nam ca sĩ đã ra thông cáo nói rõ. Phía nam ca sĩ cho rằng sự việc gây ồn ào chỉ vì Rain là người nổi tiếng. \"Thật vô lý khi nói rằng một ngôi nhà trị giá vài tỷ won được mua chỉ bằng cách nhìn vào ảnh. Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng cho thấy mọi cáo buộc của người mua kia đều không đúng. Nếu người mua khiếu nại dựa trên thông tin sai sự thật, chúng tôi sẽ công bố mọi chứng cứ này khi tiến hành các thủ tục pháp lý. Chúng tôi sẽ có các hành động pháp lý mạnh với những người lợi dụng người nổi tiếng để thực hiện các hành vi như vậy", Rain Company thông báo.

Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 26/9 của VietNamNet, được thể hiện qua giọng đọc AI của Vbee.