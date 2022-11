Hình 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược trong 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

Sau khi chứng kiến mức giảm liên tục trong 9 tháng cuối năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành thuốc, hóa dược và dược liệu đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại trong quý 1/2022, khởi sắc vào quý 2 với mức tăng trưởng 24,6% - gần đạt mức tăng trưởng so với cùng thời điểm năm 2020 khi đại dịch chưa bùng phát tại Việt Nam. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ số này đạt tăng trưởng 18,3%.

Tất cả những nhân tố trên đã khiến tốc độ doanh thu TTM (trailing 12 months) của kênh ETC (từ bệnh viện) bị suy giảm kể từ đầu năm 2021, mặc dù đã có tín hiệu cải thiện vào quý 1/2022. Ngược lại, doanh thu TTM của kênh OTC (từ nhà thuốc) duy trì ổn định ở mức 10% trong năm 2021 và vẫn tiếp tục cải thiện đến hết quý 1/2022. Có thể dễ dàng quan sát điều này thông qua sự mở rộng mạng lưới mạnh mẽ của hàng loạt chuỗi bán lẻ dược phẩm như Long Châu, Pharmacity, An Khang… trong năm vừa qua. Theo kế hoạch, tổng số nhà thuốc của ba chuỗi bán lẻ này có thể lên đến con số 7.300 trong năm 2025, tương đương 16% thị phần.

Theo khảo sát của Vietnam Report triển khai trong tháng 10-11/2022, gần 90% số doanh nghiệp sản xuất, phân phối và kinh doanh dược phẩm cho biết doanh thu tăng lên, gần 80% số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021. Theo nhận định của phần lớn các chuyên gia, đại dịch COVID-19 đã tạo ra chuyển dịch nhanh hơn trong cơ cấu doanh thu ngành dược phẩm theo nhiều cách khác nhau. Một là, dịch bệnh bùng phát đã khiến người dân hạn chế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, đồng thời họ cũng chuyển sang mua thuốc điều trị triệu chứng COVID-19 và thực phẩm bổ sung hồi phục sức khỏe giai đoạn hậu COVID-19 tại kênh nhà thuốc. Hai là, sự gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm vitamin hay thực phẩm chức năng để tăng cường hệ miễn dịch, củng cố sức khỏe trong bối cảnh "sống chung với COVID-19”. Ba là, nhà thuốc theo mô hình hiện đại giành được thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống, khi Chính phủ dần đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với các nhà bán lẻ dược phẩm (kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thuốc kê đơn và triển khai hình thức đơn thuốc điện tử). Bốn là, kênh nhà thuốc có thể đã chiếm thị phần từ kênh bệnh viện, do các bệnh viện công thận trọng hơn trong hoạt động đấu thầu thuốc.

Điều đáng nói ở đây là mặc dù có nguồn dược liệu rất đa dạng nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu dược liệu với tỷ trọng cao. Nguyên nhân là do kỹ thuật trồng, chế biến, chiết xuất dược liệu còn chưa được thực hiện nghiêm túc và chưa được đầu tư đúng mức. Tuy nhiên, có một tín hiệu đáng mừng khi mà 64,3% số doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report cho biết họ nỗ lực nghiên cứu thị trường, sản xuất ra các loại thuốc phù hợp với nhu cầu của người dân, tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào. 85,7% số doanh nghiệp gia tăng chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm trong năm vừa qua. 57,1% số doanh nghiệp nâng cấp, đầu tư nhà máy đạt chuẩn quốc tế. 42,9% số doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu thuốc và tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất nguyên liệu (mua bằng phát minh, sáng chế, hợp tác…)

Thách thức hàng đầu xuất phát từ việc ngành dược trong nước còn phải nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài với tỷ lệ khá cao, lên tới 80%-90%. Trong đó, số nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lên tới 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu. Dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng tại Việt Nam đã khiến cho nhu cầu đối với dược liệu nói chung và hoạt chất API nói riêng tăng cao. Trong khi đó, thị trường thuốc nội địa chưa đáp ứng được nhu cầu đột biến này. Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ rõ sự lúng túng của doanh nghiệp trong nước khi chuỗi cung ứng thuốc từ các nước bị đứt gãy. Việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu cũng khiến ngành dược chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, nguồn hàng cung cấp; thêm vào đó là chi phí nhập khẩu khiến giá thành xuất khẩu thuốc của Việt Nam cao hơn khoảng 20-25% so với Trung Quốc, Ấn Độ.

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài là thách thức không mới đối với ngành dược, được 78,6% số doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến năm 2023. Theo chia sẻ của lãnh đạo các doanh nghiệp, điểm yếu của doanh nghiệp trong nước chính là thị phần phân tán, quy mô nhỏ và tiềm lực tài chính còn mỏng. Khả năng tăng đầu tư vào nghiên cứu và trang bị công nghệ sản xuất bị hạn chế, khó khăn trong đầu tư dự án quy mô lớn, trong việc mua các sáng chế về dược, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm…. Hầu hết các doanh nghiệp nội địa đều tập trung sản xuất các loại thuốc phổ biến trên thị trường, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế hiện đại lại không được quan tâm. Từ đó gây nên tình trạng sản xuất chồng chéo, tranh giành phân khúc thị trường nhỏ giữa hầu hết các doanh nghiệp trong nước. Phân khúc thuốc đặc trị, chuyên khoa… với giá trị cao hoàn toàn do các doanh nghiệp ngoại chiếm lĩnh.

