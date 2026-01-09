logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Sáu, 09/01/2026 - 09:37

Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tỉnh Lào cai đang đẩy mạnh xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại mà còn đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Phát triển hạ tầng số, ứng dụng KHCN thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử

image

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới chính quyền điện tử

image

Tạo đột phá cho sản phẩm OCOP, phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM

image

Người nông dân áp dụng chuẩn VietGAP, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

VIDEO NỔI BẬT