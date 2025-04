Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.

Đầu năm 1975, trước thời cơ lịch sử, Đảng ta đã hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, chỉ trong một thời gian ngắn, với ý chí và sức mạnh quật cường, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi các chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, hy sinh, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi, một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam và “đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”[1]. Phát huy thành quả và bài học kinh nghiệm của Đại thắng mùa Xuân 1975, suốt 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” đúng như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, những bài học của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, kế thừa và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.