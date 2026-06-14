Một báo cáo mới chỉ ra rằng nhân viên văn phòng đang dành trung bình 6,4 giờ mỗi tuần để "chăm sóc bot". Thuật ngữ "botsitting" (bảo mẫu bot) được đặt ra để mô tả khối lượng công việc thường bị bỏ qua nhưng lại cần thiết để AI trở nên hữu dụng.