Cụ ông đốt lửa dọn đường gây hỏa hoạn, 20 ô tô điện bị thiêu rụi

TRUNG QUỐC - Một cụ ông 74 tuổi tại thành phố Đại Liên đã vô tình gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng sau khi đốt đống bông cây dương ven đường để dọn dẹp, khiến 20 xe điện mới bị thiêu rụi hoàn toàn.