1974 - 1979
Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)
1979 - 1988
Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
1988 - 1990
Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
1990-1993
Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
1993 - 1997
Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an
1997 - 2006
Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an
6/2006 - 12/2009
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng
12/2009 - 2/2010
Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an
2/2010 - 7/2010
Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng
8/2010 - 1/2011
Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
1/2011 - 7/2011
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
8/2011 - 1/2016
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 thăng cấp bậc hàm Thượng tướng
1/2016 - 3/2016
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
4/2016
Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng (nay là Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực); giai đoạn 7/2016 - 10/2017 giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng
22/5/2024
Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
3/8/2024
Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư
21/10/2024
Thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
30/10/2024
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hưng Yên đến Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV thành phố Hà Nội.
22/1/2026
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031
23/1/2026
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.