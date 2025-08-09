Đình Bắc nói gì sau khi giúp CAHN vô địch Siêu cúp Quốc gia?

Góp một bàn thắng quan trọng trong chiến thắng 3-2 trước Thép Xanh Nam Định, Đình Bắc cho biết anh vô cùng hạnh phúc và tự hào khi cùng CAHN lần đầu bước lên ngôi vô địch Siêu cúp Quốc gia 2024/2025.