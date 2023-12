{"article":{"id":"2225729","title":"Cảnh 'cẩu tặc' đi ô tô bắn súng điện trộm chó trong tích tắc","description":"Nhóm \"cẩu tặc\" đi ô tô trong đêm, dùng súng điện tự chế bắn con chó trước cửa một nhà dân rồi bê lên xe tẩu toát","contentObject":{"videoUrl":"<iframe width='560' height='315' src='https://embed.vietnamnet.vn/v/00IMKJ.html' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>","content":"<p>Nguồn MXH</p>","videoId":"00IMKJ"},"displayType":4,"options":0,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"/canh-cau-tac-di-o-to-ban-sung-dien-trom-cho-trong-tich-tac-2225729.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/canh-cau-tac-di-o-to-ban-sung-dien-trom-cho-trong-tich-tac-1167.gif","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/canh-cau-tac-di-o-to-ban-sung-dien-trom-cho-trong-tich-tac-1168.gif","updatedDate":"2023-12-11T17:56:19","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"11/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225735","title":"Cận cảnh bãi biển dài gần 1 km ngập tràn cá chết ở Nhật Bản","description":"Hàng nghìn tấn cá chết, trong đó có cá mòi và cá thu, trôi dạt vào một bãi biển phía Bắc Nhật Bản, khiến giới chức địa phương vô cùng bối rối.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-gan-bai-bien-dai-gan-1km-o-nhat-ban-ngap-tran-ca-chet-2225735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/can-canh-bai-bien-dai-gan-1-km-ngap-tran-ca-chet-o-nhat-ban-1199.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:25:21","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225705","title":"Người đàn ông may mắn thoát nạn khi chạm trán hổ dữ ngay trên đường","description":"ẤN ĐỘ - Một người đàn ông may mắn thoát nạn khi chạm trán với một con hổ Bengal ngay trên đường, gần công viên Quốc gia Jim Corbett, bang Uttarakhand.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-may-man-thoat-nan-khi-cham-tran-ho-du-ngay-tren-duong-2225705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-dan-ong-may-man-thoat-nan-khi-cham-tran-ho-du-ngay-tren-duong-1138.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:42:10","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225656","title":"Khoảnh khắc động cơ máy bay Tu-204 bốc cháy giữa không trung","description":"NGA - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc động cơ của máy bay chở hàng Tu-204 thuộc hãng hàng không Aviastar-TU bốc cháy khi cất cánh tại sân bay Ulan-Ude (Baikal).","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoanh-khac-dong-co-may-bay-tu-204-boc-chay-giua-khong-trung-2225656.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/khoanh-khac-dong-co-may-bay-tu-204-boc-chay-giua-khong-trung-989.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:00:41","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224225","title":"Cảnh hiếm bên trong tàu chiến Israel với loạt vũ khí hạng khủng","description":"Bên trong tàu chiến Israel là một loạt các vũ khí hạng khủng như tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm và nhiều đạn pháo 76 mm.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-hiem-ben-trong-tau-chien-israel-voi-loat-vu-khi-hang-khung-2224225.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/canh-hiem-ben-trong-tau-chien-israel-voi-loat-vu-khi-hang-khung-623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T13:10:54","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225496","title":"Lý Quí Khánh: 'Ngôn ngữ thời trang của Mỹ Tâm giúp tôi mạnh mẽ hơn'","description":"Ở đêm nhạc \"My Soul 1981\", Mỹ Tâm gây chú ý khi diện loạt trang phục ấn tượng. NTK đứng sau các trang phục của cô - Lý Quí Khánh cho biết đàn chị có phong cách mạnh mẽ, gần gũi.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-qui-khanh-ngon-ngu-thoi-trang-cua-my-tam-giup-toi-manh-me-hon-2225496.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ly-qui-khanh-thoi-trang-my-tam-co-su-nam-tinh-gan-gui-voi-khan-gia-609.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:53:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225559","title":"JSOL sang ‘nóc nhà châu Âu’, 'biểu tượng của Disney’ để quay MV","description":"JSOL tới châu Âu trong hơn 1 tháng để quay hình MV \"Nên yêu hay không nên\", mang đến các thước phim đẹp mắt, hùng vĩ.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jsol-sang-noc-nha-chau-au-bieu-tuong-cua-disney-de-quay-mv-2225559.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/jsol-sang-noc-nha-chau-au-bieu-tuong-cua-disney-de-quay-mv-600.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:39:12","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225739","title":"Lệ Quyên bất ngờ trẻ trung như nữ sinh, nhí nhảnh bên vợ Chi Bảo","description":"Chọn trang phục đầy trẻ trung, Lệ Quyên như hoá thân thành nữ sinh tham dự và hát trong tiệc của vợ Chi Bảo - CEO Lý Thuỳ Chang.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-quyen-bat-ngo-tre-trung-nhu-nu-sinh-nhi-nhanh-ben-vo-chi-bao-2225739.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/le-quyen-bat-ngo-tre-trung-nhu-nu-sinh-nhi-nhanh-ben-vo-chi-bao-1209.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:29:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224757","title":"Tìm ra cách nâng cao sức mạnh của bàn tay nhờ thêm ngón tay cái thứ ba","description":"Nếu có thêm một ngón tay cái, chúng ta có thể làm gì? Các nhà khoa học đang trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng về ngón tay cái thứ ba cho con người, với những tính năng đặc biệt và khả năng vận hành ấn tượng.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-suc-manh-cua-ban-tay-voi-ngon-tay-cai-thu-ba-2224757.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tim-ra-cach-nang-cao-suc-manh-cua-ban-tay-nho-them-ngon-tay-cai-thu-ba-1080.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225383","title":"HLV Đinh Thế Nam: Tuấn Hải chưa phải là ngôi sao của Hà Nội FC","description":"HLV Đinh Thế Nam khẳng định Tuấn Hải là cầu thủ giỏi, nhưng chưa phải ngôi sao của CLB Hà Nội. Nam tiền đạo này đang thể hiện phong độ tốt, liên tục ghi bàn thắng quan trọng cho đội bóng Thủ đô.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-dinh-the-nam-tuan-hai-chua-phai-la-ngoi-sao-cua-ha-noi-fc-2225383.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hlv-dinh-the-nam-tuan-hai-chua-phai-la-ngoi-sao-cua-ha-noi-fc-218.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:50:55","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225376","title":"Tuấn Hải tiếp tục ghi bàn cho Hà Nội FC, ăn mừng như nhân vật Son Goku","description":"Tiền đạo Phạm Tuấn Hải tiếp tục ghi bàn giúp Hà Nội FC vượt qua SLNA với tỷ số 2-0 tại vòng 5 Night Wolf V-League, tối 10/12.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuan-hai-tiep-tuc-ghi-ban-cho-ha-noi-fc-an-mung-nhu-nhan-vat-son-goku-2225376.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tuan-hai-tiep-tuc-ghi-ban-cho-ha-noi-fc-an-mung-nhu-nhan-vat-son-goku-216.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:50:28","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225284","title":"Lưu Hương Giang ‘bay nhảy’ trên không, Trang Pháp rap tiếng Tây Ban Nha","description":"Ở tập 7 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Lưu Hương Giang gây bất ngờ khi nhào lộn, giữ thăng bằng trên không, Trang Pháp thể hiện khả năng rap bằng tiếng Tây Ban Nha.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luu-huong-giang-bay-nhay-tren-khong-trang-phap-rap-tieng-tay-ban-nha-2225284.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/luu-huong-giang-bay-nhay-tren-khong-trang-phap-rap-tieng-tay-ban-nha-510.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T16:07:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225185","title":"Quang Hải ghi bàn, VAR giúp Nam Định gỡ hòa kịch tính CAHN trên sân nhà","description":"Quang Hải và đồng đội đã chơi một trận đấu ấn tượng trước Thép xanh Nam Định. Tuy nhiên, VAR đã giúp đội chủ nhà ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 nghẹt thở ở những phút cuối trận.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-hai-ghi-ban-var-giup-nam-dinh-go-hoa-kich-tinh-cahn-tren-san-nha-2225185.