Thời gian qua, hệ thống thủy lợi tại tỉnh Đồng Nai đã phát huy hiệu quả, bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hồ chứa nước Sông Mây thuộc xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai được hình thành từ năm 1979 với diện tích lưu vực hồ khoảng 40,29 km2, diện tích mặt hồ khoảng 263,1ha, mực nước trung bình khoảng 18m. Kể từ khi đưa vào khai thác và sử dụng đã cung cấp nước cho sản xuất, đồng thời góp phần quan trọng giải quyết tiêu thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư trên địa bàn.

Tuy nhiên, gần 40 năm, kể từ khi đưa vào khai thác và sử dụng, bề mặt lưu vực hồ chứa nước Sông Mây đã có nhiều thay đổi, nhiều hạng mục công trình xuống cấp.

Nhằm giải quyết vấn đề này, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây. Dự án được giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai thực hiện; tổng mức đầu tư khoảng 59,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Sau khi được phê duyệt dự án, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công xây dựng dự án vào tháng 1/2024. Đến nay, dự án đã thực hiện đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng.