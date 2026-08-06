Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đối với dịp Quốc khánh năm 2027, Bộ đề xuất công chức, viên chức nghỉ ngày 2/9 và ngày liền kề sau là 3/9, kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần thì kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục.