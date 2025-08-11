Dân mong đường cửa ngõ phía đông TPHCM mở rộng hơn 2.000 tỷ đồng sớm về đích

Đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TPHCM) hiện được mở rộng gấp ba lần so với hiện trạng, từ 10m lên 30m nhằm giảm ùn tắc khu đông TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng chiếm gần 1.800 tỷ đồng).