Tính chung 7 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu 20,52 tỷ USD.