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/quang-hai-ghi-ban-var-giup-nam-dinh-go-hoa-kich-tinh-cahn-tren-san-nha-288.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:03:40","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225183","title":"HLV Gong Oh Kyun 'tố' bị cầu thủ Văn Kiên đánh vào ngực","description":"HLV Gong Oh Kyun lý giải nguyên nhân dẫn đến tình huống xô xát của ông và cầu thủ Văn Kiên trong trận Nam Định hòa CLB Công an Hà Nội 2-2 ở vòng 5 V-League 2023-24.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-gong-oh-kyun-to-bi-cau-thu-van-kien-danh-vao-nguc-2225183.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hlv-gong-oh-kyun-to-bi-cau-thu-van-kien-danh-vao-nguc-265.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:34:49","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225167","title":"Điều kỳ lạ lần đầu tiên được tìm thấy trong bụng của khủng long bạo chúa","description":"Các nhà khoa học ngày 8/12 cho biết đã khai quật được hài cốt hóa thạch của một con khủng long bạo chúa và từ dạ dày của nó, họ đã tìm thấy một điều chưa từng có trong lịch sử ngành nghiên cứu về loài sinh vật cổ đại này.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-ky-la-lan-dau-tien-duoc-tim-thay-trong-bung-cua-khung-long-bao-chua-2225167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dieu-ky-la-lan-dau-tien-duoc-tim-thay-trong-bung-cua-khung-long-bao-chua-141.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224749","title":"Vẻ đẹp lộng lẫy khó cưỡng của những hội chợ Giáng sinh kỳ diệu nhất thế giới","description":"Chợ Giáng sinh được coi là điều diệu kỳ trong dịp cuối năm với nhiều người trên khắp năm châu. Hãy cùng dạo qua những phiên chợ lộng lẫy nhất thế giới khi ngày lễ Thánh đang gần kề.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-2224749.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-hoi-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-1071.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224555","title":"Dân ngao ngán vì 600 mét đường Lương Định Của thi công cầm chừng","description":"Khởi công từ tháng 4/2015, sau 8 năm thi công, đoạn đường Lương Định Của (TP. Thủ Đức, TP.HCM) vẫn chưa hoàn thiện, đứt đoạn, ảnh hưởng đời sống người dân.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-ngao-ngan-vi-600-met-duong-luong-dinh-cua-thi-cong-cam-chung-2224555.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dan-ngao-ngan-vi-600-met-duong-luong-dinh-cua-thi-cong-cam-chung-770.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:51:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224835","title":"4 giờ kẹt xe tại cửa ngõ sân bay, hàng ngàn phương tiện nhích từng chút một","description":"Tối 8/12, khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng suốt 4 giờ khiến hàng nghìn phương tiện chôn chân, nhích từng centimet về nhà.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-gio-ket-xe-tai-cua-ngo-san-bay-hang-ngan-phuong-tien-nhich-tung-chut-mot-2224835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ket-xe-cua-ngo-00-00-00-00-00-30-1412.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T23:13:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224713","title":"Tài xế may mắn thoát nạn khi cướp cầm dao đâm vào ngực","description":"MALAYSIA - Nam tài xế may mắn thoát nạn khi một hành khách nhỏ tuổi bất ngờ rút dao đâm vào ngực để cướp tài sản

.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-xe-may-man-thoat-nan-khi-cuop-cam-dao-dam-vao-nguc-2224713.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tai-xe-may-man-thoat-nan-khi-cuop-cam-dao-dam-vao-nguc-894.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:24:25","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224711","title":"TP.HCM: Bắt người đàn ông nghi ngáo đá, đốt nhà, dọa chém người","description":"Người đàn ông với nhiều biểu hiện bất thường, tự châm lửa đốt nhà, dọa chém mẹ và người dân trong hẻm đường Bà Hạt (P.9, Q.10, TP.HCM).","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-bat-nguoi-dan-ong-nghi-ngao-da-dot-nha-doa-chem-nguoi-2224711.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tphcm-bat-nguoi-dan-ong-nghi-ngao-da-dot-nha-doa-chem-nguoi-896.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:24:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224686","title":"Xe buýt chở học sinh, mất kiểm soát đâm thẳng vào gốc cây bên đường","description":"ẤN ĐỘ - Một chiếc xe buýt chở học sinh bất ngờ mất kiểm soát đã đâm vào gốc cây bên đường khiến nhiều người bị thương.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-buyt-cho-hoc-sinh-mat-kiem-soat-dam-thang-vao-goc-cay-ben-duong-2224686.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xe-buyt-cho-hoc-sinh-mat-kiem-soat-dam-thang-vao-goc-cay-ben-duong-796.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:15:57","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224673","title":"Ông Trump dự phiên tòa ở New York, khẳng định được các ngân hàng yêu mến","description":"Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến tòa án tại New York ngày 7/12 để tham dự phiên tòa xét xử vụ án dân sự liên quan đến việc Tập đoàn Trump Organization đã kê khai sai lệch giá trị tài sản, nhằm có được những ưu đãi về thuế và lãi suất.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-trump-du-phien-toa-o-new-york-khang-dinh-duoc-cac-ngan-hang-yeu-men-2224673.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ong-trump-du-phien-toa-o-new-york-khang-dinh-duoc-cac-ngan-hang-yeu-men-781.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:01:59","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224645","title":"Sau Binz, SOOBIN tiếp tục 'tự huỷ' nhan sắc với tạo hình già nua","description":"SOOBIN mang tới tạo hình già nua lạ lẫm trong MV mới do anh trực tiếp sáng tác giai điệu lẫn ca từ - “Heyyy”.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-binz-soobin-tiep-tuc-tu-huy-nhan-sac-voi-tao-hinh-gia-nua-2224645.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sau-binz-soobin-tiep-tuc-tu-huy-nhan-sac-voi-tao-hinh-gia-nua-716.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:08:39","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223839","title":"Ngăn ngừa cảm cúm, cảm lạnh lây lan chéo trong gia đình vào mùa đông","description":"Sự gia tăng số ca nhiễm cảm lạnh, cảm cúm vào mùa đông vẫn luôn là vấn đề đáng lo ngại của nhiều gia đình. Vậy, làm thế nào để ngăn chặn virus cảm lạnh và cảm cúm lây lan chéo giữa các thành viên trong gia đình?","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngan-ngua-cam-cum-cam-lanh-lay-lan-cheo-trong-gia-dinh-vao-mua-dong-2223839.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ngan-ngua-cam-cum-cam-lanh-lay-lan-cheo-trong-gia-dinh-vao-mua-dong-686.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:46:35","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224569","title":"TP.HCM: Bắt tạm giam giám đốc và nhân viên trung tâm đăng kiểm 50-04V","description":"Ngày 8/12, Công an TP. Thủ Đức cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Hải (giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V) cùng một số nhân viên để điều tra về các sai phạm xảy ra tại trung tâm này.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-bat-tam-giam-giam-doc-va-nhan-vien-trung-tam-dang-kiem-50-04v-2224569.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tt-dang-kiem-00-00-00-00-00-30-605.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:24:02","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224564","title":"Giới chức Hàn Quốc tích cực tổ chức các buổi xem mắt tập thể cho người dân","description":"Giới chức thành phố Seongam, Hàn Quốc tích cực tổ chức các buổi xem mắt tập thể, với quy mô khoảng 100 người, hy vọng có thể giúp đảo ngược tỷ lệ sinh đang ở mức thấp của nước này.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gioi-chuc-han-quoc-tich-cuc-to-chuc-cac-buoi-xem-mat-tap-the-cho-nguoi-dan-2224564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gioi-chuc-han-quoc-tich-cuc-to-chuc-cac-buoi-xem-mat-tap-the-cho-nguoi-dan-577.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:46:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

