Quán quân "Sing my song" mùa 1 - Cao Bá Hưng chia sẻ với VietNamNet về khoảng thời gian chật vật, làm việc với bản thân thời gian qua và dự định trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật vào năm 2025.

Quán quân Sing my song (Bài hát hay nhất) mùa đầu tiên - Cao Bá Hưng vừa phụ trách phối khí nhạc truyền thống Việt Nam cho ca khúc SlowDance của Hoàng Mỹ An, thuộc EP Phiêu An. Mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ bắt đầu từ năm 2013 khi cùng hoạt động tại Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen. Theo Cao Bá Hưng, dù cá tính âm nhạc của cả hai khác biệt, SlowDance là điểm giao thoa thú vị.

Sau khi đăng quang Sing my song, Cao Bá Hưng không hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Nam nghệ sĩ chia sẻ với VietNamNet về khoảng thời gian "ẩn mình" để học thêm marketing, quản lý thương hiệu, vật lý, lịch sử... từ những người có kinh nghiệm. Anh hiện làm việc liên quan tới phát hành âm nhạc tại một công ty truyền thông, coi đây không phải là công việc tạm thời mà là một "nhân cách khác" của mình bên cạnh vai trò nghệ sĩ. Kinh nghiệm làm việc cũng giúp Cao Bá Hưng hiểu sâu hơn về tâm tư, nguyện vọng của các nghệ sĩ khác.

Cao Bá Hưng vừa hoạt động nghệ thuật, vừa làm việc ở một công ty truyền thông.

Được cho rằng không tận dụng danh hiệu quán quân làm "bệ phóng", Cao Bá Hưng cho biết chưa sẵn sàng vào thời điểm đó. "Năm 2017, tôi rất thích nổi tiếng nhưng khi 'chạm' thử vào vinh quang, nó không như tôi hình dung. Tôi không có nhiều bạn, không có sự riêng tư, chuyện học hành cũng tệ hơn," anh thẳng thắn chia sẻ.

Sau thời gian tham gia nhiều show diễn, nam nghệ sĩ nhận ra đây không phải định hướng của mình, quyết định tạm dừng mọi thứ để làm việc với bản thân. Cao Bá Hưng từng nghĩ chỉ cần tập trung vào việc sáng tác thật hay, song nhận ra cần nhiều yếu tố khác, đặc biệt là sự đồng hành của một đội ngũ chuyên nghiệp để thành công.

Sau những kiến thức đúc kết thời gian qua, Cao Bá Hưng khẳng định đã định hình rõ mục tiêu. Anh tự nhận là một nghệ sĩ với tôn chỉ đem văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới. Suốt thời gian qua, nam nghệ sĩ vẫn duy trì việc sáng tác nhưng không công bố, xem năm 2025 là thời điểm thích hợp.

Cao Bá Hưng đặt nhiều mục tiêu cho năm 2025 sau thời gian dài chuẩn bị.

Cao Bá Hưng chia sẻ tham vọng vượt xa khỏi phạm vi âm nhạc. Anh muốn thực hiện một dự án văn hóa toàn diện, gồm nhiều lĩnh vực như ẩm thực, mỹ thuật, thời trang, điêu khắc, thơ ca. Nam nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao đời sống của những nghệ nhân đang gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống.

"Những người tôi hướng tới đầu tiên là những người cũng hoạt động, đóng góp cho lĩnh vực văn hóa. Tôi mong họ sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, để có thể tiếp tục cống hiến," Cao Bá Hưng chia sẻ.

Năm 2025, Cao Bá Hưng sẽ vẫn duy trì công việc tại công ty hiện tại, nơi anh nhận được sự ủng hộ để tự do sáng tạo trong âm nhạc. Với đội ngũ đồng hành có chung tầm nhìn về quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam, nam nghệ sĩ đã sẵn sàng cho sự trở lại mạnh mẽ vào năm sau.

Vượt qua loạt cái tên có kinh nghiệm, Cao Bá Hưng chiến thắng 'Sing my song' khi mới 16 tuổi.

Sau khi vượt qua Phan Mạnh Quỳnh, Trương Thảo Nhi, Hoàng Dũng, Phạm Hồng Phước, Bùi Công Nam... để đạt Quán quân Sing my song mùa đầu tiên khi mới 16 tuổi, Cao Bá Hưng chọn tập trung hoàn thành chương trình THPT. Giọng ca Tương tư ra mắt một số sản phẩm với phong cách dân gian đương đại sở trường, song không đạt được hiệu ứng tốt. Suốt 8 năm, tần suất hoạt động nghệ thuật của Cao Bá Hưng khá "trầm lắng". Anh casting Rap Việt mùa 2 nhưng không tạo được dấu ấn. Gần nhất, nam nghệ sĩ làm đại sứ cho một số chương trình, tham gia Cảm hứng Hò Dô - cuộc thi thuộc khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế TPHCM lần 3.

