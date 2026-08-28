- Theo chị, văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò như thế nào trong việc giúp nhân viên thích ứng và phát triển trong bối cảnh mới?

Trong quá trình chuyển đổi, văn hóa đóng vai trò tạo sự nhất quán để hàng trăm con người có thể cùng thay đổi theo một định hướng chung. Tại FWD, chúng tôi có bộ giá trị cốt lõi 5C gồm: Cam kết - Chủ động - Cải tiến - Cởi mở và Chăm sóc. 5C vừa là một công cụ truyền thông nội bộ vừa là “ngôn ngữ chung” của toàn tổ chức. Khi một nhân viên chủ động tìm giải pháp thay vì chờ chỉ đạo, đó là Chủ động. Khi các sáng kiến liên tục được khuyến khích và triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đó là Cải tiến. Khi đội ngũ nỗ lực thực hiện những cam kết với khách hàng, đó là Cam kết. Khi mọi người sẵn sàng lắng nghe những quan điểm khác biệt và cùng nhau tìm giải pháp tốt hơn, đó là Cởi mở. Và trên hết, chúng tôi được kết nối bởi tinh thần Chăm sóc dành cho khách hàng, đồng nghiệp, cộng đồng và chính bản thân mình.

Bộ giá trị này cũng được tích hợp xuyên suốt trong các hoạt động tuyển dụng, phát triển lãnh đạo, đánh giá hiệu quả công việc và các chương trình ghi nhận, khen thưởng. Thông qua ứng dụng FWD 5C, nhân viên có thể ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng nghiệp trong công việc hằng ngày, giúp văn hóa được lan tỏa bằng những hành động rất cụ thể thay vì những khẩu hiệu đơn thuần. Chúng tôi tin rằng văn hóa thực sự được đo bằng những gì nhân viên trải nghiệm thực tế mỗi ngày.

- FWD làm gì để mỗi nhân viên có thể phát huy tối đa tiềm năng và không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi?

Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có thế mạnh và nhu cầu phát triển khác nhau. Vì vậy, thay vì áp dụng một lộ trình giống nhau cho tất cả, FWD tập trung xây dựng trải nghiệm nhân viên theo hướng đơn giản, thuận tiện và cá nhân hóa.

Từ quá trình hội nhập, học tập, phát triển nghề nghiệp cho đến các nền tảng số như iHR, PICCO HR Chatbot hay mô hình làm việc linh hoạt, chúng tôi mong muốn giúp nhân viên tiếp cận thông tin, công cụ và cơ hội phát triển một cách dễ dàng hơn. Khi các công việc hành chính được đơn giản hóa, mọi người có thêm thời gian để tập trung vào những hoạt động tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, FWD khuyến khích nhân viên tham gia các dự án liên phòng ban, chủ động đề xuất sáng kiến và trực tiếp đóng góp vào các cải tiến của tổ chức. Chúng tôi tin rằng khi nhân viên được tin tưởng, được trao cơ hội và được tạo điều kiện để phát huy thế mạnh riêng, họ sẽ phát triển nhanh hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn.

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một môi trường nơi mọi người đều có cơ hội phát triển và đóng góp vào sự thành công chung của tổ chức.