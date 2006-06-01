1974 - 1979 Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

1979 - 1988 Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

1988 - 1990 Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

1990-1993 Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

1993 - 1997 Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

1997 - 2006 Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

6/2006 - 12/2009 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

12/2009 - 2/2010 Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

2/2010 - 7/2010 Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

8/2010 - 1/2011 Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

1/2011 - 7/2011 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

8/2011 - 1/2016 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

1/2016 - 3/2016 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

4/2016 Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng (nay là Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực); giai đoạn 7/2016 - 10/2017 giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng

22/5/2024 Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

3/8/2024 Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư

21/10/2024 Thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

30/10/2024 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hưng Yên đến Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV thành phố Hà Nội.

22/1/2026 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031