Thứ ba, chuyển từ điều trị sang phòng ngừa. Để bền vững trong dài hạn, rõ ràng các chiến lược chăm sóc sức khỏe phải tập trung vào phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thay vì ưu tiên điều trị những người đã bị bệnh và chỉ phát triển vắc xin cho các bệnh truyền nhiễm, xu hướng tập trung vào việc phòng ngừa và khám phá tiềm năng của vắc xin trong các bệnh không lây nhiễm, chẳng hạn như một số bệnh ung thư được dự báo sẽ gia tăng trong thời kỳ bình thường tiếp theo. Ngoài ra, bệnh nhân không còn là người thụ động tham gia vào việc chăm sóc của chính mình. Giáo dục và tài liệu về sức khỏe ngày càng phổ biến, cộng với những hứa hẹn mới về phần thưởng cho lối sống lành mạnh hơn, đang ngày càng trao quyền và thúc đẩy bệnh nhân kiểm soát sức khỏe của bản thân. Điều này đang định hình đáng kể cách ngành công nghiệp dược phẩm nhìn nhận bệnh nhân. Đại dịch đã buộc ngành y tế, vốn thường tụt hậu so với các lĩnh vực khác khi áp dụng các công nghệ và hệ thống thân thiện với người tiêu dùng, để mang lại cho bệnh nhân tiếng nói lớn hơn. Đa số các hãng dược phẩm lớn đã bắt đầu hành trình hướng tới việc đặt bệnh nhân lên hàng đầu trong việc phát triển thuốc. Các chuỗi cung ứng cũng đang dần lấy bệnh nhân làm trung tâm hơn do việc tăng cường áp dụng các công cụ kỹ thuật số, sức khỏe từ xa và hệ sinh thái dựa trên ứng dụng.

Thứ nhất, điều hướng “bình thường tiếp theo”. Đại dịch COVID-19 đã gây áp lực lớn lên ngân sách chăm sóc sức khỏe toàn cầu do phải triển khai các chiến dịch vắc-xin lặp đi lặp lại. Trên thực tế, chi tiêu gia tăng cho COVID-19 toàn cầu ước tính đạt 251 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2026. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi các sáng kiến ​​ban đầu về vắc-xin đã được thiết lập, ngành dược phẩm đang chuyển hướng sự chú ý sang quá trình phục hồi hậu COVID-19. Điều này có thể sẽ tạo ra những thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động của toàn ngành. Ở cấp độ ngành, sự thay đổi có thể sẽ tập trung vào tối ưu hóa mạng lưới hoạt động, đáp ứng yêu cầu liên quan đến năng lực và hiệu quả tổng thể của toàn bộ hệ thống, lấy bệnh nhân làm trung tâm, theo đó các nghiên cứu và phát triển sẽ ưu tiên sức khỏe cộng đồng. Ở cấp độ doanh nghiệp, sự thay đổi diễn ra theo hướng ưu tiên khả năng phục hồi hoạt động và tăng tốc các sáng kiến ​​cho phép linh hoạt và minh bạch hơn. Điều này thể hiện thông qua việc áp dụng nhiều hơn các công cụ kỹ thuật số và phân tích cũng như tự động hóa.

Đây cũng là những nhóm chủ đề xuyên suốt trong 3 năm qua được nói đến nhiều nhất. Tổng hợp kết quả phân tích từ năm 2020 cho thấy nhóm chủ đề Hình ảnh/ PR/ Scandals có xu hướng gia tăng và xuất hiện nhiều hơn trong khi đó nhóm chủ đề Trách nhiệm xã hội có chiều hướng ngược lại, xuất hiện ít hơn. Với việc dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động kinh doanh trở lại bình thường các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội không còn là chủ đề được quan tâm nhiều so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý tỷ lệ tin tích cực tại cả hai nhóm chủ đề đều có chiều hướng đi xuống trong đó nhóm chủ đề Hình ảnh/ PR/ Scandals với tỷ lệ tin tiêu cực có xu hướng tăng mạnh cụ thể tăng từ 2,5% trong năm 2021 lên 18,7% trong năm 2022.

Về chất lượng thông tin, doanh nghiệp được đánh giá là “an toàn” khi tỷ lệ chênh lệch giữa thông tin tích cực và tiêu cực so vơi tổng lượng thông tin được mã hóa ở mức 10% và ngưỡng “tốt nhất” là trên 20%. Theo kết quả thống kê 3 năm trở lại đây, chất lượng thông tin đã cải thiện nhiều và có xu hướng tăng qua từng năm. Cụ thể năm 2022 có 57,6% doanh nghiệp đạt ngưỡng trên 20%, tăng 13% so với năm 2021 trong khi đó ở ngưỡng trên 10% có 63,6% doanh nghiệp đạt, tăng 15,9% so với năm 2021.

Hình 9: Chất lượng thông tin doanh nghiệp ngành dược giai đoạn 2020-2022